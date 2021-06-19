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Революционер против старой гвардии: что ждать от выборов в Армении, - А.Поплавский
08:49 20.06.2021

Пашинян и Кочарян столкнулись на парламентских выборах
Алексей Поплавский 19.06.2021,

В Армении в воскресенье, 20 июня пройдут досрочные выборы в парламент. Как ожидается, основная борьба развернется между двумя блоками - правящей партией премьера Никола Пашиняна и оппозицией под руководством экс-президента Роберта Кочаряна. Опросы фиксируют минимальный разрыв между соперниками, а эксперты указывают на практически равные возможности обоих кандидатов. Однако в пользу Пашиняна может сыграть админресурс и низкая явка, тогда как Кочаряну придется уповать на мобилизацию еще неопределившихся избирателей.

Досрочные парламентские выборы в Армении официально стартуют утром 20 июня, в этот раз в голосовании принимают участие 25 политических сил - 21 партия и четыре блока. Сред них все бывшие президенты Армении, а именно Левон Тер-Петросян с партией "Армянский национальный конгресс", Роберт Кочарян с блоком "Армения" и Серж Саргсян с блоком "Честь имею".

Представители, так называемых, старых властей идут на выборы с единственной целью: не дать правящему блоку "Мой шаг" во главе с премьер-министром Николом Пашиняном сохранить власть.

Главная причина неприятия политика, возглавившего страну после революции 2018 года, совпадает с основным фактором, запустившим процедуру досрочных выборов - поражение Армении в шестинедельной войне с Азербайджаном в Нагорном Карабахе, по итогам которой непризнанная Нагорно-Карабахская республика лишилась двух третей своих территорий.

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События прошлой осени запустили в Армении политический кризис. Чтобы выйти из него власти под давлением протестов оппозиционных партий согласились пойти на досрочные выборы. Если изначально победа блока Пашиняна выглядела очевидной, то в последнее время ситуация поменялась кардинально.

Так, в опрос социологической служба MPG в марте показал, что "Мой шаг" готовы поддержать 32% граждан Армении, его ближайший конкурент Кочарян на тот момент набирал лишь 6% поддержки. Однако июньское исследование показывает, что блок "Армения" экс-президента страны набирает уже 24,1% голосов, когда за блок премьера готовы голосовать только 23,8%.

Шансы равны?
Разрыв между кандидатами минимальный, кому удастся взять вверх - главная интрига нынешних выборов.

"Пока мы можем сказать, что есть два основных конкурента - Никол Пашинян и Роберт Кочарян. На этот раз ситуация такова, что сложно предсказать, кто выйдет победителем. Те инструменты, которые у нас есть не дают возможности сделать уверенный прогноз. Борьба настолько острая и интенсивная, что ситуация меняется каждый день", - говорит "Газете.Ru" армянский политолог Грант Микаелян.

С точки зрения эксперта, одним из ключевых факторов в рамках голосования станет административный ресурс и принуждение избирателей к голосованию. По версии Микаеляна, армянский избиратель сильно дезориентирован, большинство не делает идеологический выбор, а пытается выбрать для себя психологически более комфортную ситуацию - Пашиняна или Кочаряна.

Директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян согласен, что на данный момент победа Пашиняна и победа Кочаряна - равновероятные исходы. По его словам, у премьера несколько больше возможностей, так как в его пользу сработает малая явка избирателей.

"Если явка будет малой, то его 30% превратятся в 40%. Электорат Пашиняна достаточно мобилизован, чего нельзя сказать об избирателях Кочаряна. То есть люди, которые будут голосовать за Пашиняна, судя по всему, придут к участкам в любом случае. А среди противников Пашиняна за Кочаряна пойдут голосовать не все", - добавил эксперт.

Искандарян уверен, что у Пашиняна установка на то, что из 25 партий и блоков, участвующих в выборах, в парламент не смогут попасть 22-23 из них - за каждую из этих сил проголосуют по полпроцента или больше, в итоге наберется в районе 10% голосов, которые перейдут блоку-победителю.

"Кочарян же рассчитывает на то, что ему удастся вытащить к избирательным участкам людей, которые не определились, и таким образом победить. При этом шанс на проход в парламент есть еще у партии "Процветающая Армения" и блока "Честь имею". Хотя на счет последнего есть сомнения, поскольку блокам нужно набрать как минимум 7% голосов, чтобы пройти в парламент, когда партиям достаточно 5%. По остальным силам могут быть какие-то чудеса, но вряд ли они имеют шанс", - подчеркнул эксперт.

