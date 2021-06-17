Вашингтон и Москву ждет торг по сирийской границе, - И.Субботин

00:09 19.06.2021

Женевский саммит не дал надежды противникам Дамаска

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

17.06.21



В Женеве президенту Джозефу Байдену не удалось заручиться поддержкой своего коллеги Владимира Путина в вопросе с трансграничной помощью Сирии. Об этом сообщили в Белом доме на неофициальном уровне. США давно добиваются продления ооновского мандата на использование КПП "Баб аль-Хава", расположенного на сирийско-турецкой границе, однако Россия противостоит этому по ряду причин. Впрочем, наблюдатели считают, что тема не закрыта и что Вашингтон готов к торгу: повод для таких предположений дало произошедшее в этом месяце исключение из черного списка Минфина США сирийского бизнесмена Самера Фоза, близкого к президенту Башару Асаду.



О том, что Байдену и Путину пока не удалось достичь видимого компромисса по Сирии, сообщили источники Reuters в Белом доме.



По их словам, Москва усомнилась в важности функционирования КПП "Баб аль-Хава", который помогает снабжению подответственных Турции мятежных районов. "Никаких обязательств (в Женеве. – "НГ") взято не было, однако мы ясно дали понять, что этот вопрос очень важен для нас, если мы собираемся продолжить сотрудничество по Сирии", – заявил агентству один из американских чиновников по завершении саммита в Швейцарии. В администрации Байдена называют вопрос с трансграничной помощью тестом на то, смогут ли Россия и США работать вместе на сирийском направлении.



Тема Сирии в итоговом заявлении Путина не прозвучала. Однако Байден сообщил, что был обсужден "длинный список" проблем. Среди них он назвал "необходимость сохранить" гуманитарные коридоры в Сирии. С функционированием пограничных КПП Вашингтон связывает то, в каком состоянии находится мирное население Арабской Республики, проживающее в неподконтрольных Дамаску районах. По словам Байдена, обсуждалась и иранская тема, однако он не уточнил, ограничилась ли дискуссия по этому вопросу ядерной программой Тегерана или, помимо нее, стороны затронули влияние иранских сил в Сирии.



Вопрос с КПП "Баб аль-Хава", вероятно, будет обсуждаться в ближайшие несколько недель в СБ ООН. Официально мандат на его использование истекает в середине июля. Все операции по снабжению ооновской помощью некоторых районов Сирии были санкционированы СБ в 2014 году на фоне обострения боевых действий. Тогда гуманитарным работникам разрешили двигаться через пограничные переходы "Баб аль-Салам" (на границе с Турцией), "Баб аль-Хава", "Аль-Ярубия" (сирийско-иракская граница) и "Аль-Рамата" (на рубеже с Иорданией). Однако по мере возвращения некоторых территорий под контроль правительственной армии число используемых ооновцами КПП сократилось.



"Пришло время постепенно сворачивать этот механизм, чтобы заменить его на гумпоставки, которые будут осуществляться в соответствии с принципами, обозначенными в резолюции Генассамблеи ООН 46/182, – пояснял в июле прошлого года постпред РФ при ООН Василий Небензя. – Механизм задумывался как чрезвычайная временная мера, которую СБ одобрил, чтобы оказать гуманитарную поддержку охваченной конфликтом стране". По его словам, за последние шесть лет обстановка в Сирии изменилась: участок неподконтрольной Дамаску территории существенно сократился. В связи с этим Небензя попросил партнеров по СБ и других международных игроков не политизировать гуманитарное досье.



Каким образом США хотят изменить мнение России по этому вопросу, пока неясно. Однако наблюдателей заинтересовала произошедшая в начале месяца история с исключением из американского санкционного списка двух зарегистрированных в Дубае компаний сирийского магната Самера Фоза, который, как считается, близок к семье Асада. Рестрикции против его активов введены в 2019-м из-за прямых связей с Дамаском. Перемену взглядов в Вашингтоне пока не объяснили. Фозу долго удавалось избегать попадания в черные списки США. По словам бизнесмена, это происходило потому, что его инвестиции носили сугубо мирный характер.



Извлечение Фоза из-под американских санкций успело заинтересовать конгрессменов. Несколько членов Палаты представителей – республиканцы Брайан Стейл, Джим Бэнкс и Джо Уилсон – направили на имя министра финансов США Джанет Йеллен запрос с требованием провести расследование по поводу ослабления ограничительных мер. От главы ведомства ждут объяснений, почему "другу Асада" сделана поблажка. "Отмена санкций в отношении компаний, связанных с сирийским олигархом Самером Фозом, вызывает большую озабоченность, – говорится в послании законодателей. – Фоз был одним из наиболее значительных прямых спонсоров военных преступлений, совершенных режимом Асада в Сирии".



По одной из версий, санкции сняты в связи с тем, что работа эмиратских компаний Фоза была приостановлена. Однако сирийские издания, близкие к оппозиции, интерпретируют это как признак готовности США пойти на уступки, чтобы изменить позицию РФ и Сирии по поводу трансграничной помощи.