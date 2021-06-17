Армения готовится к бархатной эволюции, - "Къ"

10:06 19.06.2021

Прошедший в стране путь от героя до антигероя Никол Пашинян попытается зацепиться за власть



Газета "Коммерсантъ" №103 от 18.06.2021, стр. 5

В Армении подходит к финишу предвыборная кампания, которая определит судьбу, пожалуй, самого яркого и противоречивого политического лидера последних лет на пространстве СНГ - пришедшего во власть на волне бархатной революции 2018 года Никола Пашиняна. Его партии "Гражданский договор" противостоит в первую очередь блок "Армения" во главе с экс-президентом страны Робертом Кочаряном. Согласно опросам, по итогам выборов 20 июня сформировать новое правительство в одиночку не сможет ни одна из сторон, так что особенно значимым станет результат малых партий. При этом не исключен и второй тур, и тогда неопределенность в Армении, и без того балансирующей на грани политического кризиса, сохранится до конца лета.



Непростой расклад



Кампания перед едва ли не самыми драматичными выборами в истории независимой Армении подходит к концу. Уже в воскресенье, 20 июня, избирателям предложат отдать свои голоса за одну из 25 политических сил, борющихся за попадание в парламент. Победителям придется заниматься постконфликтным урегулированием в регионе и принимать немало непростых решений.



По-настоящему сильных политических игроков намного меньше, чем 25. Основное соперничество разворачивается между двумя силами. Одна из них - партия "Гражданский договор" во главе с Николом Пашиняном, и. о. премьер-министра, с именем которого значительное число армян неразрывно связывают прошлогоднее поражение во второй карабахской войне. Вторая - блок "Армения" (по-армянски звучит как "Айастан"), главная фигура в котором - экс-президент Роберт Кочарян, который олицетворяет старые элиты, отстраненные от власти в результате бархатной революции 2018 года. И Никол Пашинян, и Роберт Кочарян рассчитывают занять главный пост в стране - премьер-министра.



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Впрочем, остальные участники выборов не будут исполнять роль статистов. Согласно армянским законам, в парламенте обязательно должна быть партия, блок или коалиция, занимающая 54% мест, а общее число политических сил должно быть не менее трех. При этом ни сторонники господина Пашиняна, ни сторонники господина Кочаряна не имеют необходимой поддержки. Как утверждает социологическая служба MPG (партнер Gallup International в Армении), 7–10 июня (после этого опросы не проводились) за "Гражданский договор" были готовы проголосовать 23,8% опрошенных, а за блок "Армения" - 24,1%. При этом по пятибалльной шкале лично Никола Пашиняна оценивают все же выше, чем Роберта Кочаряна,- 2,5 против 2,3 балла.



Таким образом, результат остальных политических сил становится едва ли не более важным, чем результат лидеров гонки.

Пока, согласно тому же опросу, третье место занимает блок "Честь имею" (потенциально - 7,4% голосов). Он готов вступить в коалицию с Робертом Кочаряном, но если реальный результат окажется меньше порога в 7%, то его кандидаты не получат ни одного мандата.



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Для партий-одиночек порог меньше, чем для блоков,- 5%, однако пройти его, согласно опросу, не может ни одна из них. Даже весьма популярная партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна набирает только 3,7%.



Поэтому весьма вероятным вариантом можно считать второй тур, в котором политические силы Никола Пашиняна и Роберта Кочаряна будут единолично бороться за главный приз - необходимые 54% мандатов (даже если, например, битва завершится со счетом 49–51%, победителю все равно достанется 54% кресел). Решающий тур будет назначен, если в течение недели после подведения итогов прошедшие в парламент силы так и не сумеют создать коалицию.



Предвыборные козыри



Оба лидера гонки неплохо подготовились к финалу и в последние дни сумели продемонстрировать кое-какие успехи.



О поддержке блока Роберта Кочаряна заявляют все больше представителей интеллигенции, бизнеса и политики. Но самым важным приобретением в этом плане стала фигура экс-премьера Армении Карена Карапетяна.

