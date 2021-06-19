РосМинсельхоз завезет мигрантов эшелонами, - "СП"

09:27 20.06.2021 Без гастарбайтеров некому собирать овощи и фрукты, из-за чего все сгниет прямо на полях

Мария Безчастная



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Валерий Миронов Николай Харитонов

19.06.21



В Министерстве сельского хозяйства РФ предложили организовать чартерные перевозки на поездах для трудовых мигрантов, чтобы решить вопрос нехватки рабочих рук во время сбора урожая. Пока что возить работников можно самолетами, но для отрасли это слишком дорого, так как один билет обходится в 80 тысяч рублей. В этом году в АПК планировали привлечь к сезонным работам 38,2 тыс. мигрантов из соседних стран.



Как сообщают СМИ, вопрос организации чартерных железнодорожных перевозок уже обсуждался на совещании в министерстве на прошлой неделе, но пока решение не принято. Представители РЖД оценили стоимость проезда в "чартерном поезде" в 12 тыс. руб. на человека, что значительно дешевле авиаперелета.



Гендиректор Ягодного союза Ирина Козий сообщила, что для ягодной отрасли в этом сезоне мера запоздала, так как часть хозяйств еще весной сократила площади на 30% из-за неопределенности с работниками. Однако рабочие еще нужны производителям овощей в открытом грунте и садоводам.



Кроме того, представители отрасли утверждают, что эффективность работы иностранного персонала, имеющего профильный опыт в два-три раза выше, чем неподготовленных, а нехватка рабочих рук приведет к дальнейшему удорожанию плодовоовощной продукции.



Напомним, Россия ограничила въезд иностранцев в марте 2020 года. Год спустя власти разрешили завозить рабочих компаниям со штатом более 250 человек и выручкой свыше 2,5 млрд руб. В мае ограничения по выручке и числу сотрудников сняли для привлечения работников из Таджикистана и Узбекистана, так как такие критерии не подходили для большинства участников отрасли.



Депутат Государственной Думы семи созывов, Председатель комитета ГД по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов убежден, что ключом к обеспечению сельхозотрасли отечественными кадрами, а не мигрантами, должна быть достойная зарплата, но сегодня в этой сфере одни из самых низких показателей по стране.



- Я сам почти 20 лет работал директором совхоза, и могу сказать, что если мы хотим, чтобы у нас были хорошие и постоянные кадры в сельхозотрасли, в первую очередь, им нужно хорошо платить. Второй момент в том, что мы совсем забыли о коллективизме студенчества. У нас есть сельхозакадемии, аграрные университеты. Систему ПТУ мы уже угробили, но еще достаточно профильных учебных заведений. Почему мы стесняемся физического труда? Он еще никого не портил.



Помню, как в начале 90-х годов "демократы" блажили о том, что студентов нельзя привлекать к сельхозработам. А это была великолепная школа коллективизма - молодые люди там знакомились, общались, женились, песни пели. Я и сам ездил со студенческими отрядами. Это прививает любовь в земле. Как говорила моя мать, деньги лежат в земле, сколько ей поклонишься, столько и поднимешь. Работать нужно. Я часто напоминаю, что главная партия у нас у всех одна - это родная земля, туда мы все и уйдем, хотелось бы только попозже.



Мы говорим о продовольственной программе, но стесняемся возродить эту систему. Хотя это было бы решением для сезонных работ. Совхоз имени Ленина своими силами собирает землянику. Поэтому студенчество плюс хорошие зарплаты - и я уверен, люди будут.



"СП": - Действительно ли сейчас отрасли не обойтись без мигрантов?



- Еще весной шел разговор о том, что без привлечения дополнительной рабочей силы будет особенно сложно овощным хозяйствам. Картошка, капуста, морковь требуют трудоемких процессов. Да, сегодня труд во многом механизирован, но далеко не все можно сделать с помощью машин, нужен и ручной труд.



Но сегодня в аграрной сфере одни их самых низких зарплат и пенсий по стране. Я оформил себе директорскую пенсию в Госдуме - 6600 рублей, со всеми "лужковскими" надбавками она дошла до 20,8 тысячи. А ведь я 20 лет отработал директором совхоза. У нас на селе сплошь и рядом пенсии 9−14 тысяч. Прожить на эти деньги не реально. Коль сегодня мы повернули к собственникам, которые всем владеют, они должны делиться, если хотят, чтобы были профессионалы и квалифицированные кадры.



Да, если будет острая необходимость, придется ввозить и мигрантов. Проблема в том, что тем самым мы еще больше отучаем работать свои кадры, и это неправильно. А отучили работать мы их, прежде всего, мизерными зарплатами.



