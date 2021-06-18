 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Это не говно и палки!". Туркестанский горе-аким Шукеев бросился спасать пенопластовый имидж Керуен-Сарая
19:27 19.06.2021

"Керуен-сарай" состоит из железобетона, арматуры, а пенопласт - обычный отделочный материал, отметил Шукеев. Он считает, что пост блогера нанес репутационный ущерб

НУР-СУЛТАН, 19 июн - Sputnik. Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев возмутился словам блогера, раскритиковавшего качество постройки нового туристического комплекса "Керуен-сарай".

"Иногда вот диву даешься, некоторые блогеры, как дети малые, увидят что-то, тут же разнесут по всем частям, но вместе с тем они разносят некомпетентность, мягко говоря", - сказал Шукеев на пресс-конференции в субботу.
Он рассказал, что длина "Керуен-сарая" составляет почти один километр.

"Я каждый день ходил здесь, он весь состоит из железобетона, арматуры, здесь все построено с большим запасом, несмотря на то, что сейсмичность в этом регионе незначительная. Используются самые разные отделочные стеновые материалы. И вот тот материал, который он (блогер – Sputnik) увидел и предположил, что весь "Керуен-сарай" из этого построен – это обычный материал. Если бы он что-то понимал в строительстве, он бы такое не писал бы", - продолжил глава региона.

Он рассказал, что застройщиком проекта выступила компания Sembol, которая "очень дорожит своей репутацией".

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"Я, конечно, не хочу, но они могут потребовать к ответу за такие вещи, нанесен репутационный ущерб. На самом деле этот пенопласт используется везде как стеновой материал. В Шымкенте в новых домах как фасадный материал, здесь, в Туркестане строится, в этом ничего такого нет", - сказал Шукеев, добавив, что пенопласт – довольно дешевый и эффективный материал.

"И вообще в современном мире все делается из пластмассы, все, что нас окружает. Вот стул, на котором вы сидите, из пластмассы, ручка - пластмасса, микрофон - пластмасса, корпус iPhone", - привел примеры глава региона.

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По мнению Шукеева, в этой ситуации из ничего был создан "непонятный хайп".

"Но иногда, конечно, ответственность должна быть, когда такие вещи говорят. Потому что мы хотим привлечь туристов, стараемся, иностранный инвестор вложил свои деньги, взял кредит, залог положил, личную гарантию, а мы просто походя вот так наносим ущерб репутации большой компании", - заключил аким.

Ранее пользователь Чингиз Лепсибаев опубликовал фото "Керуен-сарая" с поврежденной обшивкой, на котором виден пенопласт.

"Теперь я увидел своими глазами, что главная новая достопримечательность Туркестана, (который наши предки построили 1 200 лет назад, а мавзолей 600 лет) Керуен Сарай - построен не из г.. и палок, а из пенопласта и штукатурки", - подписал фото он.

Источник - ru.sputnik.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1624120020
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