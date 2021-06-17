КырПрез Жапаров: Будет создан Фонд развития Нарынской области с ежегодными отчислениями 0,6% от прибылей "Кумтора"

14:10 18.06.2021

Президент: Будет создан Фонд развития Нарынской области с ежегодными отчислениями 0,6% от валовой прибыли "Кумтор Голд Компани"



Президент Садыр Жапаров сегодня, 18 июня, в рамках рабочей поездки в Нарынскую область встретился с жителями Ат-Башинского района.



Глава государства провел беседу с местными жителями, ответил на волнующие их вопросы по трансформации земель, обеспечению питьевой водой, тарифах на электроэнергию, строительству социальных объектов, дорожной инфраструктуры и вопросы личного характера.



С.Жапаров рассказал о среднесрочных планах развития страны, в том числе о реформе органов местного самоуправления, мерах по повышению объемов производства сельскохозяйственной продукции и снижению процентной ставки льготных кредитов для предпринимателей и фермеров, текущей деятельности по борьбе с коррупцией, работе по привлечению зарубежных инвестиций в различные сектора экономики.



Президент также сообщил о решении по созданию в ближайшее время Фонда развития Нарынской области, в который будет ежегодно отчисляться 0,6% от валовой прибыли ЗАО "Кумтор Голд Компани". Данные средства направят на социально-экономическое развитие региона.



В ходе встречи в числе прочих вопросов обсужден проект по строительству торгово-логистического центра на территории Ат-Башинского района.



Глава государства рассказал о важности реализации данного проекта, который может стать двигателем экономики области.



"На сегодняшний день инвесторы из разных стран готовы вложить средства в реализацию данного проекта и здесь начнут располагаться промышленные, текстильные и другие предприятия, производящие множество товаров", - сказал он.



Как добавил глава государства, в беседе с инвесторами он особо отмечает, что в первую очередь будет учитывать мнение местного населения, поэтому приехал, чтобы посоветоваться с народом.



Он добавил, что если атбашинцы выступят категорически против, то вопрос строительства торгово-логистического центра, возможно, будет рассматриваться в другом регионе.



Президент С.Жапаров подчеркнул, что со строительством торгово-логистического центра появится возможность создания до 30 тыс. новых рабочих мест и это станет большим подспорьем в социально-экономическом развитии Нарынской области, которая сейчас является дотационным регионом.



Жители района отметили, что ранее были против реализации данного проекта из-за неэффективной работы местных властей, которые своевременно не решили вопрос с выделением орошаемых земель. Местные жители в целом выступили в поддержку строительства индустриально-торгового логистического центра. Вместе с этим обратили внимание на необходимость проведения разъяснительных работ среди населения.