Петров энд Баширов? В Польше на автотрассе под Щецином горят и взрываются боевые танки

21:52 20.06.2021

Танки сгорели на трассе в Польше после аварии грузовиков



20 июня 2021, Алексей Дегтярев

В Польше столкнулись грузовики, перевозившие танки, после столкновения начался пожар, и военная техника загорелась, сообщают местные СМИ.



Происшествие случилось недалеко от города Щецин на трассе A6, после столкновения произошло возгорание, пишет портал Wszczecinie.



Также на месте были слышны взрывы, полиция оцепила место происшествия и заблокировала проезд для автотранспорта. На место прибыли пять пожарных расчетов.



О пострадавших не сообщается, также нет данных о том, сколько именно танков сгорело и насколько серьезными оказались повреждения.