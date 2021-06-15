Кошмар США – военная коалиция России и Китая, - Акира Сайто

12:30 18.06.2021 Америка начала нервничать по поводу возможного создания военного союза России и Китая, хотя они неоднократно подчеркивали, что не стремятся к этому. Сотрудничество углубляется на фоне давления Запада. Японские читатели тоже не верят в союз, но по другой причине. У Путина, по их мнению, нет доверия к Поднебесной.

Wedge Infinity (Япония): кошмар США – военная коалиция России и Китая



Акира Сайто (Akira Saito)

На саммите G7 в этом году стало понятно, что важнейшей задачей является сплоченность демократических наций на фоне сотрудничества Китая и России, которые придерживаются других ценностей. Между тем в последнее время эти две страны активизировали военное сотрудничество, будто бы приурочив его к инаугурации администрации Джо Байдена. Американские эксперты по безопасности также начали нервничать по поводу обострения противостояния.



"Мы готовы укрепить сплоченность западных демократических стран, чтобы реагировать на вредоносные действия правительств Китая и России", - подчеркнул накануне саммита G7 в английском графстве Корнуолл президент США Джо Байден в статье, опубликованной в The Washington Post 10 июня.



Тем не менее по иронии судьбы, это противостояние с США, являющимися его инициатором, может подтолкнуть Китай и Россию к созданию союза, что подразумевает осложнение проблемы. После окончания холодной войны Китай и СССР шли к взаимному стратегическому сотрудничеству, чтобы противостоять Вашингтону, стремящемуся к однополярному миру.



Ранее Китай и СССР наращивали конфронтацию из-за идеологических, пограничных и других конфликтов, но после распада Союза они подписали Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в июне 2001 года, чтобы сдержать рост влияния США в Средней Азии, а в июле того же года - Договор о дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией. В 2004 году стороны урегулировали территориальные проблемы, которые были причиной вооруженного конфликта, и расширили сотрудничество в области энергетики и экономики.



А в 2010-х годах, когда укоренилась деспотичная система президента Владимира Путина, китайский уклон России проявился наиболее отчетливо. Эти события символизирует тот факт, что в мае 2012 года президент Путин пропустил саммит G8, состоявшийся в Кэмп-Дэвиде недалеко от Вашингтона, и вместо этого в ходе конференции Шанхайской организации сотрудничества, проходившей в Пекине в то же время, жестко раскритиковал США за безграничную противоракетную оборону.



В связи с этим в марте 2013 года новоиспеченный руководитель КНР Си Цзиньпин тут же посетил Москву, в результате чего стороны пришли к совместному заявлению о приоритете всеобъемлющего стратегического партнерства. Более того, в 2014 году США и европейские страны выразили жесткий протест в связи с аннексией Крыма Россией и ввели антироссийские экономические санкции, что стимулировало дальнейшее укрепление китайско-российских отношений.



В частности, в 2014 году стороны ускорили взаимодействие в военной сфере. Внимания заслуживают следующие события:



- С 2014 по 2018 год Россия предоставила Народно-освободительной армии Китая (НОАК) высокотехнологичные истребители Су-27 и Су-35, зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, а также новейшие противокорабельные ракеты. В результате закупки вооружений у России достигли почти 70% от общего объема, и Китай получил возможность устранить превосходство вооруженных сил США в области ПВО в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море.



- В 2014 году стороны начали дополнять друг друга в военно-промышленном сотрудничестве, и, в частности, Россия стала импортировать электронику китайского производства и дизельные двигатели для ВМФ, чтобы заполнить возникший из-за экономических санкций пробел в доступе к передовым военным технологиям западных стран.



- Что касается военных учений, то в 2005 году прошли первые совместные маневры России и Китая с участием сухопутных войск и военно-воздушных сил "Мирная миссия - 2005". А с 2012 года совместные военно-морские учения стали проводиться ежегодно. В течение последних лет эти военно-морские учения охватывали обширный регион от Средиземного до Южно-Китайского моря.



- В 2016 году китайско-российское оперативное командование разработало компьютерное моделирование операций для укрепления противоракетной обороны и подавления внутренних беспорядков. Затем в 2018 и 2019 году в штабных учениях стратегического командования российской армии приняло участие руководство НОАК.



- В августе 2019 года стратегические бомбардировщики обеих стран провели первые совместные учения над водами Индо-Тихоокеанского региона. Зная о растущем присутствии вооруженных сил США в этом районе, это можно воспринимать как демонстрацию общей заинтересованности Москвы и Пекина в этой серьезной проблеме.



Более того, после инаугурации администрации Байдена представители министерства обороны США начали проявлять большой интерес к тому, что в этом году армии России и Китая стали развертывать вооруженные силы практически в одно и то же время.



