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|Сын Жан-Клода Ван Дамма женился на азербайджанской пианистке
13:32 19.06.2021
Феликс Вишневецкий
Избранницей сына всемирно известного американского актера Жан-Клода Ван Дамма стала азербайджанка Суада Гаджизаде.
34-летний американский актер и продюсер Кристофер Ван Варенберг (Крис Ван Дамм) является сыном Жан-Клода Ван Дамма и экс-культуристки Глэдис Португез.
Его избранница - 21-летняя азербайджанская пианистка, лауреат международных конкурсов Суада Гаджизаде – о свадьбе девушка сообщила в разделе "Информация" на своей приватной странице в социальной сети Instagram, где tag’нула Криса Ван Дамма и разместила рядом с его именем изображение обручального кольца.
Однако на своих публичных страницах Крис Ван Дамм и Суада Гаджизаде не сделали каких-либо публикаций о свадьбе – кадр с церемонии бракосочетания опубликован на Facebook странице Amerikansayağı Bakı.