Катая мячики насвая... Футболисты ташкентского "Пахтакора" получают в год от 1 млрд сомов до 1,3 млн евро

18:06 18.06.2021

Опубликована информация о зарплате футболистов и персонала "Пахтакора"



Столичный "Пахтакор" опубликовал данные о зарплатах футболистов, руководства и тренерского штаба. Легионер Драган Черан в год получает 325 тысяч долларов, а Эрен Дердийок - 1,3 млн евро. Остальные игроки - от 15,8 млн до 153 млн сумов, но с премиальными заработок у некоторых футболистов превышает 1 млрд сумов. Главный тренер команды Петер Хюистра зарабатывает 350 тысяч долларов в год.



Футбольный клуб "Пахтакор" после заявления хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева о необходимости ведения прозрачной финансовой отчетности опубликовал информацию о годовых доходах руководства, тренерского штаба и футболистов.



Согласно предоставленным данным, самыми высокооплачиваемыми игроками клуба являются легионеры - серб Драган Черан и швейцарец Эрен Дердийок. Первый получает 325 тысяч долларов в год, а второй - 1,3 млн евро. При этом для них не предусмотрены премиальные выплаты.



Практически все остальные футболисты "Пахтакора" в год получают по 153,1 млн сумов, но с учетом премий, выплачиваемых со стороны спонсоров, их ежегодный доход увеличивается в 3−26 раз. К примеру, защитник Егор Кримец зарабатывает более 4 млрд сумов в год.



Главный тренер команды Питер Хюистра в год получает 350 тысяч долларов. Остальные (иностранные) тренеры зарабатывают от 100 до 120 тысяч долларов. Заработная плата тренера вратарей Анвара Рашидова - 230,2 млн сумов в год.



Генеральный директор "Пахтакора" Дмитрий Адисман получает 588 млн сумов, его заместитель по стратегическому развитию - 205,5 млн сумов, а менеджер спортивной базы в Кибрае - 87 млн сумов. При этом в отчете не указаны зарплаты спортивного и технического директоров клуба.



Ранее "Газета.uz" писала о встрече Джахонгира Артыкходжаева с представителями и игроками "Пахтакора", на которой хоким столицы заявил, что отныне деятельность и финансовая отчетность клуба будет вестись прозрачно и открыто. Тогда же было объявлено, что за счет спонсорских средств в размере 22 млрд сумов покрыта задолженность команды перед игроками и персоналом.