Возможность формирования российско-китайского военного союза



В середине апреля представитель Пентагона заявил: "Россия недавно начала перебрасывать крупные подразделения к границе с Украиной. Масштабы даже больше, чем во время аннексии Крыма в 2014 году". А непосредственно перед этим НОАК направила рекордное количество истребителей и бомбардировщиков в Тайваньский пролив и Южно-Китайское море. Задача демонстрационного полета состояла в прорыве тайваньской зоны ПВО.



На данный момент неясно, были ли эти военные действия Китая и России предприняты в одно и то же время умышленно, но с тех пор Пекин продолжает внимательно следить за наращиванием военной мощи на украинском направлении. По одной из версий, это используется в качестве ориентира для стратегического планирования вторжения на Тайвань, которое, по некоторым предположениям, произойдет уже в ближайшие шесть лет.



Более того, 9 июня было подтверждено, что китайские и российские военные корабли вошли в морскую прибрежную зону Сенкаку. В прошлом китайские суда неоднократно вторгались в эту зону, но среди них ни разу не было военных кораблей. Россия также направляла свои военные корабли в этот район, однако совместная операция с Китаем была проведена впервые.



По мнению американо-японских военных экспертов, смысл совместных действий также заключается в давлении на Японию, которая начала укреплять отношения с США в сфере безопасности, поскольку администрация Байдена занимает особенно жесткую позицию по отношению к РФ и КНР.



В связи с этими действиями наибольшее внимание будет уделяться возможности заключения китайско-российского военного союза.



В ходе выступления на ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай", организованном российским государственным аналитическим центром "Российский совет по международным делам" (РСМД) в октябре прошлого года, президент Путин довольно подробно изложил свое мнение по этой проблеме в форме ответов на вопросы присутствующих:



"Вообразить все можно. Мы всегда исходили из того, что наши отношения достигли такой степени взаимодействия и доверия, что мы в этом не нуждаемся, но теоретически вполне можно себе такое представить.



Мы проводим регулярные военные мероприятия совместно, учения и на море, и на земле, и в Китае, и в Российской Федерации мы обмениваемся лучшими практиками в сфере военного строительства. Мы достигли большого уровня взаимодействия в сфере военно‑технического сотрудничества, причем это, наверное, самое главное, речь не только об обмене продукцией или купле‑продаже военной продукции, а об обмене технологиями.



И здесь есть вещи очень чувствительные. Наше сотрудничество с Китаем, без всяких сомнений, повышает обороноспособность Китайской народной армии, и Россия в этом заинтересована, и Китай. Так что как это будет развиваться дальше - жизнь покажет. Но перед собой такой задачи сейчас не ставим. Но в принципе и исключать этого не собираемся. Поэтому посмотрим.



Во всяком случае, мы довольны тем, как сейчас складываются отношения между Россией и Китаем в этой сфере. У нас, к сожалению, появляются и новые угрозы. Например, намерение и заявление наших американских партнеров о возможности размещения ракет средней и меньшей дальности в Азиатско‑Тихоокеанском регионе нас, конечно, не может не настораживать, и, без всякого сомнения, мы вынуждены будем что‑то предпринимать в ответ, это совершенно очевидный факт".



Если резюмировать эти слова, получится четыре основных пункта:



- В настоящее время военное сотрудничество России и Китая углубилось практически до уровня военного союза;



- Следовательно, пока Россия не ставит перед собой стратегическую цель заключить военный союз;



- При этом коалиция США и Европы бросает России новые вызовы;



- В зависимости от тенденций в международной силовой политике Россия может заключить военный союз с Китаем.



Между тем эксперт по Китаю доцент Дальневосточного федерального университета Артем Лукин на страницах американского журнала Foreign Policy отметил: "Китай и Россия еще не подписали официального соглашения о взаимной обороне, но они уже находятся в отношениях, которые следует называть квазиальянсом или неформальным союзом".



В любом случае очевидно, что отношения между Китаем и Россией сейчас близки к стадии, непосредственно предшествующей военному альянсу. Формальное соглашение - это лишь вопрос времени. Такое положение вещей означает, что перед США стоит непростая задача.



Дело в том, что перед лицом китайской экспансии США еще при администрации Обамы начали смещать свою военную мощь в Азию, а при Байдене этот сдвиг стал еще более отчетливым.



Тем не менее в ближайшем будущем, когда Китай и Россия подпишут военный союз, угрозы накроют весь мир, и это заставит планировать военные операции на два фронта: в Европе и Азии.



Во время холодной войны после окончания Второй мировой США были вынуждены бороться с СССР, который был сверхдержавой, за гегемонию и военное превосходство на двух направлениях - в Европе и Азии. Тем не менее в феврале 1972 года администрация Никсона провела исторический саммит с Китаем и проложила путь к нормализации дипломатических отношений.



