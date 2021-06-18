Тихо издох от старости любимый пес Байдена - Чэмп

12:22 20.06.2021

Байдена, Чэмп, умерла в почтенном возрасте для овчарки



Чэмп жил с Байденами 13 лет



Президент и первая леди США объявили о смерти своей немецкой овчарки по имени Чэмп. Пес жил с семьей Байденов последние 13 лет.



"Наша семья сегодня потеряла любящего спутника, Чэмпа. Я буду скучать по нему," - написал в "Твиттере" президент США.



Чэмп - одна из двух немецких овчарок, живших с семьей Байденов в Белом доме. Второго пса зовут Мейджор.



Байден получил Чэмпа в подарок еще в 2008 году, когда был избран вице-президентом.



"Он был рядом с нами и в самые радостные моменты, и в дни скорби. Он чувствовал все, о чем мы молчали - каждую нашу эмоцию. Мы любим нашего милого мальчика и будем всегда по нему скучать," - говорится в совместном заявлении президента и первой леди.



"Даже в последние месяцы, когда силы Чэмпа начали убывать, он всегда вставал, когда мы входили в комнату, всегда вилял хвостом и требовал почесать ему ухо или живот. Он всегда хотел быть там, где были мы, и когда он был рядом, все сразу становилось лучше," - делятся Байдены.



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Когда Байден был вице-президентом, юный Чэмп "больше всего любил гоняться за мячами для гольфа на лужайке Морской обсерватории, или гонять наших внуков по заднему двору нашего дома в Делавэре," вспоминает президентская чета.



Из штата Делавэр в Белый дом Чэмп переехал в январе этого года



Собаки четы Байденов переехали в Белый дом в январе. Чэмп жил там и раньше, когда Байден был вице-президентом при Бараке Обаме.



Традиции держать питомцев в Белом доме уже более ста лет. Она прерывалась лишь на время президентства Дональда Трампа.



Второй пес, Мейджор, стал первым в Белом Доме животным, взятым из приюта. В марте он попал в новости, второй раз укусив сотрудника Белого Дома.