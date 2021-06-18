Минск. В театре на спектакле "Белый кролик" задержана член "правительства" Белоппозиции Зарецкая

09:37 20.06.2021

В Белоруссии задержана еще одна участница Координационного совета оппозиции - Оксана Зарецкая. Об этом сообщает "Наша Нiва".



Зарецкая входит в основной состав КС. Она была задержана вечером 16 июня во время премьеры постановки "Белый кролик, Красный кролик". На сайте совета сказано, что Зарецкая - культурный эксперт.



Координационный совет белорусской оппозиции был создан после президентских выборов, которые состоялись в августе прошлого года. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а главный оппозиционный кандидат, жена популярного арестованного блогера Светлана Тихановская - 10 процентов. Это вызвало массовые акции протеста по всей стране, которые продолжались несколько месяцев.



Некоторые члены президиума КС арестованы, в том числе Мария Колесникова, которая была координатором штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Другие участники покинули Белоруссию.