 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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За пост 8-го президента Ирана борются четыре кандидата. Что о них известно?
19:08 18.06.2021

На пост 8-го президента Ирана баллотируются 4 кандидата: Эбрахим Раиси, Абдольнассер Хеммати, Мохсен Резаи, Амир Хоссейн Газизаде Хашеми.

Эбрахим Раиси, нынешний главный судья Ирана является лидером в этой президентской гонке, пишет Aljazeera. Он пользуется широкой поддержкой консервативных и жестких политиков и фракций и с большим отрывом возглавляет списки опросов. Раиси носит черный тюрбан, что указывает на то, что он сайид - потомок исламского пророка Мухаммеда.

Раиси вырос в северо-восточном городе Мешхед. Он посещал семинарию в Куме и учился у некоторых из выдающихся священнослужителей Ирана.

После исламской революции 1979 года Раиси поступил в прокуратуру в Масджед Солейман на юго-западе Ирана, а позже стал прокурором нескольких юрисдикций. Он переехал в столицу Тегеран в 1985 году после того, как был назначен заместителем прокурора.

В течение следующих трех десятилетий он работал прокурором Тегерана, главой Генеральной инспекционной организации, генеральным прокурором Особого суда духовенства и заместителем главного судьи.

В марте 2016 года Раиси стал главой Астан-э-Кудс Разави, влиятельной святыни Имама Резы. Возглавляя одну из крупнейших иранских боньяд, или благотворительных трастов, Раиси передал контроль над активами на миллиарды долларов.

Раиси безуспешно баллотировался против уходящего президента Хасана Рухани на президентских выборах 2017 года, набрав 38% голосов, или чуть менее 16 млн голосов. Второй высший руководитель Ирана, религиозный деятель Сейед Али Хосейни Хаменеи назначил Раиси главой судебной системы в 2019 году, и он попытался укрепить свои позиции борца с коррупцией, преследуя источников и проводя открытые судебные процессы, в то же время эффективно начав свою президентскую кампанию рано, посетив почти все 32 провинции Ирана.

Раиси заклеймил себя "противником коррупции, неэффективности и аристократии" и заявил, что будет поддерживать ядерную сделку как государственное соглашение, но считает, что "сильное" правительство необходимо, чтобы вести его в правильном направлении.

Абдольнасер Хеммати - реалист. Он стал управляющим Центрального банка Ирана в 2018 году.

64-летний Хеммати был уволен со своего поста Рухани в начале этого месяца за баллотирование в президенты, но его оппоненты пытались изобразить его как одну из фигур, стоящих за нынешней тяжелой экономической ситуацией, пишет таблоид.

Хеммати пообещал значительно увеличить ежемесячные денежные выплаты малообеспеченным семьям и еще раз снизить инфляцию до однозначной цифры.

Он недвусмысленно поддержал восстановление ядерной сделки и отмену санкций в ходе избирательного цикла, где вытекающие из этого вопросы были скудно упомянуты после того, как Раиси заявил, что внешняя политика не является "приоритетом для народа". Он также предположил, что открыт для встречи с президентом США Джо Байденом.

Мохсен Резаи, возглавляет Совет по целесообразности с 1997 года.

Жесткий политик и военный деятель родился в религиозной семье Бахтияри, а также является ветераном войны с Ираком. Он присоединился к формирующемуся Корпусу стражей исламской революции (КСИР), стал начальником разведки. В 1981 году Резаи был назначен тогдашним верховным лидером аятоллой Рухоллой Хомейни главнокомандующим КСИР и занимал эту должность в течение 16 лет.

66-летний Резаи также входит в число тех, кто в течение многих лет сопротивлялся введению в действие законодательства, удовлетворяющего требованиям FATF, заявляя, что это нанесет ущерб стране и помешает Ирану обойти санкции США. Резаи, который ранее предлагал брать в заложники граждан США с целью получения выкупа, также является противником ядерной сделки и поддержал отмену санкций, "чтобы заставить врага сожалеть" о санкциях против Ирана.

Он пообещал укрепить слабую национальную валюту, выявить и перенаправить десятки млрд долларов израсходованного бюджета, увеличить денежные субсидии в 10 раз и в значительной степени включить молодежь, женщин и маргинализированных иранцев в свои планы на будущее.

Амир Хоссейн Газизаде Хашеми - самый молодой среди кандидатов в президенты в возрасте 50 лет. Он долгое время является депутатом и отоларингологом (специалист по ушам, носу, горлу).

Консерватор родом из Фаримана из Хорасана Разави, он был представителем народа Мешхеда в иранском парламенте 4 срока подряд. Газизаде был заместителем спикера парламента у сторонника жесткой линии Мохаммада Багера Галибафа в первый год работы нынешнего парламента, который пришел к власти на фоне широко распространенной дисквалификации реформистов и низкой явки в феврале 2020 года. Он был заменен в начале этого месяца и теперь является членом парламента.

Газизаде, пообещал сформировать молодое правительство, которое будет руководить революцией на ее втором этапе по указанию верховного лидера.

Источник - centralasia.media
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1624032480
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