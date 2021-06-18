Почему у казахских руководителей были русские жены? - А.Кадир

19:25 19.06.2021 Любовь не имеет национальности: Байтурсынов, Букейханов, Сатпаев, Токаев и их жены

Каждая история любви представителей казахской интеллигенции особенная. На долю многих из них выпали тяжелые испытания, но вера и преданность семьи помогала им отстаивать свои идеалы



Айгюзель Кадир. НУР-СУЛТАН, 15 июн - Sputnik



В советские годы смешанные браки были в сфере внимания этнографов, историков, социологов и демографов. По переписи населения в СССР в послевоенный период, в 1959 году, насчитывалось свыше пяти тысяч семей, члены которых принадлежали к разным национальностям. С годами этот показатель рос, свое влияние оказали сближение города и села.

Позже в странах Центральной Азии, в том числе Казахстане, доля межнациональных семей уменьшалась: среди причин были высокая рождаемость среди коренных национальностей, а также разрыв экономических и хозяйственных отношений после распада Союза.

По данным за 2019 год, в Казахстане было зарегистрировано свыше 22 тысяч межэтнических союзов (15,8% от общей доли регистрации браков).

Sputnik Казахстан предлагает ознакомиться с некоторыми фактами из биографии известных личностей, которые связали себя узами брака с представителями других национальностей.



Ахмет Байтурсынов и Александра Иванова (Бадрисафа)

Выдающийся общественный и политический деятель, член партии "Алаш" Ахмет Байтурсынов женился на учительнице Александре Ивановой. С ней он познакомился в русско-казахской школе в селе Аулиеколь Костанайской области. Они поженились по мусульманским традициям, жена Байтурсынова приняла ислам и стала Бадрисафой Мухамедсадыккызы.

В 1929 году Ахмета Байтурсынова отправили в ссылку в Архангельск, а Бадрисафу в 1931 году как жену "врага народа" вместе с дочерью Шолпан – в Томскую область.

Затем мать и ребенка разлучили: Бадрисафа оказалась в Западной Сибири, на лесоповале в деревне Жуково. Спустя несколько лет, в 1934-м, семье удалось вернуться на родину.

В 1937 году Ахмета Байтурсынова арестовали и расстреляли, а его жену отправили в ссылку в Свердловскую область, где она тяжело заболела. По одним источникам, последние годы жизни Бадрисафы прошли в приюте для душевнобольных в селе Александровка Костанайской области. По другим сведениям, тело женщины нашли неподалеку от дома, где ее приютили.



Алихан Букейханов и Елена Севостьянова

Лидер Национально-демократической партии "Алаш" Алихан Букейханов был женат на дочери политического ссыльного народовольца Елене Севостьяновой.

Сначала Букейханов познакомился с отцом будущей супруги, с ним он работал в газете "Степной край". Избранница Букейханова была коренной сибирячкой. Свадьба прошла в Омске в 1902 году (по некоторым источникам, в 1901 году).

Мама Алихана Букейханова была против брака, так как Елена была христианкой. После смерти Севостьянову похоронили по христианским традициям, что свидетельствовало об особых чувствах Букейханова, который не заставлял жену менять свои убеждения, говорят алихановеды.

У пары родились дочь Канипа (по свидетельству о рождения – Елизавета) и сын Октай (официально – Сергей).



Жаханша Досмухамедов и Ольга Пушкарева (Колоссовская)

Один из лидеров казахской интеллигенции начала XX века юрист Жаханша Досмухамедов был женат на Ольге Колоссовской (по одним источникам, Ольга Пушкарева). Девушка была студенткой медицинских курсов, после замужества приняла ислам. На родине мужа ее звали Зайра.

Активный алашординец в 1930-1935 годах отбывал пятилетнюю ссылку. Последний год жизни он, наполовину парализованный после инсульта, провел в Москве. В 1938 году его расстреляли как "врага народа".

После смерти мужа Ольга осталась в Москве, неоднократно выступала в защиту Досмухамедова, в адрес которого звучали необоснованные обвинения.



Жусипбек Аймаутов и Евгения Карабатыровна

Первой супругой основоположника драмы и романа на казахском языке Жусипбека Аймаутова была Вера Волкова, от которой родились сыновья Бектур и Жанак. Вера скончалась в молодом возрасте.

Второй женой Аймаутова, который с 1917 по 1919 год состоял в партии "Алаш", стала Евгения Карабатыровна - наполовину русская, наполовину казашка. В браке на свет появилась дочь Муза.

Аймаутов стал жертвой волны сталинских репрессий – в 1929 году его арестовали якобы за участие в подпольной националистической организации, а в 1930 году расстреляли.

