Президент Татарстана Минниханов гоняет на велике по Бухаре (фото)

18:01 18.06.2021

Президент Татарстана Рустам Минниханов совершил велопрогулку по улицам Бухары. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта.



17 июня Бухару посетила делегация во главе с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, находящимся с рабочим визитом в Узбекистане.



По приглашению вице-премьера – министра туризма и спорта Азиза Абдухакимова Рустам Минниханов совершил велопрогулку по улицам Бухары.



Рустам Минниханов прибыл в Узбекистан с рабочим визитом 16 июня. Он принял участие в деловом форуме, встретится с бизнес-кругами, посетил TEXNOPARK и встретился с президентом Шавкатом Мирзиеевым.