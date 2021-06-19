Принца Полукровку (ребенка принца Гарри и Меган Маркл) лишат титула

06:39 21.06.2021

ребенка принца Гарри и Меган Маркл лишат титула



Появилась информация о том, что принц Чарльз принял решение лишить высшего титула первенца принца Гарри и Меган Маркл. Как пишет РЕН ТВ, он хочет сделать это для сокращения числа монарших особ, так как на их содержание уходит слишком много средств налогоплательщиков.



Отмечается, что такие новости сильно разозлили Гарри и Меган. Издание отмечает, что их и без того непростые отношения с семьей оказались на грани полного краха.



В начале июня "Свободная пресса" сообщала новость о том, что принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз. А чуть ранее стало известно, что Букингемский дворец проигнорировал годовщину их свадьбы.



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