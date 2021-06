"Как нас тут взгрели", - в Гемании случайно нашли дневники 1941 года офицера Вермахта Зандера, наступавшего на Москву

14:35 19.06.2021 Лейтенант Фридрих Зандер потерял веру в немецкую военную машину после начала наступления на СССР. Его секретные дневники были найдены 80 лет спустя. В них лейтенант Зандер в ужасающих подробностях описал гибель как немецких, так и русских солдат. Уже к декабрю 1941 года он считал, что Германия проиграет войну.

Дневники солдата, сломленного ужасами операции "Барбаросса": всплыли "потерянные" заметки и фотографии немецкого солдата, которого потрясла казнь 15 человек при вторжении нацистов в Советский Союз (Daily Mail, Великобритания)

Вторая мировая глазами западных СМИ



Гарри Говард (Harry Howard)

Обнаружились примечательные дневники командира немецкого танка, который всего за несколько недель боев на Восточном фронте превратился из закоренелого нациста в сломленного человека.



Лейтенант Фридрих Зандер сломался в самом начале жестокой операции "Барбаросса" - немецкого вторжения в Советский Союз, начавшегося в июне 1941 года, - и окончательно разуверился в немецкой военной машине.



Его тайные дневники обнаружились 80 лет спустя и легли в основу документального фильма на телеканале History Hit TV при участии историка Дэна Сноу (Dan Snow).



В них лейтенант Зандер в ужасающих подробностях описал варварскую гибуль как своих товарищей по оружию, так и русских солдат, - причем однажды на его глазах было казнено 15 человек.



Эти ужасные сцены перевернули внутренний мир орденоносного командира танка.



Увидев, как его однополчан убило или покалечило на минном поле, он написал: "С меня довольно. Я хочу кричать. Я просто хочу выкричать все это наружу. Мои нервы больше не выдержат".



В новом документальном фильме показаны и ранее неизвестные кадры лейтенанта Зандера, и обреченного на провал немецкого вторжения.



Первые месяцы операции были успешными для Германии, и нацистские войска остановились в 25 километрах от Москвы, однако начиная с декабря 1941 года советское контрнаступление отбросило их далеко назад.



Этот ответный удар вкупе с неготовностью немцев к суровейшим условиям русской зимы привели к отступлению нацистских войск на запад с конца 1941 года.



В конечном счете вторжение вынудило Адольфа Гитлера вести войну на два фронта, что привело немецкие войска к краху.



Зандер был настолько сломлен, что уже к декабрю 1941 года считал, что Германия проиграет Вторую мировую.



Его дневники, насчитывающие 150 000 слов, обнаружил немецкий военный историк Робин Шефер (Robin Schäfer) и назвал "уникальными и удивительными".



"В них история кампании показана глазами немецкого младшего офицера - мы такого никогда прежде не читали".



"Дневники Зандера, которые писались во время боев, затяжных марш-бросков и нередко после душевных травм, дают откровенную и беспристрастную оценку ситуации в Германии в 1941 году и раскрывают неумолимый характер войны на Восточном фронте".



"Обнаружились они лишь недавно - очевидно, что они не предназначались для публикации, так как большая их часть грозила автору серьезными неприятностями".



Историк Сноу добавил: "Вторжение Гитлера в сталинский Советский Союз 80 лет назад положило начало самому гибельному столкновению в истории человечества".



"Дневники настолько мощные, настолько ярко и сочно написаны, что не нуждаются ни в комментариях историков или ведущих, ни в реконструкции событий".



"Его голос объективен из-за пережитых ужасов".



Лейтенант Зандер служил в 6-й танковой дивизии, которая вторглась в Советский Союз в июне 1941 года, перейдя границу Литвы.



Тогда, 24 лет от роду, он вспомнил момент, когда они с однополчанами слушали речь Адольфа Гитлера в начале операции, в ходе который погиб почти миллион человек.



У себя в дневнике он записал: "Представление продолжается".



Он пишет, что в его танке царило отличное настроение, а один его приятель даже играл на губной гармошке прямо на марше.

Настроение было настолько приподнятым, что лейтенант Зандер даже откупорил бутылочку шампанского, чтобы отметить первую атаку своей дивизии.



Беспощадность немецкого наступления подтвердилась 27 июня 1941 года, когда его команда столкнулась с русским солдатом, который притворился мертвым, а потом открыл огонь по проходящей немецкой пехоте.



Зандер написал: "Глупая затея, когда сталкиваешься с такими танкистами, как мы - просто жми на газ, поворачивай и дави. Бац - и готово".



Он продолжил: "Некоторые из подстреленных русских все еще шевелятся. Шепански добивает их из винтовки".



В июле 1941 года, когда немцы наступали на Ленинград (Санкт-Петербург), молодой офицер еще не сомневался в стремлении нацистов положить конец большевизму, назвав местное население "покорным стадом".



Однако 24 августа он описал ужасные последствия одного боя с участием своего экипажа.



Он писал: "Всего вокруг подбитого танка валялось более 20 трупов".



"Среди них лежал раненый русский, все еще с винтовкой в руке. Когда я приказал ему поднять руки, он не отреагировал".



