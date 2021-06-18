Умер корифей ельцинского РосТВ Анатолий Лысенко

14:38 20.06.2021

На 85-м году жизни умер генеральный директор АНО "Общественное телевидение России" и тележурналист Анатолий Лысенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ОТР.



"Анатолий Григорьевич умер после продолжительной болезни",- сказал собеседник агентства.



Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Анатолия Лысенко.



Анатолий Лысенко родился 14 апреля 1937 года в Виннице Украинской ССР. Пост гендиректора ОТР он занимал с 18 июля 2012 года. Руководил ВГТРК с 1990 по 1996 год, которая по его инициативе приняла заявление о безоговорочной поддержке действий президента Бориса Ельцина после разгона Съезда народных депутатов и Верховного совета РФ. Принимал участие в создании телеканала "ТВ Центр". Был президентом Международной академии телевидения и радио, членом правления Академии российского телевидения и профессором Высшей школы экономики. Заслуженный деятель искусств и заслуженный журналист России.