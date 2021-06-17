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Ливан неуклонно движется к коллапсу, - М.Беленькая
10:04 19.06.2021

Ливанская армия протянула руки
Страна неуклонно движется к коллапсу

Тысячи человек присоединились в четверг к забастовке, объявленной Всеобщей конфедерацией трудящихся Ливана в знак протеста против тяжелой экономической ситуации и неспособности правящих элит на протяжении почти целого года сформировать правительство. Трудящихся поддержали политические партии - в первую очередь движение "Мустакбаль" во главе с назначенным премьер-министром Саадом Харири, который никак не может добиться от президента одобрения предложенного им состава правительства. Ситуация в стране столь плачевна, что Всемирный банк выразил обеспокоенность дееспособностью армии Ливана. Те же опасения есть и у властей Франции, которые провели конференцию по сбору средств для ливанских военных.

Правительственные учреждения, банки, магазины были закрыты в четверг в разных городах Ливана в ответ на призыв Всеобщей конфедерации трудящихся объявить забастовку. "Люди выйдут на улицу, чтобы выразить решительный протест по поводу бездействия властей, которые не делают ничего, чтобы хоть как-то улучшить социально-экономическое положение",- заявил накануне глава конфедерации Бишара аль-Асмар. По его словам, забастовки продлятся до тех пор, пока в Ливане не будет сформировано правительство, которое сможет решить экономические проблемы страны.

К призывам к забастовке присоединились и некоторые политические силы, в частности лидер движения "Мустакбаль" Саад Харири, в октябре получивший от парламента мандат на формирование правительства, хотя за год до этого он был вынужден уйти в отставку из-за народных протестов в связи с ухудшающейся экономической ситуацией. Неслучайно его призывы к забастовке стали предметом насмешек в ливанских соцсетях. В Twitter появился хештег "восстание властей", а также мемы, где на фотографиях с антиправительственных протестов 2019 года лица демонстрантов заменены на изображения известных политиков.

Напомним, что правительство Ливана ушло в отставку в августе прошлого года, после взрыва в порту Бейрута. Все попытки правящих элит прийти к консенсусу относительно состава нового кабинета министров терпели неудачу. После получения мандата в октябре Саад Харири не смог добиться одобрения предложенного им состава правительства со стороны президента Ливана Мишеля Ауна. Господин Харири утверждает, что президент требует предоставления "блокирующей трети мест" в правительстве христианскому блоку "Сильный Ливан", который возглавляет его зять Джебран Басиль. Со своей стороны, Мишель Аун обвиняет Саада Харири в попытке монополизировать политический процесс.

На фоне политического кризиса и пандемии коронавируса ситуация в Ливане резко ухудшилась. С 2019 года ливанская валюта обесценилась на 90% и продолжает падение.
Очередной скачок был в конце прошлой недели, после провала посреднической инициативы спикера парламента Набиха Берри, который пытался найти компромисс между Саадом Харири и Мишелем Ауном. В итоге господин Берри выступил против президента: "Ничего не работает… страна разрушается… организации разоряются… люди в растерянности, и надежды рушатся вместе с отказом от инициативы, на которую согласились Запад и Восток и все ливанские стороны, кроме уважаемой вашей",- заявил он, обращаясь к главе государства.

В своем последнем отчете Всемирный банк прогнозирует, что финансово-экономическая ситуация в Ливане может войти в тройку самых серьезных кризисов в мире с середины XIX века.

За два года (2018–2020) ВВП на душу населения, измеряемый в долларах США, упал на 40%, более половины населения находятся за чертой бедности.
Такие показатели фиксируются обычно на фоне военных конфликтов, отмечают эксперты банка. В Ливане пока ситуация в этом плане относительно стабильная, но с учетом истории гражданской войны и внутренних конфликтов, которые не раз вспыхивали в Ливане, страна буквально балансирует на грани. На этой неделе Всемирный банк предупредил, что "экономический коллапс Ливана оказывает беспрецедентное давление на оперативные возможности ливанской армии".

Как ливанцы требовали смены власти после взрыва в Бейруте
Военные всегда были нейтральной силой в Ливане, что принципиально важно в ходе протестов, которые не стихают уже почти два года. Командующий ливанской армией Джозеф Аун, который еще несколько месяцев назад предупреждал о том, что военнослужащие голодают так же, как и все ливанцы, в ближайшие дни намерен отправиться в США и Великобританию, чтобы договориться о "гуманитарной поддержке" армии. Ранее он побывал в Париже. США - крупнейший спонсор армии Ливана - обещали увеличить помощь в этом году. Со своей стороны, Франция, которая еще после взрыва в порту Бейрута взяла на себя ответственность за восстановление экономики Ливана и достижение там политического консенсуса, провела в четверг виртуальную конференцию по сбору средств для ливанских военных, в которой приняли участие представители примерно 20 стран. Предполагается, что собранные деньги будут направлены на продукты питания, лекарства и медицинское оборудование для ливанской армии.

С конференцией в Париже совпал по времени визит в Москву начальника главного управления общей безопасности МВД Ливана Аббаса Ибрагима. По его словам, "цель визита - подтвердить существующее сотрудничество между ливанскими и российскими властями". "Мы нуждаемся в том, чтобы Россия протянула руку помощи нашим службам безопасности в тех тяжелых условиях, в которых находится Ливан",- сказал он в интервью "Ъ". Генерал отметил, что речь прежде всего идет об обучении ливанских спецслужб, а также об обмене информацией в сфере борьбы с терроризмом.

Марианна Беленькая

17.06.21

Источник - kommersant.ru
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