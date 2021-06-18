Покончил с собой сын покончившего с собой советского барда Башлачева

15:33 20.06.2021

Сын Александра Башлачева покончил с собой в Москве



32-летний сын советского музыканта и поэта Александра Башлачева покончил с собой в Москве. По информации источника РЕН ТВ, тело Егора Башлачева было обнаружено 19 июня около 18 часов под окнами дома на улице Чаплыгина. Предсмертной записки молодой мужчина не оставил.



По имеющимся данным, погибший был инвалидом второй группы и состоял на учете в психоневрологическом диспансере. По факту смерти Башлачева проводится проверка.



Егор родился 3 августа 1988 года – уже после гибели рок-идола у его гражданской жены Анастасии Рахлиной. У Александра Башлачева был еще один сын – Иван, он родился осенью 1985 года и умер в младенчестве.



Александр Башлачев – легендарный советский рок-музыкант, поэт, бард. Он прославился как один из самых известных представителей советского андеграунда. Карьера Башлачева, или "СашБаша", как звали его друзья, была недолгой. Его первое выступление состоялось в 1985 году, когда он исполнил несколько песен вместе с Юрием Шевчуком. Через год он вступил в Ленинградский рок-клуб, работал в котельной "Камчатка" и принимал участие в съемках фильма "Барды проходных дворов".



Самой знаменитой композицией Башлачева считают "Время колокольчиков". На концертах он выступал с браслетом из колокольчиков на руке и тремя колокольчиками на груди. Большинство своих стихов и песен музыкант создал менее чем за два года – с лета 1984 по весну 1986 года. Но вот записать ни одного студийного альбома ему так и не удалось. Для многих песни Башлачева стали откровением, а сам он – одной из неразгаданных тайн русского рока.



Музыкант погиб 17 февраля 1988 года в возрасте 27 лет. Он выпал из окна кухни съемной однокомнатной квартиры в Ленинграде. Гражданская супруга Анастасия Рахлина говорила, что Башлачев чувствовал себя очень одиноким из-за его особого духовного видения.