Целью Вашингтона было вбить клин в отношения между Китаем и СССР, которые в то время были монолитными. Действительно, семь лет спустя, в 1979 году, США и Китай установили дипломатические отношения, и с тех пор СССР, представлявший из себя глобальную силу, начал постепенно увядать, и в 1991 году закончил свое существование.



До этого СССР, поддерживая тесные связи с Китаем, долгое время противостоял США в холодной войне, разбив их военную мощь на Европу и Азию. Эти исторические уроки глубоко засели в сознании президента Путина, поэтому дальнейшее расширение военных связей с Китаем должно укрепить как Россию, так и Китай с точки зрения баланса сил.



В связи с этим представитель Пентагона сообщил Foreign Policy следующее: "С военными угрозами со стороны Китая и России, с которыми США придется столкнуться в будущем, будет невозможно справиться при помощи простой стратегии. Даже если Китай и Россия не придут к военному союзу, администрация Байдена окажется в весьма затруднительном положении, если напряженность будет возрастать с обеих сторон - Украины и Тайваня".



Более того, худшее развитие событий не только для США, но и для Японии - это если китайская армия молниеносно оккупирует острова Сенкаку при поддержке российской армии. В этом случае американские войска могут не решиться дать отпор без поддержки союзников, хотя правительство США и заявляет, что защита островов Сенкаку подпадает под действие Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией. В этом смысле появление военных кораблей России и Китая в районе Сенкаку может быть предвестником определенных неприятностей.



Комментарии японских читателей



Kei



Как показал инцидент с передачей японцем информации России, Японии необходимо срочно подготовить законодательство против шпионажа. У правительства и японцев слишком мягкое отношение, например, китайский военный работает в японском государственном университете.



Vcm



Многие не знают, но Китай и Россия не признали взаимные права на Сенкаку и Южные Курилы соответственно. Более того, Китай занял неоднозначную позицию в отношении Крыма. Потому что, если он признает российский суверенитет по итогам референдума, аналогичные события могут произойти на Тайване и в китайских автономиях. Интересно, произойдут ли изменения в таком территориальном подходе, если они заключат союз?



Qco



Военный союз России и Китая - это кошмар для Японии. России нужен этот союз, но Китай проявляет заботу о ЕС, поэтому переговоры не развиваются. Если Япония и США продолжат бросать вызовы, российско-китайский военный союз станет реальностью. Он будет кошмаром для Японии и США.



T.



Японии необходимы законы против шпионажа и поправки в Конституцию. Больше нельзя отводить внимание от насущных проблем, например, за счет выплат громадных пособий. На выборах надо поставить вопрос ребром - какое положение будет занимать Япония в мире.



Xuw



Россия и Китай находятся в тесных отношениях вне зависимости от союза. По крайней мере между ними нет споров (территории, идеология, торговля и промышленность), которые могут вылиться в конфронтацию, и это проблема для США. Главный враг США - это внутриполитические проблемы. Низкая рождаемость, безработица, вызванная слабыми темпами роста. Бесконечные межрасовые конфликты. Даже непросто осуществить финансовую перестройку. Вероятность победы в одновременном противостоянии с Россией и Китаем стремится к нулю.



Wei



Даже если Россия и Китай заключат союз, он будет формальным. Во время холодной войны Россия была главарем, а Китай подчиненным. Сейчас Китай впереди во всем: военное дело, наука и техника, а также экономика. Но Россия ни за что не признает китайское превосходство в силу державных амбиций, поэтому она не будет следовать его примеру.



Ffn



Мир разделился на Запад и Китай с Россией. Китай будет обольщать Африку, Италию, Грецию и Юго-Восточную Азию, а Запад отвернется от России. Мир уже разделен на две части.



Jah



Россию беспокоит то, что китайцы наводнили Приморский край. Путину нужны китайские деньги и технологии, но он не верит Китаю настолько, чтобы заключить союз. Путин и Си жмут друг другу руку, а в другой прячут пистолет. Есть ощущение, что, если союз будет создан, он тут же развалится.



Yuk



Я не могу сказать, что шансов на союз нет, но сейчас они крайне малы. В советское время эти страны находились в союзнических отношениях, но они быстро обернулись конфронтацией. Также изменился баланс сил - в этом союзе главенствовать будет Китай.



Kar



Китай и Россия - не друзья. Они просто придерживаются принципа "враг моего врага - мой друг". У России есть небольшое военное преимущество благодаря опыту военных операций, но с точки зрения экономики Китай намного сильнее. Под флагом инвестиций китайцы и китайский капитал постепенно проникают в Россию, и так происходит ее колонизация. Для бывшей сверхдержавы - это невыносимое унижение. Есть два пути - или Китай получит полный контроль над Россией, или Россия в какой-то момент взбунтуется.



Оригинал публикации: アメリカの悪夢「中露軍事結託」Опубликовано 15/06/2021 Источник - иноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1624008600

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