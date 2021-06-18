КазЧиновники наступают на грабли общественного недовольства, - Д.Ашимбаев

00:00 20.06.2021

Каждый аким или министр думает, что именно он знает, что и как правильно делать



Роман Иванов, 18 июня



Акции протеста разной степени массовости уже перестали быть для Казахстана чем-то из ряда вон выходящим. Накануне очередную устроили в Туркестане. На этот раз скандал случился из-за проблемы с земельными участками под ИЖС. К недовольным вышел лично совсем недавно назначенный аким города Нурбол Турашбеков и сейчас, как заверяют в акимате, "проблема будет решаться в рамках закона".

Между тем политолог Данияр Ашимбаев считает, что такие акции будут повторяться регулярно. Особенно на юге Казахстана, где своя специфика и в целом ситуация более проблемна.



На акции - как на работу

- Данияр, почему люди все чаще и все охотнее идут на улицу? Ситуация накаляется или просто это становится модным?

- Что касается социальной сферы, то здесь ситуация вообще серьезно напряжена по двум причинам, причем это характерно не только для Туркестанской области, но и всего Казахстана в целом. Население недовольно деятельностью власти, но сама власть за эти годы привыкла прежде всего ориентироваться на свое собственное мнение, причем и в центре, и на местах. Процесс обратной связи не работает. К сожалению, большинство министров и акимов думают, что именно они точно знают, как и что нужно делать. И соответственно регулярно наступают на грабли общественного недовольства. Тем более сейчас, и мы видим это воочию, социальные сети и различные мессенджеры позволяют легко создать в обществе негативную реакцию и ее распространить

А с другой стороны побочным эффектом первого пункта стало то, что население научилось манипулировать властью. То есть организовывать акции протеста вообще по любому поводу, неважно, обоснованному или нет. А когда люди выходят на улицы с определенными требованиями, это как правило заставляет власть заняться указанным вопросом.

Например, мы помним недовольство по поводу ситуации с автомобилями с армянскими номерами. С одной стороны, ведь приобретавшие машины с такими номерами, мягко говоря, обошли закон. Но по итогу государство не стало идти на конфронтацию и просто "спустило все на тормозах".

Что касается конкретно как Туркестана, так и Шымкента, мы видели, как там периодически выходили на митинги многодетные матери. Ходили как на работу. И по итогу были заинтересованы не столько в получении, например, работы, сколько в определенной финансовой помощи

И вот все эти категории населения научились активно влиять на власть, требуя себе преференции, причем порой весьма успешно.



С отделением Шымкента область ушла в еще больший минус

- А что вообще представляет из себя Туркестанская область? Считается, что она далеко не самая богатая, и это мягко говоря

- Юг Казахстана - это трудоизбыточный регион, в котором не хватает крупных предприятий, которые создавали бы устойчивую занятость. И одновременно с официально низкими заработными платами. Так что такая ситуация там будет периодически повторяться, поскольку сама экономика в регионе провоцирует определенный патернализм. То есть с одной стороны государство стимулирует рождаемость, а с другой - возможности прокормить семьи на юге ограничены.

Но тут есть и некий парадокс. Если смотреть по количеству субвенций (трансферты, направляемые на конкретные цели - прим.), то здесь юг уверенно лидирует. Если смотреть размеры средних зарплат, то тоже лидеры, но с конца. То есть аутсайдеры. Но это все официальные данные, а одновременно регион еще и по количеству теневиков. Вспомним, например, сколько имущества было конфисковано у Тулешова. И вот таких нелегальных олигархов здесь очень немало. Это говорит о том, что экономика региона во многом находится вне поля зрения фискальных органов и статистики. И платежи, которые проходят через бюджет - недостаточно транспарентны.

Вместе с тем весь уже существующий массив проблем был усугублен отделением Шымкента и последующим разделением бюджетов.

При этом создание в регионе базовых центров промышленности, которые могли бы обеспечить население постоянными рабочими местами - так и остается на уровне разговоров.

- Но раньше на юге промышленность была, хоть и не настолько развитая.

- В Южно-Казахстанской области (которая объединяла и Шымкент, и Туркестан) основная масса дававших поступления в бюджет предприятий находилась именно в Шымкенте. С разделом естественно все они там и остались, а Туркестанская область ушла в еще больший минус. Уровень урбанизации серьезно просел, а доходность от сельского хозяйства по официальным данным довольно низкая. Хотя есть отдельные неплохие проекты в легкой промышленности, но крупной похвастаться особо нечем. Таким образом, возникла ситуация, при которой в регионе не создается устойчивых постоянных рабочих мест.



Перспектив у населения нет

- Вроде есть различные программы как раз для этого. Не работают?

- Да, есть. Дорожная карта бизнеса, или Дорожная карта занятости, государство много чего создало для стимулирования. Но даже Токаев неоднократно подчеркивал, что рабочие места создаются не постоянные, а временные. Мало того, проверка показала, что даже из них многие оказались фиктивными.

Между тем без обеспечения устойчивой занятости сложно вообще говорить о развитии социальной сферы.

Население продолжает расти, а перспектив особых для него нет.

Многие числятся в категории самозанятых, малый и средний бизнес тоже не очень хорошо себя чувствуют.

Программа переселения с юга на север (которая ориентирована прежде всего как раз на Туркестанскую область), как мы все прекрасно понимаем, особого эффекта не даст. Вроде есть огромное количество социальных программ, но они не дают эффекта.

В попытке как то исправить положение и одновременно по политическим соображениям запустили проект развития города Туркестана как духовного центра тюрского мира. Но опять таки мы прекрасно понимаем, что в других странах так называемого тюрского мира нет устойчивого восприятия ни Казахстана в целом, ни Туркестана в частности как некоей духовной столицы

А гигантские инвестиции в туристическую инфраструктуру вызывают либо недоумение, либо иронию. Потому что мероприятия как правило пафосные, а особый экономической эффект не дают.

Затраты гигантские, причем в них не исключен и коррупционный интерес, но не решают ни проблему занятости, ни развития туристического сектора региона

Кстати, для религиозного паломничества сильная инфраструктура и не нужна, а более туристической привлекательности здесь нет.



Продолжение следует