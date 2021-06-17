|Казахстану грозит сильнейшая засуха
13:35 19.06.2021
Такая погода сохранится в течение всего июня.
Алиса Орлова
РГП "Казгидромет" передает о сильной засухе, которая сохранится до конца июня в Казахстане. Чем это может быть чревато, передает Liter.kz.
Жаркая погода, отсутствие дождей, высокая температура воздуха при предельно низком уровне влажности – все эти факторы приводят к возникновению засухи.
Как передают синоптики, недостаточное увлажнение ожидается в течение всего июня.
В Казахстане в двух областях наблюдается и вовсе экстремальная засуха: Восточно-Казахстанской (Абайский район) и Костанайской (Амангельдинский район).
В четырех областях пока сохраняется сильная засуха:
Акмолинской (Жаксынский район),
Актюбинской (Айтекебийский, Хромтауский районы),
Восточно-Казахстанской (Бескарагайский район),
Мангистауской (Каракиянский район).
В Алматинской области из-за засухи и дефицита воды практически все пастбища оказались пересушенными. А в Мангыстауской скот уже начал погибать из-за нехватки корма.
Помимо этого увеличивается вероятность возникновения пожаров.