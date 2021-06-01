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"Керуен" действительно Сарай. Пафосный тур-комплекс в казахском Туркестане построен из... пенопласта
09:26 19.06.2021

После разгромной публикации в Facebook о рассыпающейся облицовке главного туристического комплекса "Керуен Сарай" Туркестана, администрация города попыталась дать некоторые объяснения, передает baigenews.kz

Туристический комплекс "Керуен Сарай" был построен на деньги иностранных инвесторов, и к акимату тут претензий быть не должно, считают чиновники.

При этом акимат уже указал администрации здания на проблемы с качеством постройки.

А в самой администрации напомнили, что проект строительства вообще-то был одобрен государственной экспертизой. Все здания комплекса построены из газоблока и арматурной колонны, фасад выполнен с использвованием новых технологий.

А пенопласт, из-за которого и началась критика качества строительства, был внедрен в облицовку в качестве утеплителя.

17 июня 2021 года сообщалось, что ребенок пальцем отколупал кусок нового здания Керуен Сарай в Туркестане - подробнее об этом читайте здесь.

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Ребенок отколупал пальцем кусок нового здания Керуен Сарай в Туркестане
Этим фактом возмутились пользователи сетей.
Алмаз Хакназаров 17 июня, 2021 Новости Казахстана, Безопасность, Благосостояние, Главные новости, Госуслуги, Истории людей, Общество, Происшествия, Социальные сети
туркестан
Фото: аккаунт Чингиза Лепсибаева в Facebook

"Качество" строительства в одном из главных городов Казахстана показали пользователи соцсетей. В Туркестане маленький мальчик пальцами отколупал обшивку стены известного здания, передает Liter.kz.

"Главная новая достопримечательность Туркестана (который наши предки построили 1 200 лет назад, а мавзолей - 600 лет назад) - "Керуен Сарай" - построен не из г… и палок, а из пенопласта и штукатурки", - написал он.

Некачественное исполнение строительства он подтвердил фотографиями, на которых ребенок голыми руками смог… разрушить часть стены объекта.

"Когда мне рассказывали про улетающие куски только что построенной крыши, про плавающих на новом футбольном стадионе игроков, про проваливающиеся под брусчатку президентские лимузины, я смеялся и пожимал плечами. Техас", - сказал Лепсибаев.

Теперь же, как он дал понять, разочарование выразилось и в качестве постройки.

"Полагаю, что все руководство региона и все подрядчики должны дать подписку о невыезде лет на 10. Больше не потребуется, так как от дождей и пары зим вся эта очень красивая "потемкинская деревня" развалится", - предположил он.

По его мнению, вся красота Туркестана может продержать еще от силы пару лет.

К слову, Туркестан, как и Алаколь, признаны главными туристическими трендами 2021 года.

1 июня стало известно, что работы в Туркестане предстоит еще много. На ремонт дорог, возведение школ, больниц и других зданий, а также на строительство других туристических объектов понадобится 3,6 трлн тенге -

фоты тут - https://liter.kz/rebenok-otkolupal-palczem-kusok-novogo-zdaniya-keruen-saraj-v-turkestane/

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В Туркестан вложат еще 3,6 триллиона тенге
Большая часть этих средств - частные инвестиции.
Илья Огурцов 1 июня, 2021
К 2025 году в Туркестанской области появятся новые школы, больницы. Власти отремонтируют и построят новые туристические объекты и доведут процент хороших дорог до 99,5%. Все это обойдется в 3,6 трлн тенге, передает Liter.kz.

"В сфере здравоохранения (в Туркестанской области в 2021-2025 годы – прим.ред.) будут построены многопрофильная больница на 570 коек, три поликлиники на 500 посещений в смену, станция скорой медицинской помощи, а также Центр материнства и детства. В целях ликвидации трех сменных и аварийных школ, а также для уменьшения дефицита ученических мест, будут построены 130 новых школ. Вместе с тем, запланировано строительство Назарбаев интеллектуальной школы и школы-интернат "Дарын" с общежитием", - рассказал 1 июня на заседании правительства министр национальной экономики Асет Иргалиев.

Для развития туристического потенциала региона к горнолыжному курорту "Каскасу" подведут инфраструктуру. В Туркестане построят туристско-рекреационный центр, три гостиницы, духовно-культурный центр. Также отреставрируют мавзолеи, исторические объекты городища Культобе,

С 2021 по 2025 годы построят несколько крупных автодорог: юго-западный обход Шымкента, обход Сарыагаша, Восточный обход Туркестана и скоростную железнодорожную магистраль Туркестан-Шымкент-Ташкент.

"В целом в рамках Комплексного плана предлагается охватить ремонтом и реконструкцией 2,3 тысячи километров дорог республиканского и местного значения, что позволит к 2025 году довести долю дорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии до 99,5%", - сообщил министр.

Для реализации всего этого необходимо 3,6 трлн тенге, из которых 2,7 трлн – частные инвестиции. Еще 530,6 млрд тенге выделят из республиканского бюджета и 348,5 млрд тенге – из местного.

1.06.21

Источник - liter.kz
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