 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Черногория кривокапичей. Когда у власти страны оказываются профессиональные полит-проституты, - К.Борщев
12:49 19.06.2021

Премьер предал своих соратников: политический кризис в Черногории

Парламент Черногории проголосовал 17 июня за отставку министра юстиции Владимира Лепосавича, отказавшегося признать военные преступления в Сребренице в 1995 году "геноцидом", и принял резолюцию о геноциде в Сребренице, которой запретил его "отрицание или приуменьшение". Оба решения были инициированы Демократической партией социалистов (ДПС) президента страны Мило Джукановича и реализованы при личной поддержке премьер-министра Здравко Кривокапича и депутатов блока "Мир - наша нация" во главе со спикером парламента Алексой Бечичем.

Стоит отметить, что Кривокапич оказался на посту главы правительства как лидер блока "За будущее Черногории", победившего на парламентских выборах 30 августа 2020 года. В ходе предвыборной кампании он заявлял о намерении демонтировать режим Мило Джукановича и Демократической партии социалистов. Теперь же оказалось, что 17 июня в парламенте Черногории фактически была создана новая правящая коалиция, в основе которой снова оказалась ДПС.

Как сообщает портал "Балканист", экс-соратники Кривокапича - депутаты парламента от блока "Демократический фронт", который в ходе выборов составлял костяк коалиции "За будущее Черногории", - намерены в знак протеста бойкотировать работу Скупщины. Лидер "Демфронта" Андрия Мандич, в частности, заявил о предательстве черногорского премьер-министра.

"У нас была достигнута твердая договоренность, что ни один из партнеров по коалиции не будет сотрудничать с ДПС. Мы твердо заявили, что ДПС следует вытеснить из государственной системы, снять Мило Джукановича с должности президента Черногории, убрать „глубинное государство" в лице Демократической партии социалистов. Но мы даже не предполагали, что премьер-министр Здравко Кривокапич пойдет на какие-то секретные сделки с ДПС против людей, которые олицетворяли сербскую политическую мысль, сербскую национальную идею и которые своим авторитетом выступили на страже чести и достоинства Сербской православной церкви в Черногории", - сказал Мандич.
Он заявил, что "Демфронт" будет добиваться избрания нового правительства и четкого коалиционного соглашения по новому кабмину.

Кирилл Борщев

Источник - eadaily.com
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