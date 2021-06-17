Сын Жан-Клода Ван Дамма женился на азербайджанской пианистке

13:32 19.06.2021

Феликс Вишневецкий



Избранницей сына всемирно известного американского актера Жан-Клода Ван Дамма стала азербайджанка Суада Гаджизаде.



34-летний американский актер и продюсер Кристофер Ван Варенберг (Крис Ван Дамм) является сыном Жан-Клода Ван Дамма и экс-культуристки Глэдис Португез.



Его избранница - 21-летняя азербайджанская пианистка, лауреат международных конкурсов Суада Гаджизаде – о свадьбе девушка сообщила в разделе "Информация" на своей приватной странице в социальной сети Instagram, где tag’нула Криса Ван Дамма и разместила рядом с его именем изображение обручального кольца.



Однако на своих публичных страницах Крис Ван Дамм и Суада Гаджизаде не сделали каких-либо публикаций о свадьбе – кадр с церемонии бракосочетания опубликован на Facebook странице Amerikansayağı Bakı.



