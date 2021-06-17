|Президент Татарстана Минниханов гоняет на велике по Бухаре (фото)
18:01 18.06.2021
Президент Татарстана Рустам Минниханов совершил велопрогулку по улицам Бухары. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта.
17 июня Бухару посетила делегация во главе с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, находящимся с рабочим визитом в Узбекистане.
По приглашению вице-премьера – министра туризма и спорта Азиза Абдухакимова Рустам Минниханов совершил велопрогулку по улицам Бухары.
Рустам Минниханов прибыл в Узбекистан с рабочим визитом 16 июня. Он принял участие в деловом форуме, встретится с бизнес-кругами, посетил TEXNOPARK и встретился с президентом Шавкатом Мирзиеевым.