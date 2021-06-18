США: почему разваливается движение БЛМ?

00:42 19.06.2021 Лидеры Black Lives Matter не оправдали ожиданий низов

Игорь Веремеев

18.06.2021

США: почему разваливается движение БЛМ?

Движение за расовую справедливость "Жизни черных имеют значение", которое получило мировую известность во время прошлогодних расовых бунтов в Америке, похоже, начинает сдуваться. Уже семнадцать отделений откололись от ее центральной национальной организации, сообщает New York Times.



Причина банальна – бурные споры из-за денег. "За год, прошедший после убийства Джорджа Флойда, – пишет издание, – организации расовой справедливости по всей стране были наводнены пожертвованиями на миллионы долларов и тысячами нетерпеливых новых активистов. Они заработали видную платформу, которая ставит их на передний край политических и социальных сражений".



Однако ее лидеры "не смогли обеспечить прозрачность расходуемых средств" и многие низовые структуры с возмущением стали покидать БЛМ. Скандал вспыхнул и после внезапной отставки одной из основательниц движения Пэтрис Каллорс.



Газета New York Post сообщила, что эта женщина-"стойкий марксист" и ее партнер-трансгендер приобрели роскошную виллу с тремя ванными комнатами и гостевой пристройкой в пригороде Лос-Анджелеса стоимостью в 1,4 миллиона долларов.



…Как организация Black Lives Matter возникла еще в 2013 году. Сперва ультралевые борцы за права чернокожих тренировались на сносе памятников и драках с полицией. Пришедший позднее к власти Дональд Трамп и его сторонники сразу навесили на них ярлык – "марксисты". Они изображали сторонников БЛМ сторонниками Маркса и противниками традиционной семьи. И в самом деле, как было их еще называть, если у них есть такой лозунг: "Наш долг – бороться за нашу свободу. Наш долг – победить. Мы должны любить и поддерживать друг друга. Нам нечего терять, кроме своих цепей". Последняя строка была взята лидерами БЛМ непосредственно из концовки "Коммунистического манифеста".



"Это революционная группа, заинтересованная в некой форме социализма, коммунизма. Они практически большевики", – так охарактеризовал БЛМ тогдашний генпрокурор Уильям Барр. По его словам, активисты движения одержимы жаждой власти и заинтересованы в установлении своей формы гражданской религии, которая позволит им создавать утопию для всего человечества. В диалоге они не заинтересованы, только в полном доминировании.



Трамп называл движение "символом ненависти", а его адвокат Рудольф Джулиани – марксистской организацией. Но понятно, что Карл Маркс был бы немало удивлен, если бы ознакомился с лозунгами движения БЛМ. Ведь его лидеры объявили, что вовсе не рабочий класс уничтожит капиталистическое общество. Они заменили "классовую борьбу" на "расовую" с сохранением общей концепции мировой революции.



Требования перераспределения прав и свобод, которые выдвинули идеологи БЛМ, в том числе прав на средства производства и политическую власть, основываются на расовом признаке, а цель "уничтожения эксплуатации человека человеком" заменена ими на более конкретную – "уничтожение эксплуатации черного человека". Но если довести эту мысль до логического конца, замене ее на эксплуатацию "белого". Что в США уже фактически и начало происходить, когда даже белые полицейские стали вставать перед темнокожими американцами на колени.



"Сожгите все!" – другой лозунг БЛМ, подражающий высказыванию Маркса о том, что "все существующее заслуживает гибели". БЛМ постоянно жалуются, будто полиция несправедлива по отношению к темнокожим. Но на самом деле это совсем не так. Полиция Америки давно расово интегрирована. Несмотря на то, что белые составляют почти 65% населения, они совершают непропорционально меньше насильственных преступлений (10%) и, следовательно, с меньшей вероятностью встречаются с полицией. Чернокожие составляют всего 13% населения, а чернокожие мужчины, совершающие львиную долю насильственных преступлений, составляют лишь 6%. Тем не менее негры совершают почти половину убийств в стране. При этом 50% жертв перестрелок с полицейскими – это белые. Профессор криминологии Питер Москос изучил списки убитых полицейскими с мая 2013-го года по апрель 2015-го года, и обнаружил, что 49% были белыми, и только 30% – черными.



Невзлюбили БЛМ и умеренные белые консерваторы, навесившие на движение другой ярлык – "либеральное отребье" и связавшие движение с конкретными политическими лозунгами вроде роспуска полицейских департаментов.



