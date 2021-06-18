В Бишкеке с утра "мирный митинг военнослужащих". Может лучше гранатами?

00:42 21.06.2021

В Бишкеке на митинг планируют выйти военнослужащие

20 июня 2021 - Виктория Гунгер



В Бишкеке на митинг планируют выйти военнослужащие



Военнослужащие, принимавшие участие в усилении охраны внешней границы СНГ на таджико-афганском участке в 1992-1999 годах, планируют провести мирный митинг. Об этом VB.KG сообщил правозащитник, полковник в отставке Анвар Сартаев.



Как отмечается, митинг намечен на 21 июня на 11.00



Мэрия уже дала свое согласие на проведение акции военнослужащих.