Супруга Евгения бережно хранила личные вещи Аймаутова, семейные фотографии. В 1991 году дочь Муза передала бесценные экспонаты в павлодарский музей.



Каныш Сатпаев и Таисия Кошкина

Выдающийся ученый-геолог, первый президент Академии наук Казахской ССР был женат трижды: дважды в официальном браке, один раз – в гражданском.

Второй супругой стала Таисия Алексеевна Кошкина, которая работала в Семипалатинске лаборанткой в учительской семинарии.

Родом она была из Зыряновска (Восточный Казахстан). Их близкое знакомство состоялось в середине 20-х годов в Томске, где молодые практически одновременно окончили горный факультет технологического института.

Таисия Алексеевна много работала в геологическом отделе, была отличным специалистом по минералогии, создала геологический музей, обнаружила редкий металл рений в жезказганской руде, рассказала дочь Меиз Канышевна.

Супруга Сатпаева оставалась преданной как своему делу, так и семье: когда мужа сняли с должности главы Академии наук по ложным обвинениям в национализме, поехала с ним в Москву и затем в Кисловодск, поддержала в написании письма Сталину.

Умерла она 6 апреля в 1976 году, накануне дня рождения Сатпаева (Каныш Сатпаев скончался в 1964 году после продолжительной болезни). Она подготовила пятитомник трудов мужа, передала практически все его вещи в музеи.



Мухтар Ауэзов и Валентина Кузьмина

Писатель, драматург и ученый Мухтар Ауэзов четырежды был женат, его третьей супругой стала Валентина Кузьмина, с которой он познакомился во время учебы на филологическом отделении Ленинградского государственного университета.

Вместе они занимались только первый семестр, так как потом Ауэзов сделал полуторагодичный перерыв, когда жил и работал в Семипалатинске. Осенью 1925 года Ауэзов вернулся в Ленинградский университет, окончил его в 1928 году.

В этом же году молодая семья уехала жить в Ташкент, где Ауэзов поступил в аспирантуру Среднеазиатского университета. Здесь он параллельно преподавал. В этом браке родилась дочь Лейла, которая стала доктором исторических наук, директором дома-музея Мухтара Ауэзова.

В 1930 году Ауэзова арестовали по обвинению в связи с организацией молодых писателей "Алка". Он провел в заключении два с половиной года, жена и дочь вернулись в Ленинград. Позже семье удалось воссоединиться, в 1943 году на свет появился сын Ернар, который стал биологом.

Летом 1961 года Мухтар Ауэзов уехал на лечение в Москву, но во время операции 27 июня он скончался. Похоронен писатель в Алматы.



Бахытжан Байкадамов и Валентина Панфилова

Основоположник казахской хоровой музыки Бахытжан Байкадамов женился на Валентине Панфиловой – старшей дочери легендарного генерала Ивана Панфилова.

Валентина Ивановна в 1941 году ушла на фронт. С первых дней войны она была в составе медико-санитарного батальона. Как рассказывала дочь Айгуль Байкадамова, ее мать в 1944 году была тяжело ранена под Ригой, после чего комиссована.

С Бахытжаном Байкадамовым, который в глазах советской власти был сыном "врага народа", Валентина познакомилась в звании младшего лейтенанта. В семье на свет появились три девочки.



Касым-Жомарт Токаев и Надежда Токаева

О личной жизни президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева известно немного. Из официальной биографии мы знаем, что он был женат на Надежде Давыдовне, которая родила ему сына Тимура. Сейчас глава страны разведен.



Токтар Аубакиров и Татьяна Малышева

Первый космонавт-казах Токтар Аубакиров встретился с будущей супругой Татьяной Михайловной в начале 1975 года.

Избранница Аубакирова работала инженером-программистом в испытательном центре в Подмосковье. Долгое время пара не состояла в браке, они поженились, когда Аубакирову было 39, а Татьяне 34.

Аубакировы воспитали двоих детей: сыновей Тимура и Михаила. В своих интервью Токтар Аубакиров всегда тепло отзывается о супруге, которую называет не только любимой, но и настоящим другом. В космос в 91-м году он полетел "вместе с семьей" – взял фотографию жены и детей.

Наш список известных казахов, которые образовали интернациональные семьи, конечно, неполный, потому что перечислять можно было бы еще очень долго - и непонятно, когда ставить точку: например, в смешанные браки вступали Мустафа Шокай, Турар Рыскулов, Олжас Сулейменов, Талгат Мусабаев и многие другие.

Их примеры подтверждают простую истину: любовь не имеет национальности, и главное, чтобы в семье было счастье и взаимное уважение. Источник - Sputnik

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