Волк – главный тотем эпического Кыргыз журту, - А.Эшиев

19:36 19.06.2021 Волк – главный тотем эпического Кыргыз журту

Автор: Асылбек Эшиев

Волчица-кормилица

Иакинф сообщает о трагической участи Дома Хунну, где после разгрома соседним недружеским племенем у них остается живым один десятилетний мальчик. Он будет вскормлен волчицей, и у них родится десять сыновей. От них появятся особливые роды. В числе их будет род Ашина [10, с. 257]. Такого же содержания миф о волках встречается у древних римлян: "Стих 566. Марсов волк… - По римской мифологии волки считались священным животным бога Марса. Волки вырастили сыновей Марса, первых основателей Рима - Ромуля и Рема" [9]. По Плутарху день праздника назывался издавна "фебрата". У греков ему соответствует праздник Ликеи, что служит доказательством, что в глубокой древности празднование его перенесли сюда в Аркаадии товарищи Эвандра. Мнение это разделяется всеми: имя праздника происходит от "волчицы" [21, с. 75]. Э. Б. Тайлор приводит любопытные примеры на предмет размышления, с которыми нельзя не согласиться. Так, "Неужели и римские близнецы были также случайно действительно покинуты и вскормлены кормилицей, которая именно называлась Лупа (в переводе с латинского – волчица) … Славянское народное предание рассказывает о волчице и о медведице, вскормивших двух сверхъестественных близнецов … Германия имеет свою легенду о Дитерихе, прозванном Вольфдитрихом, по имени своей кормилицы-волчицы. Существует также легенда, рассказывающая о Бурта-Чино о мальчике, который был брошен в озеро, спасен волчицей и сделался основателем туркского государства" [24, с. 127]. Вышеназванные этносы (римляне, славяне, германцы, тюрки) живут в разных частях евразийского континента, однако по их же легендам все они взаимосвязаны с волчицей-кормилицей.



Волк-вожатый



По Уйгурскому варианту... не ранее VI-VII в. н.э. Огуз-каган вместе с Алтун-каганом при сопровождении в качестве вожатого волка (одно из тотемных животных древних турок) отправился войной против Urum bega, т.е. Римского "бега". Речь идет, по всей вероятности, о столкновении турок-кочевников с Византией [4, с. 39-40]. Это могло произойти в 576 г., и наиболее поздние события, отраженные в легенде, относится ко времени не позднее XII в. н.э. и кончается печенего-половецкими этапами. "В башкирских легендах и преданиях мифический волк (корт) выступает предводителем некоторых племен, переселившихся на Южный Урал" [11, с. 14]. Или, "сюжет о "волке-вожатом" очень близок преданию о происхождении самнитского (древнеиталийского) племени гирпинов (гирпус волк). Гирпины пришли на завоеванную ими территорию, ведомые волком ("волк, подойдя к нему, стал его спутником и вожатым")" [1, с. 95]. Итак, тотем волк не только волчица-кормилица, но и волк-вожатый. Не все тотемы могли владеть такими уникальными свойствами.



Бирюк – это волк



Бирюк (тат. бюрю) разг. волк – одиночка. Этимологические словари единодушно сближают это слово с татарским бюре, кумыкским берю волк [3, с. 5]. В российских научных работах XIX в.: "Волк lupus: слово дославянское; оно сродни нем. Wulf, лат. lupus, сан. varkos. Областные названия: рус. бирюкъ волкъ (Даль, Носов)" [5, с. 195]. Здесь слово "волк" считается дославянским, оно роднится с немецким, латинским, греческим, санскритским вариантами. Однако главное, по Далю и Носову, старинное название волка - это бирюк, т.е. оно созвучно с тюркским берю (бөрү; волк). "Владимир согласился и велел бирючам, или герольдам, в стане своем кликнуть охотников для поединков" [12, с. 109]. Здесь имеется в виду бирючи-глашатаи, которые по древней традиции волчьим воем зазывали соперников к состязаниям. Известно, что когда болгарин Константин Философ (Кирилл) шел к хазарам, "когда в первом часу он молился, напали на него венгры, воя, как волки, желая убить его" [23, с. 78]. У Д. С. Лихачева: "Овлур или Влур может быть успешно объяснено из древнетюркского корня Ulu - "выть по-волчьи", откуда ulu-r – "воющий по-волчьи, что совпадает с имеющимся в "Слове" сравнением Влура-Овлура с волком ("тогда Влур влъкомъ потече")" [17, с. 160]. Надо думать, что Влур-Овлур входил в кыпчакский род бөрү (волк), и, сопровождал Игоря в мнимом бегстве по наущению самого Кончака, свата князя.



