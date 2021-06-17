"УзбЛубянку" (бывшее здание СГБ) приобрела компания, учрежденная сыном главы МИДа Камилова

14:15 18.06.2021

Компания Metropol Group, учредителем которой указан сын главы МИДа Данияр Камилов, приватизирует бывшее здание СГБ на "Бродвее" в Ташкенте за 210 млрд сумов.



Государственная комиссия по проведению тендерных торгов определила победителей конкурса на покупку крупных государственных объектов, сообщила пресс-служба Агентства по управлению госактивами Узбекистана.



Победителем торгов, объявленных 10 апреля, на приобретение бывшего здания Службы государственной безопасности (по адресу: Ташкент, Юнусабадский район, улица Сайилгох) стала компания Metropol Group, предложившая выкупную стоимость в 210 млрд сумов. Объект был включен в перечень 15 госактивов, реализуемых частному бизнесу.



"Газета.uz" писала, что общая площадь земельного участка составляет 2,2 га, площадь зданий и сооружений - 40243 кв. м, площадь застройки - 9376 кв. м. Коммуникационные сети (вода, газ, электричество, теплоэнергия) имеются.



Реклама на Газета.uz

На базе объекта разрешено организовать один или несколько следующих видов деятельности: организация офисных помещений, торговых помещений, торгово-развлекательного центра, предоставление спектра услуг в сфере культуры и досуга, спорта, туризма и других.



В конце февраля сообщалось, что в столице ожидается открытие Ташкентского университета прикладных наук и Дипломатического университета, которые на несколько лет могут освободить от уплаты всех видов налогов. Первый вуз, согласно проектам постановлений правительства, предлагалось расположить в Юнусабадском районе, второй - в Мирабадском (предположительно в бывшем здании СГБ).



О компании Metropol Group



Согласно данным ЕГРПО, Metropol Group была зарегистрирована 23 февраля 2021 года в Ташкенте. Основным видом деятельности указано консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Учредителем с долей 100% является Данияр Абдулазизович Камилов (сын министра иностранных дел Абдулазиза Камилова), руководителем - Георгий Игоревич Якушевич.



Согласно данным портала о российских юридических лицах Rusprofile, Данияр Камилов также числится среди учредителей компаний "Селена" и "КТС" в Москве. Российское издание "Коммерсантъ" писало, что в 2010-2014 годах он руководил структурой Газпромбанка - ЗАО "Управляющая компания - Стратегические активы".