"Я собственноручно его застрелил. И проделал то же самое с другим, который притворялся мертвым".



Поворотным моментом для лейтенанта Зандера стал бой 2 октября, когда много танков подорвалось на минном поле недалеко от Вязьмы, между Смоленском и Москвой.



В дневнике он пишет об ужасных увечьях. "Госслера вытащили живым, но у него оторвало обе ноги", - вспоминает он.



"Ноги держались на тонких полосках сухожилий и кожи. Госслер словно сошел с ума - кричит и никак не затихает".



"От безумной боли он начал петь не своим голосом".



"Еще надо достать мехвода Оберхольца. Он застрял на своем месте. Двое парней осторожно его вытаскивают".



"У него сломан позвоночник, и он полностью парализован. Говорить едва может".



"Просто ужасно. Я на секунду залезаю в танк, чтобы посмотреть на Вейганда. С меня довольно. Я хочу кричать. Я просто хочу выкричать все это прочь. Мои нервы больше не выдержат".



30 ноября он записал, как увидел повешенных немцами восьмерых партизан, в том числе двух женщин.



Далее по пути он видел, как немцы казнили русских военнопленных без суда и следствия.



Он пишет: "Нам попадается много трупов. Русских, которые больше не могут идти дальше, конвой застреливает".



"Я сам насчитал в канаве 15 трупов".



К 21 декабря 1941 года, когда Красная Армия переломила ход немецкого наступления, а на захватчиков обрушилась суровая русская зима, лейтенант Зандер начал сомневаться в правоте нацистов.



Он писал: "Я говорю своим парням: речь идет о перестройке Европы, полном разгроме большевизма, врага народа".



"Но верю ли я сам в эти лозунги - так, чтобы всем сердцем?"



"Убежден ли я сам в том, что пытаюсь донести до своих солдат?"



"Что-то с трудом верится, что все, что нам здесь приказывают, правильно".



14 января 1942 года он добавил: "Даже если нам, вопреки моим ожиданиям, удастся остановить наступление русских, то никому лучше не знать, как нас тут взгрели".



"А если не удастся, то это будет началом конца".



"По крайней мере, мне это так видится. И все наши жертвы окажутся втуне".



Шефер нашел дневники при кадастровых работах в Германии в 2018 году, а съемки документального фильма начались в 2020 году.



Историк Сноу сказал: "Мы пытались отдать этому конфликту должное, выйти за рамки статистики в десятки миллионов убитых, раненых и жертв жестокого обращения, и рассказать правдивую историю, как все было на самом деле".



"Поэтому когда Роб пришел к нам с неопубликованным многотомным дневником военного времени, который только что обнаружил, мы поняли, что нашли что искали".



"Впервые в документальном сериале закадровым голосом станет настоящий солдат".



"Это только начало. История Восточного фронта глазами молодого немца".



"Мы будет переживать войну на востоке через его впечатления".



Документальный фильм "Барбаросса: потерянные дневники" скоро выйдет на телеканале History Hit TV.



Что такое операция "Барбаросса"? Кампания, которая решила исход Второй мировой



Операцию "Барбаросса" Гитлер начал 22 июня 1941 года с вторжения в Советский Союз ради будущих интересов Германии.



В итоге восточная кампания определила исход Второй мировой.



Гитлер видел в Советском Союзе своего природного врага и рассчитывал уничтожить его армии, захватить огромные экономические ресурсы и поработить его население.



Он считал, что восток ему нужен, чтобы выиграть войну и обеспечить долгосрочное процветание рейха. Ради этой цели он бросил на вторжение огромное количество войск.



Более трех с половиной миллионов солдат из Германии и других войск Оси атаковали на фронте протяженностью 2 900 километров. Всего на востоке сосредоточилось порядка 80% немецкой армии.



Немецкое наступление было начато тремя группами армий под тем же командованием, что и во время вторжения во Францию в 1940 году. Советское командование удалось застать врасплох.



Были развернуты разрушительные танковые дивизии - общей численностью семнадцать. Всего в их состав вошло порядка 3 400 танков - при поддержке 2 700 единиц Люфтваффе. На сегодняшний день это крупнейшая сила вторжения в истории.



К моменту вторжения боевая мощь Германии достигла пика, и в Россию вошли ее лучшие силы.



За первые месяцы кампании немецкие войска продвинулись далеко вглубь советской территории, и ее танковые армии окружили крупные группы советских войск в Минске и Смоленске.



Но немцы сильно недооценили противника и погоду, с которой им пришлось столкнуться на пути в Москву.



В конце концов немецкие войска дошли до ворот Москвы, но были отброшены советскими войсками, и с первых месяцев 1942 года потянулось медленное отступление.



В итоге все кончилось крахом северного фронта Германии, а его кульминацией стало вторжение русских войск в Германию. В 1945 году русские вошли в Берлин и провозгласили себя победителями в войне.



Оригинал публикации: Diaries of a soldier broken by the horrors of Operation Barbarossa: "Lost" writings of German soldier who saw 15 men executed during WWII Nazi invasion of the Soviet Union are unearthed 80 years later along with photos taken during missionОпубликовано 17/06/2021 Источник - иноСМИ