В конце VII – начало VI в. до н.э. в Нижнем Побужье и Нижнем Поднепровье появились первые греческие колонии, из которых наиболее ранней является Борисфен (Березань) [22, с. 5]. Березань и Змеиный – так называются два острова на северо-западе Черного моря... Название "Березань" происходит от тюркского Бирюк Юзень-ада, то есть: "Остров у впадения Волчьей реки" [14, с. 169]. Любопытно, что приднепровские топонимы Борисфен (Березань) были образованы еще до времени геродотовского, и связаны с тюркским зоонимом Бирюк. Или, "в подтаежной местности Кузнецкого Алатау обитали бирюсинцы (по-хакасски "пурус"), объединявшие под своим именем сеоки: харга, хый, хобый, хызыл хая, таяс" [6, с. 87]. Скорее всего, этноним бирюс (пурус) образован при участии тотема бөрү.



Варяги-волки



Волки, волки! – кричал Ролав. - Мы дань сполна платили! А вы деревню сожгли, людей пленили! На вас кровь моего отца! [19, с. 13]. Тут новгородский парень отчаянно защищается от нападавших варягов, презиренно обзывая их варяжский родовой тотем ("волки"). "Большой раздел ее статьи (Л. Грот. - А. Э.) посвящен разоблачению лингвистов и историков, которые корень слова (варяг. - А. Э.) возводили сначала к древнескандинавскому vargur – "волк", а позднее к var – "вода"..." [16, с. 194]. Все же, некоторые лингвисты и историки считали, что этимология слова "варяг" возводится к лексеме vargur (волк). Г. З. Байер стремясь доказать шведское происхождение варягов, утверждал, что "Скандия от некоторых называется Вергион и что оное значит остров волков, что в древнем языке не всегда значит волка, но разбойника и неприятеля". О. Верелиус в его примечании к Гервардовой саге: "от великого разбоя на море, поскольку волки (Wargur) – это те, кто грабят и опустошают и на суше, и на море" [16, с. 195]. Как нам представляется, те "разбойники и неприятели", и, "те, кто грабят и опустошают и на суше, и на море" - это древнескандинавские этносы, носившие тотем "волк".



Известно, что отсутствуют тотемы глобального масштаба, названных от собак и лошадей, самых близких домашних животных людей. Они поздние явления в жизни человека: собаки и лошади тогда еще были дикими животными. "Древнейшимъ домашнимъ животнымъ вообще считается собака, но и она появляется впервые лишь въ неолитический перiодъ" [20, с. 534]. Похоже, собака относительно поздний спутник в первобытной жизни разумного человека. К тому периоду у людей симбиотического понимания мира, тотемы заполнены были названиями диких животных. Получается так, что самому древнейшему тотему волк не менее 10000 тыс. лет. У древних родов и племен тотем волк олицетворял силу, ловкость, хитроумность и коллективизм.



Волк - главный тотем кыргызов



В эпосе "Манас":



Угуз уулу Манаска мазак болду... (Сыну Огуза Манасу насмешка ...)

Кыргыздын он төрт беги (Четырнадцать глав племен кыргызов)

Ушу болду Кошойго айткан кеби (Так и сказали Кошою) [27, с. 8].



Это из речи ханов (и беков) крупных этнических единиц Кыргыз журту, представляющие племена кыпчак, казак, ногой, эштек, окчо, жедигер и т.д. Они Манаса называют сыном Угуз хана, т.е. кыргызские родоплеменные правители были осведомлены о свох предках, в том числе о (восьмом) предке Огуз хане.



Огуз-хан. У Абуль-Гази (XVII в.), Хивинского хана, в "Родословном древе тюрковъ": У Угузъ-хана "быль внукъ по имени Киргизъ: Киргизы происходятъ отъ него" [2, с. 38]. По констатированию известного среднеазиатского историка и писателя, Огуз хан и кыргызы – одно эпонимо-этнонимическое понятие. Русский историк XVIII в. П. И. Рычков отмечает, что по имеющимся сведениям персидского посла при Бориса Годунова, легендарный Огуз-каган жил в VII в. до н.э. Так, "по его Страленбергову мнению сей Огусъ-ханъ былъ до рождества Христова за шесть сотъ летъ, и отъ него до Чингисъ хана славнаго жъ въ Татарской исторiи (который въ 1154 году по рождествъ Христовъ родился), тридцать два государя были" [8, с. 71]. Судя по всему, это время совпадает со скифо-сакской эпохой (700-300 гг. до н.э.) в Восточной Европе и Византии. Об эпохе Огуз-кагана имеются и другие сведения. В книге "Түрк тарыхы" ("История тюрков") (Оренбург, 1919) Кабира Туйка, Фазыла Туйка написано, что "Огуз хан - великий каган проживавший за 3400 лет до пророка Ийса". Эти данные ими использованы из родословной ханских историй "Кен Жан" в "Китай "Шу-цзин" - "История Битигине" [18, с. 81]. Со времен Н. Я. Бичурина (отца Иакинфа) Маодунь-шаньюя сопоставляют с легендарным предком тюрок Огуз-каганом. Речь идет, по словам В. С. Таскина, "о поразительном сходстве биографии Огуз-кагана в тюрко-персидских рукописях... с биографией Маодуня в китайских источниках" [28, с. 103]. По приведенным источникам, эпоха Огуз-хана локализуется с IV тыс. л. до н.э. - III в. до н.э. Из чего следует, что историческому хронотопу родовых предков главных эпических героев не менее двух с половиной тысяч лет.