Его назначили на эту должность в 2016 году, а в мае 2018 года вместе с третьим президентом Сержем Саргсяном он ушел в отставку. Тем не менее даже тогда у господина Карапетяна сохранился имидж эффективного менеджера и технократа. После отставки господин Карапетян живет в России и сначала работал в экспертном совете при правительстве РФ, а в июле 2020 года возглавил совет директоров компании "Объединенные машиностроительные заводы". Сам Роберт Кочарян представляет своего союзника как воплощение упущенного шанса для Армении. "Сожалею, что он уехал. То, что произошло тогда, было неправильно. По крайней мере с моей стороны предложение (вернуться в Армению.- "Ъ") будет",- сказал он в интервью "Sputnik Армения", "РИА Новости" и RT.



Экс-президент Армении Роберт Кочарян о Николе Пашиняне, отношениях с Баку и роли России в прошлогодней войне

Экс-президент Армении Роберт Кочарян о Николе Пашиняне, отношениях с Баку и роли России в прошлогодней войне

Никол Пашинян отреагировал на возвращение Карена Карапетяна в политику очень резко. "Теперь он (Роберт Кочарян.- "Ъ") раздает рабочие места, говорит, что предложит Карену Карапетяну должность. А Карапетян превратился в героя анекдота. Стал мальчиком на побегушках - мяч вылетел за пределы поля, ему говорят: беги, принеси",- сказал и. о. премьера на митинге в Капане (Сюникская область) 15 июня.



Стоит отметить, что сам факт выступления Никола Пашиняна в этом городе на юге страны можно считать серьезным успехом. После поражения в прошлогодней войне он дважды пытался съездить в Сюникскую область, которая теперь стала приграничной с Азербайджаном. Первый раз жители и местные власти просто не пустили главу правительства, перекрыв трассу, а второй раз он все же въехал в регион, но был вынужден покинуть его после акций протеста, сопровождавшихся оскорблениями и забрасыванием кортежа яйцами.



Еще один успех Никола Пашиняна был достигнут благодаря Азербайджану. Речь идет об освобождении 15 армянских военнослужащих в обмен на карты минных полей в Агдамском районе Азербайджана (ранее эти территории контролировались непризнанной Нагорно-Карабахской республикой). Впрочем, под стражей в Баку находятся еще десятки армянских военных.



Азербайджанский эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Маммадов в беседе с "Ъ" признал, что Баку делает ставку "на предсказуемых политиков" и считает таковым Никола Пашиняна.

"Кочарян в случае победы наверняка будет торпедировать все важные для нас процессы. Плюс есть личная история - он сам из Карабаха и за период кампании сказал много резких вещей",- говорит он. Но и сделать для Никола Пашиняна что-то большее в Баку, по словам господина Маммадова, просто не могли: "Отпустив 15 человек, мы показали, что это возможно. При этом карты, на которые мы их обменяли, еще стоит проверить. Доверия между сторонами пока что нет вообще, но мы дали армянскому обществу сигнал: под руководством Пашиняна продвижение возможно. Если в этом вопросе переусердствовать, это произведет уже обратный эффект".



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При этом делать какие-либо твердые прогнозы опрошенные "Ъ" эксперты опасаются. "Думаю, 20 июня в парламент могут пройти четыре политические силы - партии "Гражданский договор" и "Процветающая Армения", а также блоки "Армения" и "Честь имею". Ни у кого не будет конституционного большинства для единоличного формирования правительства",- предположил в беседе с "Ъ" политолог Степан Даниелян. Три из перечисленных им политических сил уже заявили, что не станут формировать коалицию с партией Никола Пашиняна. "То есть у оппозиции есть шанс сформировать коалиционное правительство и оставить партию Пашиняна в меньшинстве,- сделал вывод эксперт.- Сам же Никол Пашинян будет всячески стараться втиснуть в парламент пятую политическую силу, которая поддержит его в создании коалиционного правительства. Однако это маловероятно, поскольку для этого и. о. премьера должен делиться с этой силой своими избирателями, что совсем нелегко в условиях спада легитимности".



Кирилл Кривошеев; Аршалуйс Мгдесян, Ереван