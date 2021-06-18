 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 20.06.2021
22:09  Немецкие солдаты на учениях в Литве переоделись в фашистов, перепились, оттрахали литовок и своего же сослуживца - этно-афганца
21:52  Петров энд Баширов? В Польше на автотрассе под Щецином горят и взрываются боевые танки
15:33  Покончил с собой сын покончившего с собой советского рокер-барда Башлачева
14:38  Умер корифей ельцинского РосПоносТВ Анатолий Лысенко
12:46  Как в Корее борются с тайными эротическими съемками женщин
12:22  Тихо издох от старости любимый пес Байдена - Чэмп
12:17  "Не питаюсь дома": аким Атырауской области Казахстана Досмухамбетов не знает цен на продукты питания

12:13  Станут ли американские негры отдельной нацией, - Тимур Шерзад
11:19  Актюбинск. В автокатастрофе погибли директора 2 школ, еще 2 - ранены
09:37  Минск. В театре на спектакле "Белый кролик" задержана член "правительства" Белоппозиции Зарецкая
09:27  РосМинсельхоз завезет мигрантов эшелонами, - "СП"
08:49  Революционер против старой гвардии: что ждать от выборов в Армении, - А.Поплавский
08:38  Единое пространство для вузов создадут в странах Центральной Азии
00:07  База Турции в Азербайджане станет опасным вызовом для России
00:02  "Хотим жить в стране, поддерживающей традиционные ценности": семьи из США и Канады попросили российское гражданство
00:00  КазЧиновники наступают на грабли общественного недовольства, - Д.Ашимбаев
Суббота, 19.06.2021
19:38  Казахстан готов поставлять Украине вакцину QazVac (переклеив этикетки российского "Спутника"?)
19:36  Волк – главный тотем эпического Кыргыз журту, - А.Эшиев
19:27  "Это не говно и палки!". Туркестанский горе-аким Шукеев бросился спасать пенопластовый имидж Керуен-Сарая
19:25  Почему у казахских руководителей были русские жены? - А.Кадир
19:07  Димон - выйди вон! Из партсписка "Единой России" выкинули экс-преза Медведева
14:35  "Как нас тут взгрели", - в Гемании случайно нашли дневники 1941 года офицера Вермахта Зандера, не доехавшего в танке до Москвы
13:35  Казахстану грозит сильнейшая засуха
13:32  Сын Жан-Клода Ван Дамма женился на азербайджанской пианистке
13:23  "Минувшие дни". Как узбеки стали узбеками и кто на самом деле были джадиды? - Марк Риз
13:18  Зачем казахам бездумно ляпать государственную символику на национальную и спортивную одежду? - Н.Нуртазина
12:49  Черногория кривокапичей. Когда у власти страны оказываются профессиональные полит-проституты, - К.Борщев
12:42  Тупой, еще тупее: о санкциях США и ошибке Вудро Вильсона, - И.Левитас
11:19  Два старых бездельника. Турдакун Сыдыков поедет послом Киргизии в Иран, Толенды Макеев - в Австрию
11:14  Юрист Эбрахим Раиси уверенно побеждает на президентских выборах в Иране
10:06  Армения готовится к бархатной эволюции, - "Къ"
10:04  Ливан неуклонно движется к коллапсу, - М.Беленькая
09:26  "Керуен" действительно Сарай. Пафосный тур-комплекс в казахском Туркестане построен из... пенопласта
01:06  Китайцы юанем голосуют за коммунистов
00:42  США: почему разваливается движение БЛМ?
00:09  Вашингтон и Москву ждет торг по сирийской границе, - И.Субботин
00:04  Россия должна жить по заветам Киплинга, - Владимир Можегов
Пятница, 18.06.2021
19:59  Друг Путина Эрдоган построит военную базу НАТО в Азербайджане. Таких "друзей" и..., - Взгляд
19:53  Португал Гуттериш переизбран генсеком ООН еще на один 5-летний срок
19:08  За пост 8-го президента Ирана борются четыре кандидата. Что о них известно?
18:15  Умер правивший 27 лет елбасы Замбии Кеннет Каунда из племени чева
18:09  Сырьевой разворот: куда уйдут цены на нефть
18:06  Катая мячики насвая... Футболисты ташкентского "Пахтакора" получают в год от 1 млрд сомов до 1,3 млн евро
18:01  Президент Татарстана Минниханов гоняет на велике по Бухаре (фото)
18:00  "Вопрос времени": станет ли Азербайджан членом НАТО, - А.Поплавский
17:57  Выборы в Иране. На что может рассчитывать Таджикистан? - Рашид Гани Абдулло
14:15  "УзбЛубянку" (бывшее здание СГБ) приобрела компания, учрежденная сыном главы МИДа Камилова
14:10  КырПрез Жапаров: Будет создан Фонд развития Нарынской области с ежегодными отчислениями 0,6% от прибылей "Кумтора"
12:30  Кошмар США – военная коалиция России и Китая, - Акира Сайто
12:18  Байден пытается рассорить России и Китая, унижая Россию, - "Хуаньцю шибао"
12:05  УзбМаниловщина. Мирзиеев обещает проложить в Нью-Васю... "Новом Андижане" метро
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Петров энд Баширов? В Польше на автотрассе под Щецином горят и взрываются боевые танки
21:52 20.06.2021

Танки сгорели на трассе в Польше после аварии грузовиков

20 июня 2021, Алексей Дегтярев
В Польше столкнулись грузовики, перевозившие танки, после столкновения начался пожар, и военная техника загорелась, сообщают местные СМИ.

Происшествие случилось недалеко от города Щецин на трассе A6, после столкновения произошло возгорание, пишет портал Wszczecinie.

Также на месте были слышны взрывы, полиция оцепила место происшествия и заблокировала проезд для автотранспорта. На место прибыли пять пожарных расчетов.

О пострадавших не сообщается, также нет данных о том, сколько именно танков сгорело и насколько серьезными оказались повреждения.

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1624215120
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Сенаторы рассмотрели отчеты об исполнении бюджета в 2020 году
- "Есть факты, когда средства, подлежащие зачислению в Нацфонд, не перечисляются по назначению"
- "Правительство над этим вопросом работает..."
- Чиновники наступают на грабли общественного недовольства - Ашимбаев
- "Основной вклад в рост инфляции в 2020 году внесло ускорение цен на продовольствие на 11,3%"
- Вопросы деятельности СЭЗ обсудили в Правительстве
- О дифференциации доходов и расходов населения в Республике Казахстан в I квартале 2021 года
- В Мажилисе продолжается обсуждение законопроекта "О промышленной политике"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  