Кызматта жүргөн кырк чилтен (Служивые сорок чилтены)

Бир силкинип бирөөбү (Один из них встряхнулся)

Көк бөрү болуп калганы (И, превратился в синего волка) [26, с. 97].



По эпосу сорок чилтены – это (сорок) люди-волки (онгоны), покровители и доброжелатели кыргызских племен. Они защищают еще юного, неокрепшего Манаса в трудные моменты жизни. Человек-чилтен мог превращаться в волка и наоборот. В эпосе речь идет о синих волках, которые могли бы идентифицироваться с историческими аналогичными древнетрюкскими тотемами. В "Огуз-наме": "На рассвете в шатер Огуз-кагана проник луч, подобный солнечному. Из того луча возник сивошерстный, сивогривый большой волк и произнес: "Теперь двигайся с войском, Огуз-каган. Веди сюда народ и беков, я буду тебе показывать дорогу" [25, с. 37, 46]. Монгольская хроника "Сокровенное сказание" сообщает о рождении Чингисхана: "Предком Чингисхана был Борте-Чино, родившийся по соизволению Вышнего Неба. Супругой его была Гоа-Марал". В переводе с монгольского Бурте-Чино – "серый волк", Гоа-Марал – "прекрасная лань" [13, с. 179]. В источниках говорится о "синем", "сивошерстном, сивогривом", "сером" волках, т.е. устойчивая цветовая символика колоративной лексики ("көк бөрү", "көк жал", "көк серек") в "Манасе", "Огуз-наме", "Сокровенном сказании" в целом совпадают.



Примечательно, что первоначальными предками тюркских родов Хунну, Ашина, рода Аспар (es-bori), эпонимов Огуз-хан, Манас, Чингизхан считались волки. По всей видимости, кыргызский "этноним "чети бөри" (в формах чедибер, чедигер, четпер)" [6, с. 69] сформирован из семи фратрийных племен рода бөрү. В родоплеменной структуре адигине, правого крыла кыргызов, имеется племя бөрү и т.д. Кыргызские племена, причастные к наименованию (тотему) бөрү (волк), могли бы считаться самыми древнейшими этнонимами.



Бөрү болгон биз деди ... (Мы есть - волки ...)

Кызыр Иляс деген бар, (Есть некий Кызыр Ильяс,)

Сизди кырк күндөн бери издеди. (Вас искал сорок дней.)

Кырк чилтен деген биз деди (Мы есть - сорок чилтены) [26, с. 114]



Здесь сорок чилтены сообщают Манасу, что его сорок дней искал Кызыр Ильяс. Это могло бы означать, что древний духовный мир сорокаплеменных кыргызов (в лице сорока чилтенов) сотрудничал с последующими духовно-религиозными субъектами (в лице агионима Кызыра Ильяса). В башкирской культуре Хызыр-Ильяс - это "имя пророка, бродящего по земле в облике старика, странника в белом или нищего и приходящего на помощь в нужный момент", "духа дороги" [Хисамитдинова, 2010, 336]. В работе азербайджанской исследовательницы Х. А. Бабаевой выделяются функциональные особенности образа Хызыр-Ильяса в тюркских дастанах "Манас", "Деде Коркыт" и "Алпамыш" [Babayeva, 2013]. ... Хызыр / Хидр в мусульманской мифологии - образ, вобравший в себя черты разных мифологических персонажей доисламского Ближнего Востока" [15].



Хан Жакып айтып болгону, (Закончил рассказ хан Жакып,)

Кайышып бала толгонду. (Изгибался в корчах юноша.)

Кайда кетип калды экен, (Куда же запропастились,)

Бөрү болгон кырк киши, (Те сорок людей-волков,)

Кайда экен деп ойлонду. (Задумчиво смотрел по сторонам.) [26, с. 137].



