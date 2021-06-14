Тупой, еще тупее: о санкциях США и ошибке Вудро Вильсона, - И.Левитас

12:42 19.06.2021 Последние годы слово "санкции" настолько вошло в дипломатическую практику, что непонятно, почему оно не было так модно всего несколько десятилетий назад. Может быть, наконец-то найдено универсальное средство решения всех конфликтов, возникающих между странами? А что, санкции - это "название такое, право слово, боевое​".



Прям так и видится - вот ввели против России санкции, и она, корчась от невыносимых лишений и страданий, сбрасывает "прогнивший режим Путина" и, радостно ржа, бодрой иноходью мчится в ряды стран-лакеев США и становится в одну подобострастную шеренгу с Латвией, Литвой, Эстонией, Украиной, Польшей и прочими "демократиями". Благостная картинка, но что-то там застопорилось в боевых санкциях, и Россия, к сожалению Запада, "скорее жива, чем мертва".



Вот тут и закрадываются в душу сомнения - а вообще экономические станции приводили к какому-то результату? Но для начала давайте посмотрим, что такое санкции - в чем их причина, каковы цели, эффективность? На эти и многие другие вопросы подробно отвечал специалист по санкциям в Институте мировой экономики Петерсона Гэри Хафбауэр (Gary Hufbauer). Начнем с причин санкций, ибо вы понимаете, что все озвученные причины, типа Магнитского, Скрипалей, Крыма - это все никакого отношения к истинным причинам введения санкций не имеет. Первая и основная причина, особенно со стороны США, согласно Хафбауэру, - это демонстрация собственной решимости. И даже если шанс на успех санкций минимален, вся политическая система США вынуждает президентов устраивать театр, драматизируя поступки других стран.



Т. е. санкции вводятся для того, чтобы показать собственному избирателю, что США - сильны. Другими словами, внутриполитические цели являются более важными, чем воздействие на другие государства: властям выгодно выглядеть решительно, но при этом желательно не проливать кровь. Ибо бездействие воспринимается как неуверенность в могуществе Америки. Союзники США по НАТО и партнеры по ЕС ждут санкций, ибо видят в них подтверждение союзнических обязательств со стороны США. В некоторых случаях санкции принимаются практически исключительно с целью послать сигнал третьим странам; воздействие на страну, подвергшуюся санкциям, при этом не важно. Это причины, а каковы же цели?



Их много, считает Хафбауэр, но все же можно выделить две основных: изменение политики санкционированной страны в ограниченной области или смена режима с вторичной целью изменения политики санкционируемой страны. Однако, проанализировав санкции, вводимые в течение 20 века, Хафбауэр приходит к выводу, что в среднем санкции достигают успеха примерно в трети случаев. При этом санкции существенно более эффективны тогда, когда они направлены против дружественных или нейтральных стран - это почти 50% успеха. Лишь 19% санкций достигли успеха, если они вводились в отношении враждебных стран. Интересно, что прекращения военных действий в случае враждебных стран с помощью санкций не удалось добиться ни разу. Но это все теоретические рассуждения.



Давайте обратимся к примерам. Нам нагляднее. К примерам, нам хорошо известным, ибо они, санкции, о коих я хочу вспомнить, произошли и происходят во время нашей жизни. Вообще-то санкции - это не открытие 20-го века. Их история берет свое начало еще в 5 веке до н.э. Средневековье и Новое время изобилует примерами санкций, блокад и прочих невоенных рычагов влияние на противника. 20-й век ознаменовался примерно 140 случаями применений санкций, но крупнейшими из них были санкции США - против Кубы и Ирана, Испании - против Великобритании, Лиги Наций - против Италии, ООН - против Ирака.



Начнем с самого главного - экономические санкции США против Кубы, так называемая блокада Кубы. Практически полная блокада Кубы не была вызвана массовыми репрессиями, наоборот, ими прославился ставленник США диктатор Батиста, свергнутый революционерами Фиделя Кастро. Не было со стороны Кубы и никакой агрессии против США. В качестве условия снятия санкций США требовали демократизации и уважения прав человека на Кубе, а также прекращения военного сотрудничества Кубы с другими странами. И чего добились американцы? Держа кубинский народ, именно народ, в нищете, США наивно надеялись, что граждане Кубы свергнут коммунистический режим Кастро. Получилось? Ни на йоту. Только вот санкции начали потихоньку снимать. Другими словами - добились США своими санкциями заявленного результата? Нет.



