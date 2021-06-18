 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Не питаюсь дома": аким Атырауской области Казахстана Досмухамбетов не знает цен на продукты питания
12:17 20.06.2021

"Не питаюсь дома": аким Атырауской области - о том, сколько тратит на продукты© Photo : Официальный сайт премьер-министра Казахстана

Журналисты поинтересовались у акима Атырауской области, сколько денег ежемесячно его семья тратит на продукты. Этот вопрос поставил его в тупик

НУР-СУЛТАН, 20 июн – Sputnik. Глава Атырауской области Махамбет Досмухамбетов признался, что не питается дома.

На фоне сообщений о взлете цен на продукты журналисты спросили акима региона, сколько его семья ежемесячно тратит на покупки в продуктовых магазинах.

Досмухамбетов ответил, что живет в Атырау, но его дети и внуки – в столице.

"Моя супруга иногда живет с ними, иногда со мной. Я дома не питаюсь", - цитирует акима области региональное издание "Ак Жайык".
При этом Досмухамбетов заверил, что в курсе всех проблем города и области. Цены на картофель и морковь растут из-за периода межсезонья, считает он.

Сейчас картофель завозится из южных областей Казахстана и соседних регионов России, сказал аким. Цена на продукт уже снижается, за килограмм в магазинах просят 310 тенге, уточнил он.

Атырауская область обеспечена картофелем всего на 44%. Жестко регулировать цены невозможно, заявил Досмухамбетов.

"Тогда торговля развалится", - аргументировал он.

Ожидается, что морковь подешевеет в конце июня, когда подоспеет собственный урожай.

Ранее Досмухамбетов отвечал на вопрос, могут ли деструктивные религиозные течения влиять на низкие темпы вакцинации в области.

Источник - ru.sputnik.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1624180620
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