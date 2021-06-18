Казахстан готов поставлять Украине вакцину QazVac (переклеив этикетки российского "Спутника"?)

19:38 19.06.2021

© Sputnik / Тимур Ниталиев



Также страны рассмотрят вопрос о взаимном признании паспортов вакцинации против коронавируса



НУР-СУЛТАН, 19 июн - Sputnik. Казахстан готов оказать Украине гуманитарную помощь в виде поставок своей вакцины от коронавируса QazVac.



Об этом стало известно в ходе рабочего визита министра торговли и интеграции Казахстана Бахыта Султанова в Киев. Казахстанский министр встретился с рядом высокопоставленных украинских чиновников, в том числе и с главой местного Минздрава Виктором Ляшко, сообщает сайт посольства Республики Казахстан.



Ранее между двумя странами возобновили авиасообщение, поэтому Казахстан и Украина договорились о том, чтобы поработать над вопросом о взаимном признании паспортов вакцинации против COVID-19.



"При этом казахстанская сторона информировала о разработке и производстве собственной вакцины QazVac и подтвердила готовность ее поставок на Украину, в том числе в качестве гуманитарной помощи", - говорится в сообщении Минторговли Казахстана.

Султанов также напомнил о взаимодействии двух стран во время пандемии: ранее в Казахстане производилась техническая посадка грузов с гуманитарной помощью, которые следовали транзитом из Китая на Украину.



Ранее сообщалось, что на сегодня три страны - Монголия, Венгрия, Таиланд - изъявили желание признать казахстанские паспорта вакцинации.