Услышав от отца родословную предков и нелицеприятную текущую ситуацию, юноша Манас на определенное время опустил руки и сдался. Все это время за сыном украдчиво и внимательно следил бай Жакып. Однако через некоторое время с высоко поднятым красным знаменем, вновь появились сорок чилтены.



Кырк кишини көргөн соң (Только увидев сорока человек)

Кыйкырыгы баш жарып, (Безмерно возрадовался, возликовал,)

Бала күлүп калганы (Так рассмеялся юноша) [26, с. 37].



Следовательно, добрый молодец сильно нуждался в морально-психологической поддержке сорока людей-волков. Надо отметить, что красный флаг был главным государственным символом предков Манаса, Кыргыз журту, как и у сорока чилтенов.



Жабырлашып кырк чилтен (Сорок чилтены всей гурьбой)

Балага келип калганы ... (К юноше подошли ...)

Анда чилтен кеп айтат: (Тогда чилтены скажут:)

Ак буйругу биздики, (Повеление бога Ак наше,)

Аскердин баары сиздики. (Все это войско ваше.) [26, с. 138-139].



Заново появившиеся сорок чилтены привели с собой многотысячное превосходно экипированное войско. Здесь чилтены сообщают юноше Манасу, что по повелению бога Ак, все это войско принадлежит ему. Теоним Ак – это, надо полагать, один из 99 имен бога Алла таала.



Бөлүнсөң бөрү жеп кетет, (Отделившегося съест волк,)

Бөлүнүп калды кыргыз деп, (Что кыргызы разобщились,)

Бөлөк элге кеп кетет. (На радость чужакам.) [27, с.195]



Это из речи хан Бакая (старший двоюродный брат Манаса) в назидание эр Чубаку, и в поддержку эр Алманбета. Видимо, эпическая строка "Бөлүнсөң бөрү жеп кетет" ("Отделившегося съест волк") – это одна из древних кыргызских поговорок, которая могла формироваться еще на заре возникновения тотема волк.



Очевидно, главным тотемом кыргызов был тотем волк (бөрү). Тотем волк, должно быть, тесно связан с изначальным древним этнонимом кыргызов – бурут (бөрүлөр; волки) донеолитического периода. "Сплоченность волков в стаю, распределение функций внутри стаи ("законы" стаи) напоминали древним людям их собственных коллектив, что и вело к представлениям о родственной связи людей с волками" [7, с. 54]. Каждый чилтен (волк) мог представлять одно из племен сорокаплеменного Кыргыз журту. Вероятнее всего, впоследствии из первичных сорока племен бурутов, представителями которых являлись эпические (сорок) онгоны-волки, образовался журт (объединение) из сорока племен: Кырк (сорок), Ок (племя), Аз (глобальный эпоним) – Кыргыз. Эпические сорок чилтены-волки, как мифологический пласт эпоса, очередное удачное творческое сочинение первого манасчи-интеллектуала, вдохновляющее соотечественников на новые свершения в алтайском периоде изгнания.



Лебедь, как и волк, воплощает в себе коллективный образ жизни. Тотемом лебедь могло владеть племя кыпчак (кыучак), одно из ведущих, сильных и компактных родоплеменных структур сорокаплеменных кыргызских этносов. В этнониме кыпчак могли бы присутствовать тотем Кыу (Лебедь), глобальный эпоним Аз и теоним Ак. Возможно, род Ооганского Акун хана, отца эпической лунной красавицы Айчүрөк, мог быть причастен к тотему лебедь [29, с. 372]. По эпическим данным, род Манаса и род Акун хана состыковывались бы в сороковом прапрадеде родословного древа кыргызов [29, с. 370], т.е. предположительно, в IV в. до н.э. Амбициозные, честолюбивые дикие животные тигр (жолборс), барс (илбирс), медведь (аюу), пожалуй, не могли быть тотемами кыргызов, ибо они животные, персонифицирующие индивидуальный образ жизни. Однако имена (прозвание; титул) Тигр, Барс, Медведь, как символ силы, отваги и гармоничности, могли присваиваться отличившимся героям, витязям и отважным защитникам Отечества.



Эшиев Асылбек Мирзатилаевич

доктор филологических наук, профессор Жалал-Абадского государственного университета (Жалал-Абад, Кыргызстан).



Материалы статьи опубликованы в книге "Манастын улуу кыргыз мамлекети" (Бишкек, "Улуу тоолор", 2014) и журнале "Евразийское научное объединение", №3 (61), март, 2020 ("The eponymous totem Wolf in mythologies, epics, legends and folk traditions").



15.06.21 Источник - akipress.org