Старая гвардия против революции
Пашинян и Кочарян - практически полные политические противоположности, что добавляет интриги нынешним выборам. По словам политолога Гранта Микаеляна, как раз отличие Кочаряна от Пашиняна и вынесло его на пьедестал оппозиции.

"Три года назад люди ожидали, что Пашинян сможет создать в Армении ситуацию большего равенства, а сейчас спрос на безопасность и его может удовлетворить именно Кочарян", - указал эксперт.

С наличием серьезных различий между двумя оппонентами согласился и Александр Искандарян из Института Кавказа. По его мнению, риторика Пашиняна предельно проста: либо он, либо возвращение "старой гвардии", чьи действия три года назад спровоцировали революцию.

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"То есть те люди, которых свергла революция, люди старого режима, люди коррумпированные и являются воплощением всех "постсоветских родимых пятен". Вот чтобы не дать им пройти нужно выбрать Пашиняна. Кочарян же себя позиционирует как менеджер и человек, который был успешным политическим деятелем и является противоположностью той некомпетентности, которая, по его риторике, царствует в Армении. Соответственно Кочарян идет во власть, чтобы так сказать навести порядок. В этой парадигме у правительства, которое сейчас находится у власти нет и не было перспектив какого-то политического совершенствования, поэтому нужно спасать ситуацию", - пояснил эксперт.

Против Пашиняна в его критике старой власти играет целый ряд факторов. Ключевым остается карабахский вопрос, в решении которого взгляды премьера расходятся с бывшим президентом.

"Пашинян склонен пойти на все условия Азербайджана лишь бы прекратить конфликт, несмотря на то, что эти условия постоянно меняются. А Кочарян представляет более жесткую линию в урегулировании этого вопроса", - подчеркнул политолог Грант Микаелян.

Негативный фон
В целом фактическое поражение в Нагорном Карабахе спровоцировало большой ворох проблем для премьера. Так, по информации "Би-би-си", Пашинян лишился расположения местных элит еще до начала обострения в регионе, а военное поражение Армении уже спровоцировало открытый разрыв.

По версии издания, это подтвердил уход ряда чиновников из правительства, отставки депутатов из правящей партии и призыв 40 высокопоставленных военных, в том числе главы Генштаба Армении, к отставке премьер-министра - что сам Пашинян впоследствии назвал госпереворотом.

В итоге к карабахскому вопросу постепенно добавились проблемы с обменом военнопленными между Арменией и Азербайджаном, а затем и ухудшение ситуации на границе двух государств. В частности, в Ереване обвиняли Баку во вторжении на армянскую территорию, а также фиксировали различные стычки между военными двух государств.

Все эти моменты против Пашиняна активно использует оппозиция, в особенности Кочарян, апеллируя к тому, что в ходе его правления подобных провалов у Армении не было, и настаивая на более жесткой позиции в отношении дальнейшего урегулирования спорных вопросов вокруг Нагорного Карабаха, не исключая и возврата территорий непризнанной республики.

Отдельный акцент делается на взаимодействии с Россией, при поддержки которой ситуация в регионе была стабилизирована. Кочарян концентрируется на своем хорошем взаимодействии с президентом РФ Владимиром Путиным, в том числе на частых личных контактах. При этом эксперты по-разному оценивают то, как может его победа или выигрыш Пашиняна повлиять на отношения двух государств.

"Я думаю, что повлияет и достаточно серьезно, потому что в зависимости от того, кто победит будет определяться внешняя политика Армении. Понятно, что для Москвы более предпочтительным будет Кочарян", - отметил политолог Грант Микаелян.

В то же время Александр Искандарян из Института Кавказа считает, что вряд ли отношения России и Армении могут как-то принципиально измениться в зависимости от итогов армянских парламентских выборов.

"Они определяются не личностными обстоятельствами, а геополитическими факторами как наличие карабахского конфликта и русских миротворцев, которые гарантируют физическую безопасность армянского населения непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Такого рода вещи гораздо более базовые, чем тот или иной человек у власти. Также могут быть изменения в стиле, но целиком Армения менять свой подход к России не будет", - резюмировал эксперт.

Источник - gazeta.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1624168140
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