Тогда был ли смысл в этих санкциях? Я уверен, что нет. Да и сами американцы это давно поняли, и когда в других странах Центральной Америки, например в Панаме и Гренаде, были свергнуты ставленники США, последние не стали заморачиваться санкциями, а тупо ввели туда войска. Куда маленькой Гренаде и примерно такой же Панаме бороться с военной машиной самой большой армии мира… А вот Кубу ЦРУ профукало. Правда, попыталось исправить свою ошибку - организовало высадку в Заливе Свиней. Но эта операция американских войск позорно провалилась. Впрочем, также позорно провалилась американская операция по спасению американских заложников в 1980 году в Иране. Зато в санкциях американцы наверстали, продолжив английский бойкот Ирана 1950-х годов. Запретили и заморозили все, что могли - все связи, контакты, встречи. Опять же, как и на Кубе, народ голодал, негодовал, но, так же как и на Кубе, твердо веровал в свое руководство и не сделал ни одного шага навстречу США. Результат? Правильно, такой же, как и в кубинском случае - нулевой.



Вот уже подписано соглашение о снятии санкций. Следовательно, их введение тоже не привело ни к каким результатом и не имело никакого смысла. Оставим за скобками санкции Лиги Наций против Италии (нулевой результат), санкции Испании против Великобритании (нулевой результат) санкции США, европейских стран и Японии против Китая (нулевой результат), СССР против Югославии и Албании (нулевой результат) и так далее. А санкции против Северной Кореи? Плохо живут простые корейцы из-за санкций против своей страны? Плохо, ой, как плохо! Виноваты они в этом? Я думаю - нет. Но кто я такой, если руководители США считают, что виноваты. Виноваты в том, что не устраивают кровавых революций, не призывают на помощь США, не свергают, не уничтожают, не громят. Поэтому США и ужесточают санкции. Но сдается мне, что результат будет такой же, как с Кубой и Ираном.



Господи, какие только санкции не принимали и не принимают против Израиля. Помню, когда мы приехали в 1990 году, из машин на улицах были только "Субары" - арабские страны пригрозили бойкотом тем производителям, которые будут торговать с Израилем. Ну и?.. Нынче каких только машин не встретишь на наших дорогах. А разве Израиль хоть на йоту изменил свою позицию? Нет. Т. е. бойкот (а это разновидность санкций) с успехом провалился. Эстафету санкций с энтузиазмом подхватили страны Европейского Союза, ибо мусульманское лобби в них достаточно сильно. Академический бойкот, культурный бойкот, бойкот выпускаемой продукции и прочие бойкоты, санкции, резолюции. Достигли они своей цели - унижения Израиля, давления на Израиль, нанесения ущерба израильской экономике? Как ни вглядываюсь - не могу найти доказательств оного. И скажу по секрету, не достигнут никогда.



Поэтому неправ был Вудро Вильсон, один из президентов США, который сказал:



"Страна, подвергнувшаяся бойкоту, близка к капитуляции. Приложите экономические, мирные, тихие, смертельные меры, и в применении силы не будет необходимости. Это ужасное лекарство. От него никто не гибнет за пределами бойкотируемого государства, но оно создает давление, которого, на мой взгляд, не может выдержать ни одна современная страна".

Совсем не похоже, что Израиль готов капитулировать. Не видно готовности капитулировать и у России. Несмотря на то, что нынешняя американская администрация явно руководствуется приведенной выше цитатой и ждет, когда экономика России рухнет и наступит коллапс. Кстати, именно экономический интерес, а не какая-то мифическая борьба за демократию, стоит за решением США о санкциях против России. Но это опять та же попытка с негодными средствами. Которая совершенно естественно закончится точно так же, как и все остальные. И чему есть масса доказательств. Последнее из которых - фактическое признание провала санкционной политики в отношении "Северного потока - 2".



Вывод напрашивается один: санкции США против России - это тот случай, про который говорят, что "весь пар ушел в гудок". От того, что каким-то чиновникам закрыли въезд в США, Россия не пострадает. А введенные "экономические" санкции только стимулировали развитие некоторых отраслей хозяйства, которые находились в застое. Неужели можно представить, что нынешнюю Россию победить санкциями? Может быть, некоторые временные неудобства кто-то испытал. Те, кто не мыслят жизни без хамона и пармезана. А все остальные… Помнится, Обама когда-то говорил, что он порвал экономику России в клочья. Вот США и живут с этим убеждением. Блажен, кто верует…



Игорь Левитас, Израиль



14 июня 2021 Источник - eadaily.com

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