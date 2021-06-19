Юрист Эбрахим Раиси уверенно побеждает на президентских выборах в Иране

11:14 19.06.2021

Кандидата на пост президента Ирана Раиси поздравили с победой на выборах все соперники

19 июня 2021,



Наталья Ануфриева



Главу судебной власти Ирана Эбрахима Раиси поздравили с победой на выборах все его соперники, при этом подсчет голосов пока продолжается и официального объявления о победе пока не было, передают местные СМИ.



Вице-председатель парламента Ирана Хосейн Газизаде Хашеми поздравил Раиси с победой. До этого его поздравили еще два соперника – Мохсен Резаи написал об этом в Twitter, Абдольнасер Хеммати поздравил, опубликовав соответствующий пост в Instagram. Президент Ирана Хасан Роухани также заявил, что победитель известен, передает РИА "Новости".



"Поздравляю народного избранника. Поскольку пока еще официально об этом не было объявлено, я с учетом закона немного отложу официальное поздравление. Понятно, кто набрал необходимое количество голосов", – сказал президент, выразив надежду, что через 45 дней победитель приступит к исполнению президентских обязанностей.



За пост иранского лидера изначально боролись семь кандидатов, но позже трое из них сняли свои кандидатуры. Борьба развернулась между Раиси, двумя другими политиками-консерваторами – секретарем Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсеном Резаи и вице-председателем парламента Ирана Хосейном Газизаде Хашеми, а также реформатором и бывшим главой центробанка Ирана Абдольнасером Хеммати.



Роухани не принимает участия в выборах, так как подходит к концу его второй срок в этой должности.



Востоковед Саид Гафуров заявлял в комментарии газете ВЗГЛЯД, что "победу предрекают председателю Верховного суда Эбрахиму Раиси", для которого "одним из приоритетных направлений будет развитие внешнеэкономических связей с Россией".