Казахстану грозит сильнейшая засуха

13:35 19.06.2021

Такая погода сохранится в течение всего июня.



Алиса Орлова



РГП "Казгидромет" передает о сильной засухе, которая сохранится до конца июня в Казахстане. Чем это может быть чревато, передает Liter.kz.



Жаркая погода, отсутствие дождей, высокая температура воздуха при предельно низком уровне влажности – все эти факторы приводят к возникновению засухи.



Как передают синоптики, недостаточное увлажнение ожидается в течение всего июня.



В Казахстане в двух областях наблюдается и вовсе экстремальная засуха: Восточно-Казахстанской (Абайский район) и Костанайской (Амангельдинский район).



В четырех областях пока сохраняется сильная засуха:



Акмолинской (Жаксынский район),

Актюбинской (Айтекебийский, Хромтауский районы),

Восточно-Казахстанской (Бескарагайский район),

Мангистауской (Каракиянский район).



В Алматинской области из-за засухи и дефицита воды практически все пастбища оказались пересушенными. А в Мангыстауской скот уже начал погибать из-за нехватки корма.



Помимо этого увеличивается вероятность возникновения пожаров.