Но они не атаковали БЛМ конкретно, предпочитая использовать термины вроде уже упомянутого "отребья" или "левые радикалы". Ведь по опросам более 60% всех американцев это движение поддержали, и 62% белых жителей страны согласны, что отношение правовой системы к чернокожим нельзя назвать справедливым. Поскольку те времена, когда черные были в США рабами, никак нельзя списать со счетов.



Напомним, на гребень политических баталий в США БЛМ вознеслись летом прошлого года, когда при задержании погиб Джордж Флойд. В считанные дни бурные протесты охватили все крупные города США. Демонстрации перерастали в потасовки, митинги оборачивались массовыми грабежами. Горели полицейские участки, разбивались витрины, мародеры громили магазины. Возглавляли и организовывали все эти массовые акции активисты БЛМ. Самого Флойда, бандита и наркомана, в США хоронили с небывалыми почестями, в золотом гробу. А задушившего его белого полицейского арестовали и сейчас судят. Но тогда вся эта шумиха принесла движению БЛМ невероятную популярность. В течение нескольких недель после убийства Флойда в мае 2020 года от 15 до 26 миллионов человек приняли участие примерно в 4700 демонстрациях по всей Америке, что составило крупнейшее движение в истории страны.



А ведь еще в начале прошлого года БЛМ была скромной некоммерческой организацией, чьи активы насчитывали около трех миллионов долларов. Но уже к 18 июня на счету БЛМ оказалось больше 36 миллионов. А после смерти Джорджа Флойда БЛМ всего за год собрала более 90 миллионов долларов.



Организации удалось добиться, чтобы афроамериканка стала мэром Сент-Луиса. Активисты БЛМ стали вхожи в коридоры власти.



Но откуда взялись деньги? Выяснилось, что движение "Жизни черных имеют значение", в частности, спонсируют НКО, связанные с Демократической партией, которая, как известно, решила использовать это движение для борьбы против Трампа, что ей и удалось проделать.



Полученные миллионы стекались в специальный Фонд Всемирной сети "Черные жизни имеют значение". Фондом руководили три чернокожие дамы, собственно и создавшие БЛМ– уже упомянутая Пэтрис Каллорс, а также Алисия Гарза и Опал Томети. Все пожертвования оседали в этом Фонде, а до филиалов не доходило ни цента. Существующая в США схема "фискального спонсорства" сделала все транзакции в Фонде полностью непрозрачными. Активисты на местах не имели ни малейшего представления о том, кто, сколько и на что жертвует, и куда все эти миллионы идут. И в БЛМ начался раздрай. Хок Ньюсом, глава организации БЛМ в Большом Нью-Йорке, призвал к "независимому расследованию", чтобы узнать, как руководство движения тратит полученные деньги.



История, впрочем, банальна для всех цветных революций и их "детей". Отчаянно дравшиеся на улицах активисты БЛМ ожидали, что участие в "свержении Трампа" даст им пресловутые "100 тысяч вакансий", что им обещал пришедший к власти Джо Байден. Но в результате, как иронизируют СМИ, вакансий оказалось ровно три.



Их заняли пронырливые создательницы БЛМ. Пэтрис Каллорс заключила контракт с Warner Brothers. Опал Томети стала звездой СМИ и выступает с речами в ООН. А тридцатидевятилетняя чернокожая Алисия Гарза получила должность советника по социальной справедливости в женской баскетбольной лиге США. Тем временем в их Фонд Всемирной сети "Черные жизни имеют значение" продолжают стекаться миллионные пожертвования от ведущих компаний мира.



Но в последнее время популярность движения начала резко снижаться. Опрос Pew Research Center показал, что поддержка Black Lives Matter упала на 12 процентных пунктов до 55 % всех взрослых американцев к сентябрю 2020 года, а также значительно снизилась популярность среди латиноамериканцев.



Новый опрос, проведенный Harvard-Harris в феврале 2021 года, показал, что поддержка движения БЛМ опустилась еще ниже, до полностью отрицательного рейтинга – так, уже 55 % американцев стали крайне отрицательно относиться к БЛМ.



А потому, если лидеры БЛМ пока "в шоколаде", то рядовые участники "черной революции" в США остались, как и следовало ожидать, на бобах. Их использовали и выкинули вон. Таков классический финал, как уже сказано, всех цветных революций. Тем более, что ее в США и не было. Раскрутка БЛМ понадобилась демократам лишь для свержения неугодного им Трампа. Источник - Столетие.ру

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