Помню, как советские времена люди прямо со съездов уезжали на БАМ и другие стройки. А сейчас с чего бы человеку просто так ехать? Ему нужна мотивация, а мотивация - это зарплата. Ленин говорил: "От каждого по способностям, каждому по труду".



Заместитель директора Института "Центр развития" НИУ ВШЭ Валерий Миронов поясняет, что собственникам банально выгодней завозить мигрантов, даже с учетом цен на билеты, чем повышать зарплаты своим работникам.



- Конечно, если поднять зарплату и обеспечить мобильность рабочей силы, можно было бы закрыть необходимость в рабочих руках своими силами. Мобильность необходима, так как если бы достаточное количество рабочей силы было в регионах, где происходит сбор урожая, скорее всего, агрокомплекс бросил бы какой-то клич и завозил людей на автобусах. Но, очевидно, речь идет не просто о сборе урожая, иначе к нему могли бы привлечь тех же пенсионеров, а о тяжелых работах. Предприятия хотят привлечь физически здоровых мигрантов.



Что касается повышения зарплаты… Если рассуждать с точки зрения капиталиста, зачем ему поднимать зарплату, если можно привлечь более дешевую рабочую силу, путь даже потратив деньги на покупку железнодорожного билета? Или, в данном случае, не потратив, потому что, возможно, эти 12 тысяч за билет будут выделены из государственного бюджета, а не из кармана бизнеса. Он рассуждают, исходя из прибыли, и, естественно, не хотят повышать собственные издержки.



Вопрос минимальной зарплаты должен решаться на государственном уровне, но здесь нужна совершенно другая стратегия, ориентированная на экономику, ведомую заработной платой, а не ВВП, как у нас. Это концепция wage-led growth, применяющаяся в развитых странах, которые могут себе это позволить. Она заключается в том, что зарплата растет быстрее, чем растет ВВП. Точнее, рост зарплат, на которые приходится около 50% ВВП, а с ними и расходов домохозяйств, и дает рост внутреннего валового продукта.



Проблема в том, что если у нас резко повысить зарплаты, эти деньги пойдут не на внутренний спрос, а на импорт, потому что в силу многолетней "голландской болезни" из-за высоких цен на энергоресурсы у нас отмерли многие секторы, направленные на внутренний рынок. Поэтому и рост зарплат непосредственно стимулировать рост экономики не будет.



Поэтому бизнес, в том числе сельскохозяйственный, и ищет мигрантов, которым можно меньше платить. Но и мигранты не особо охотно едут к нам после девальвации рубля в 2014 году. Тогда доллар стоил 28−30 рублей, а сейчас 65−75. То есть условия для мигрантов стали в два раза хуже, а сейчас к этому еще и прибавился коронавирус. Если завозить мигрантов поездами, это, вероятно, позволит поддержать доходность бизнеса. И поэтому они будут активно лоббировать эту инициативу.



"СП": - Оправдан ли экономически завоз мигрантов в условиях коронавируса?



- Сложный вопрос, насколько целесообразно завозить большое число мигрантов в условиях коронавируса. С одной стороны, у нас огромная территория и на ней не такая высокая концентрация населения. С другой, даже в этих условиях мы умудрились получить третью волну, хотя многие страны ее избежали.



После появления вакцин у нас произошло какое-то самоуспокоение, и показалось, что все разрешится само собой. Но населения вакцинироваться не захотело. Если во многих странах привита уже половина и более населения, то у нас не больше 15−20%. Возможно, дело в том, что люди не доверяют тем политикам и артистам, которые в телевизоре агитируют за вакцинацию, думают, что сами они привились каким-то другим импортным средством. Нужно было показывать, что они вакцинируются именно "Спутником", чтобы повысить доверие.



Несмотря на низкие показатели, у нас сняли почти все ограничения, люди пошли на футбол, на другие мероприятия, пооткрывались все рестораны, дискотеки, чему у нас еще и радовались. Вот в итоге мы и получили то, что получили. И мигранты тут были совершенно ни при чем. Нам нужно решать этот вопрос внутри страны.



Экономически для бизнеса завозить мигрантов, конечно, выгодно, так как они стоят дешевле. Но и сами иностранные рабочие не так уж охотно к нам едут. Украинцы могут поехать в Польшу и Центральную Европу, Таджикистан и Узбекистан - в Китай и другие азиатские страны. Наш рынок еще сохраняет привлекательность, но уже не так, как раньше.



Чтобы решить проблему рабочих рук, нужно стимулировать отрасль и повышать зарплаты. Но если просто сделать это в приказном порядке, экономика может и не выдержать. Необходимо развивать обрабатывающую промышленность, чтобы повышенные доходы поддерживали отечественную промышленность. А сейчас и поддерживать-то за некоторыми исключениями нечего. Источник - svpressa.ru

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