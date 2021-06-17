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Друг Путина Эрдоган построит военную базу НАТО в Азербайджане. Таких "друзей" и..., - Взгляд
19:59 18.06.2021

База Турции в Азербайджане станет опасным вызовом для России
Де-факто турецкие военные давно обосновались в Азербайджане 18 июня 2021,

Текст: Андрей Резчиков,
Елена Лексина
Страна НАТО Турция анонсировала создание первой военной базы на территории бывшего СССР – в Азербайджане. Правда, сообщая об этом, турецкий лидер Эрдоган дал понять, что база не появится там без разрешения Москвы. Но не смогут ли турки в итоге построить в Закавказье свою базу вопреки воле России или использовать этот вопрос для торга? Очевидно, что после карабахской войны Азербайджан ориентируется на мнение Турции сильнее, чем на мнение России.

В четверг президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в русле подписанной днем ранее Шушинской декларации на территории Азербайджана может появиться турецкая военная база. "Эта тема может получить свое развитие в ходе консультаций президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом РФ Владимиром Путиным. И в ходе наших переговоров она тоже может реализовываться по-своему", – заявил Эрдоган, подводя итоги своего двухдневного визита в Азербайджан.

Впрочем, тут же оговорился турецкий лидер, первоочередным пока остается вопрос об обеспечении гарантий безопасности на протяжении всей границы Азербайджана, очевидно имея в виду ее армянский участок. Реакция Еревана последовала незамедлительно. Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что в ответ его страна должна углубить военное и стратегическое сотрудничество с Россией.

Эксперты в самом Азербайджане уверены, что турецкая база там не появится, поскольку в ней попросту нет необходимости. За последние годы азербайджанская армия "сильно подтянулась, у нее появились большие возможности в рамках региона по решению оперативно-тактических задач, защиты своих рубежей", – заявил газете ВЗГЛЯД сотрудник Бакинского международного центра мультикультурализма Тофик Аббасов, добавив: "У нас достаточно сил отразить атаки со стороны Армении или какой-либо другой страны".

По словам эксперта, критики Азербайджана "муссируют тему" участия турецких военных в боях за Карабах минувшей осенью. "Турция оказывала нам моральную и политическую поддержку. Эта страна – один из главных поставщиков вооружения для нашей армии. Но мы также закупаем оружие у России, Белоруссии и Израиля. Нет никаких предпосылок для создания турецких баз на нашей территории", – подчеркнул Аббасов.

Как уже сообщалось, Эрдоган посещал Азербайджан 15-16 июня. Во вторник они с Алиевым подписали в карабахском городе Шуша декларацию о союзничестве. При этом Алиев особо отметил закрепленное документом сотрудничество в сфере оборонной промышленности и взаимной военной помощи. В тексте подчеркивается: в случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства две страны будут действовать совместно. Там же говорится о продолжении совместных усилий "по модернизации вооруженных сил двух братских стран".

Тофик Аббасов напоминает, что конституция Азербайджана в принципе запрещает размещение иностранных войск на постоянной основе. "Кроме того, утвержденная еще в 2010 году военная доктрина Азербайджана тоже не предусматривает размещения иностранных баз. Азербайджан строго следует своему курсу – внеблоковости", – заверил Аббасов. Он напомнил, что Шушинская декларация тоже подразумевает лишь военно-техническое сотрудничество, но там ничего не говорится о базах.

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На сегодня турецкие войска размещены в более чем 10 странах на трех континентах. Турецкие базы расположены в Ираке, Сирии, Сомали, Ливане и Катаре. В этой активности страна уступает только Соединенным Штатам. В четверг стало известно, что турецкие военные останутся в Афганистане после того, как оттуда выйдут войска других стран НАТО. Как пишет "Интерфакс", Эрдоган договорился с президентом США Джо Байденом о том, что турецкие солдаты сменят американских на позициях вокруг аэропорта Кабула.
Что касается Азербайджана, то турецкие военные, судя по косвенным данным, не покидают эту республику вот уже год – с тех пор, как накануне карабахской войны войска двух стран проводили совместные маневры. В октябре в прессе появились данные о том, что в Азербайджане дислоцировано 600 турецких военных инструкторов. В их задачи входила не только координация азербайджанского наступления на Карабах, но и разведка. На авиабазе Габала работали 120 человек из летно-технического состава, 50 инструкторов трудились на военном аэродроме Евлах и еще 20 операторов беспилотников – на аэродроме Далляр. Кроме того, в городе Агдам с начала года действует российско-турецкий центр мониторинга, в котором офицеры двух стран совместно наблюдают за режимом прекращения огня на бывшей линии фронта в Карабахе.

