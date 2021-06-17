Португал Гуттериш переизбран генсеком ООН еще на один 5-летний срок

19:53 18.06.2021

Генеральная ассамблея ООН на заседании в пятницу назначила Антониу Гутерриша генеральным секретарем всемирной организации на второй срок. О соответствующем решении объявил на заседании председатель 75-й сессии Генассамблеи ООН Волкан Бозкыр.



"Я имею честь объявить о назначении Антониу Гутерриша генеральным секретарем ООН на второй срок с 1 января 2022 до 31 декабря 2026", - сказал он. Резолюция о назначении Гутерриша была принята без голосования всеобщим одобрением.



После объявления о назначении Бозкыр пригласил в зал Гутерриша, который ожидал решения снаружи, и привел его к присяге.



Гутерриш был единственным кандидатом на пост генсека ООН. Ранее его поддержал Совет Безопасности всемирной организации. Генеральная Ассамблея ООН лишь однажды не соглашалась с рекомендациями Совета Безопасности - в 1950 году.



Генеральный секретарь ООН избирается на пять лет.