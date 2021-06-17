Китайцы юанем голосуют за коммунистов

01:06 19.06.2021

"Красный туризм", поездки по местам, связанным с историей КПК становятся все популярнее в Китае



Михаил Морозов, обозреватель газеты "Труд"



Как сообщило Министерство культуры и туризма Китая, за период трехдневных каникул по случаю праздника Дуаньу (Драконьих лодок) было совершено более 89 млн внутренних туристических поездок, что на 94,1 процентов больше, чем год назад. Напомним, что прошлый год для Китая был трагическим, пандемическим. Страна на несколько месяцев была "поставлена на паузу". Но к концу года все вернулось на круги своя. Отсюда и такой бурный рост туризма, скорее восстановление значений 2019 года.



Ныне Китай практически избавился от коронавируса и тщательно защищается от ввоза его из-за границы. В стране идет массовая вакцинация от ковида, введено более 900 млн доз вакцин. Но определенные ограничения сказались и на туризме. Китайцы, которые до пандемии были самой массовой категорией путешественников в мире, теперь больше ездят по родной стране. Благо для этого созданы великолепные условия: дороги, гостиницы, туристические кластеры. Не удивительно, что по данным министерства культуры и туризма, доходы от туризма лишь за эти три праздничных дня с 12 по 14 июня достигли 29,43 млрд юаней (около 4,6 млрд долларов США), увеличившись на 139,7 процентов в годовом выражении.



Но в этом году особый интерес китайцы проявляют к так называемому "красному туризму", поездкам по местам, связанным с историей Компартии Китая, которой в этом году исполняется 100 лет. Этот интерес, вполне искренний, патриотичный, умело поддерживается и поощряется властями. Делается это в том числе в рамках различных программ вывода из бедности отсталых регионов, по китайской формуле "помощь в развитии сельского хозяйства + туризм".



Классический пример - создание туристической зоны мирового уровня там, где родился Мао Цзэдун. Число туристов, отправляющихся в родовое гнездо китайского вождя с 2003 по 2017 годы выросло с 3 до 20 млн человек. Ныне в местечко Шаошань в провинции Хунань, где родился и жил великий Мао, ежегодно приезжает свыше 30 млн туристов. Они дают работу местным жителям и пополняют региональный бюджет.



В последнее время местом паломничества стала деревня Лянцзяхэ в провинции Шэньси, куда на семь лет был сослан в период "Культурной революции" нынешний лидер Китая, руководитель КПК и председатель КНР Си Цзиньпин, называющей это место своей второй родиной. Кстати, как отмечает китайское министерство иностранных дел, в последние годы сюда едет все больше иностранцев. Кто-то за экзотикой, а кто-то для того, чтобы своими глазами увидеть, как жил в изгнании лидер самой мощной страны мира, понять истоки "китайского экономического чуда".



Мало кто за рубежом знает еще об одном историческом месте ранней революционной деятельности КПК. Оно находится в Пекине - в женском монастыре Цыбэйань (монастырь милосердия и сострадания) в парке Таожаньтин. А между тем, именно здесь тайно собирались прогрессивные интеллектуалы, здесь начинали свою революционную деятельность основоположники и создатели КПК, включая Ли Дачжао, Мао Цзэдуна и Чжоу Эньлая. И сюда ныне стремятся попасть китайцы, поэтому музей, оборудованный в монастыре, работает только по предварительной записи.



Местами паломничества стали даже такие удаленные места, как городок Маотай в провинции Гуйчжоу, где производится знаменитая на весь мир водка. По легенде, этой водкой согревался пришедший сюда отряд китайской Красной армии, боровшейся с японскими оккупантами. В его составе были и некоторые видные деятели КПК, которые тоже не отказались от рюмки крепкого напитка, предложенного местными жителями.



В 2019 г. в рамках "красного туризма" было совершено 1,4 млрд поездок, и общий доход от них превысил 400 млрд юаней. В 2020 г. "красный туризм" успешно способствовал восстановлению туристического рынка после пандемии. По предварительным прогнозам, в текущем году, несмотря на некоторые ограничения, результат 2019 года будет превзойден.



Согласитесь, невозможно заставить сотни миллионов людей тратить деньги на путешествия, которые им не интересны. Очевидно, что китайцы, которые традиционно трепетно относятся к собственной пятитысячелетней истории, испытывают особые чувства в отношении последних 100 лет, за которые страна из беднейшей и отсталой превратилась в мировую державу первой величины. Становится понятно и желание китайцев лично прикоснуться к местам, которые связаны с историей компартии, которая привела народ к сегодняшним успехам. Это своего рода оценка работы КПК, "голосование юанем", если можно так выразиться. Правда, в Китае это еще называют "соединением экономической и общественной пользы".