Тем временем эксперты в Москве напоминают, что после войны в Карабахе Баку однозначно взял протурецкий курс и сегодня серьезно зависит от Анкары. Как подчеркивает эксперт, "Азербайджан перестал быть дружественным по отношению к России государством". Он напомнил, что во время карабахской войны, если верить данным Еревана, турецкие истребители F-16 были размещены "на азербайджанских аэродромах и оттуда совершали боевые вылеты".

"Кроме того, на недавнем саммите НАТО Байден по сути дал Эрдогану карт-бланш на политическое движение в восточном направлении, в сторону Средней Азии и далее на Синьцзян-Уйгурский автономный район. Это позволит Вашингтону с помощью турок создать серьезные проблемы Китаю при развертывании южной сухопутной ветви Шелкового пути", – пояснил военный аналитик, доктор военных наук Константин Сивков.

"Россия постарается не допустить строительства турецкой базы в Азербайджане. Но скорее всего, она там все же появится.

Ее появление усилит риск нового военного конфликта с армянами, с неизбежным втягиванием России, поскольку она остается союзницей Армении", – прогнозирует Сивков.

Собеседник не исключает, что с помощью новой базы Анкара усилит свое влияние и на российском Северном Кавказе, поскольку в правящих кругах Турции по-прежнему популярна "концепция Великого Турана", которая подразумевает объединение всех тюркоязычных народов – в том числе и Северный Кавказ должен стать частью этой сверхконфедерации. "В состав Великого Турана также должны входить Башкирия и Татарстан. Причем первоначально это будет не военное вторжение, а культурное – всеми доступными способами", – предупредил собеседник.

Редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков также относится к заявлению Эрдогана всерьез. "Это наглость. По сути это будет база НАТО. После ее создания срок подлета ракет до нашей границы с юга сократится до минимального. Такой расклад никак не может нас устроить. Это равнозначно появлению базы НАТО на Украине. Если идея Эрдогана будет реализована, то Минобороны России будет вынуждено предпринять контрмеры", – предупредил военный аналитик.

Леонков напомнил о недавнем переносе нашей военно-морской базы из Астрахани в Каспийск, поближе к границе. "Это сделано неслучайно. В случае реализации Эрдоганом своей задумки, база в Азербайджане окажется под нашим прицелом. На любое недружественное телодвижение последует мощный ответ. Турция должна это понимать", – заключил собеседник.

Как признался газете "Коммерсант" депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков, функция по сдерживанию России у Шушинской декларации все же "латентно есть":

"Военный союз России с Арменией теперь будет сбалансирован аналогичным союзом Азербайджана и Турции".

Подписанное в Шуше соглашение можно рассматривать как попытку усиления влияния Эрдогана в регионе, говорил ранее газете ВЗГЛЯД эксперт клуба "Валдай" Станислав Ткаченко. "Хотя на практике, конечно, увеличатся масштабы и турецкого, и российского вовлечения в дела Южного Кавказа", – заявил Ткаченко. По его мнению, Москва и Анкара будут активнее сотрудничать на этом направлении. По мнению Ткаченко, подписание соглашений подразумевает создание в будущем полноценного военного союза Турции и Азербайджана: "Пока союза нет, но страны уже на полпути к этому".

Тем временем Анкара продолжает бурную дипломатическую деятельность. В четверг в Турцию прибыл министр иностранных дел соседнего Ирана Мохаммад Джавад Зариф, чтобы обсудить вопросы обеспечения "мира и безопасности на Южном Кавказе", а также в зоне Персидского залива и в Афганистане.

А сам Эрдоган заявил, что в ближайшее время планирует контакты с российским коллегой Владимиром Путиным. Между тем Кремль пока не сообщал о планах такой встречи.

Источник - vz.ru
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