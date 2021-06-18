Выборы в Армении закончились... непонятно чьей победой, - "Къ"

07:45 21.06.2021 И. о. премьера Армении Никол Пашинян дал понять, что не боится дестабилизации обстановки в стране после выборов, но на всякий случай призвал своих сторонников выйти на митинг уже на следующий день после голосования

Фото: Reuters



Ереван не выдержит двоих

Парламентские выборы в Армении окончательно развели страну по разные стороны баррикад

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Газета "Коммерсантъ" №104/П от 21.06.2021, стр. 6

В Армении в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, объявленные после поражения во второй карабахской войне. Непримиримое противостояние двух ведущих политических сил - партии "Гражданский договор" и. о. премьера Никола Пашиняна и блока "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна - сделало эти выборы самыми скандальными за всю историю армянской независимости. В ситуации, когда ни одна из сторон не готова признать своего поражения, Армению ждет продолжение борьбы за власть с непредсказуемым итогом. Неготовность к национальному примирению превратила выборы в поиск ответа на вопрос о том, кто виноват в многочисленных бедах страны - ее нынешнее или бывшее руководство.



Состоявшиеся в воскресенье в Армении внеочередные парламентские выборы, предварительные итоги которых будут объявлены в понедельник, для ее главных участников превратились в борьбу без правил, которая продолжалась и в день голосования, уже после объявленного Центризбирком в субботу "дня тишины".



Угрозы, взаимные обвинения и война компроматов, сопровождавшие избирательную гонку от первого до последнего дня, достигли высшей точки в воскресенье утром, когда на улицах Еревана появились листовки с фотографией лидера главной оппозиционной силы блока "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна. На них главный оппонент и. о. премьера Никола Пашиняна был изображен запачканным кровью с надписью "убийца армян".



Драматичность досрочных выборов, назначенных для того, чтобы вывести страну из тяжелого политического кризиса, в день голосования ощущалась не только в армянской столице, но и в регионах. Лидер блока "Союз демократов Ширинян-Бабаджанян" (одна из двух политических сил, допускающих формирование коалиции с Николом Пашиняном) Арман Бабаджанян заявил об обстреле своего автомобиля, произошедшем в воскресенье. В доказательство он опубликовал в Facebook фотографии машины с простреленным лобовым стеклом. Кроме того, полиция сообщила о стрельбе возле избирательного участка в городе Масис, которая велась из газового пистолета. Причиной стала ссора между представителями партий "Процветающая Армения" и "Подъем".



В целом день голосования показал, что призыв президента страны Армена Саркисяна к представителям участвующих в выборах 21 партии и четырех блоков "быть сдержанными и осмотрительными в своих действиях и поведении и не нарушать границы морали в политических целях" был проигнорирован.

"В истории Армении еще не было такого количества нарушений на выборах. Обращаемся также к полиции в кратчайшие сроки выявить организаторов распространения материалов, содержащих оскорбления и ненависть, особенно с учетом того, что в соцсетях уже распространены соответствующие кадры",- заявили в блоке Роберта Кочаряна в воскресенье.



Оппоненты главы правительства обвиняют его в том, что он нарушил закон в "день тишины", когда в субботу выступил с обращением к своим сторонникам в прямом эфире своего канала в Facebook, призвав их идти на выборы. Кроме того, в блоке "Армения" заявляют о продолжавшихся вплоть до дня голосования арестах активистов оппозиции, распространении информации о том, что команда Роберта Кочаряна якобы раздает деньги избирателям, а также порче бюллетеней блока "Армения" и даже проделывании оппонентами в урнах для голосования дырок для вбросов.



Как подошла к финишу предвыборная кампания в Армении

Тема подкупа избирателей, якобы имевшего место с привлечением местной "дочки" российского "Газпрома" и компании "Электрические сети Армении", принадлежащей гражданину России, президенту группы компаний "Ташир" Самвелу Карапетяну, оказалась одной из самых скандальных.



В адрес этих компаний Никол Пашинян 16 июня высказал прямые угрозы, утверждая, что их сотрудники раздают деньги избирателям, чтобы те голосовали за блок "Армения". "Любой сотрудник компании "Газпром Армения" или любой другой компании, пойманный на этом, будет освобожден от работы, не говоря уже об уголовной ответственности. Я не понял, "Газпром Армения" работает против правительства и народа Армении? Не вздумайте, предстанете перед судом, предупреждаю со всей ответственностью. Вас будут судить группами и пачками",- грозил массовыми преследованиями Никол Пашинян.



В связи с жалобами оппозиции на использование властями административного ресурса Центризбирком в субботу вынес главе правительства предупреждение, в ответ на которое в день выборов партия власти сообщила о намерении обжаловать решение ЦИК как "необоснованное".

В воскресенье также стало известно, что по ходатайству Генпрокуратуры Центризбирком разрешил открыть уголовные дела против двух кандидатов в депутаты, имена которых не называются.



На этом фоне главные участники политической дуэли в Армении - и. о. премьера Никол Пашинян и экс-президент Роберт Кочарян - в воскресенье утром отправились в детские сады армянской столицы, на свои избирательные участки. Господину Пашиняну достался детсад №133, господину Кочаряну - №47.



"Я проголосовал за достойный мир и экономическое развитие",- сообщил Роберт Кочарян, также призвав правоохранительные органы разобраться с распространителями агитационных материалов против него и его блока. "Если в течение нескольких часов полиция не найдет виновных, мы заявим, что это было организовано властями",- добавил он. На вопрос журналистов, как он оценивает свои шансы на выборах, господин Кочарян с улыбкой спросил: "Сомневаетесь?"



Перед наступлением "дня тишины" претендующий на роль сильной руки, способной навести порядок, Роберт Кочарян разместил в Facebook обращение к избирателям, в котором говорится: "Двадцатое июня - судьбоносный день. Мы выбираем между достойным миром и унизительным позором. Мы выбираем между благополучной жизнью и безнадежной бедностью. Уверен, вы больше не позволите себя обмануть, отвергнете ложь, невежество и гнусность". Экс-президент призвал "вместе обустраивать общий дом - Армению, установить прочный мир, вернуть достоинство, залечить раны, увековечить героев и придать смысл их подвигу".



В свою очередь, Никол Пашинян с журналистами на своем избирательном участке общаться не стал. Однако в интервью "Общественному телевидению Армении" в минувшую пятницу господин Пашинян обвинил оппонентов в использовании выборов для дестабилизации обстановки в стране и провоцировании беспорядков. "Никаких событий после выборов не будет. В странах, где не фальсифицируются выборы, поствыборных событий не бывает. Но есть некоторые силы, которые хотят, чтобы в стране была гражданская война",- заявил Никол Пашинян, анонсировав проведение митинга своих сторонников 21 июня, на следующий день после выборов.



Самая скандальная в истории независимого армянского государства предвыборная гонка фактически свелась к поиску ответа на вопрос о том, кто виноват в поражении во второй карабахской войне и многочисленных проблемах Армении, включая кризис системы управления, обнажившихся после 44-дневной войны с Азербайджаном.

Если оппозиция винит во всем Никола Пашиняна, то бывший лидер "бархатной революции" 2018 года возлагает ответственность за потерю значительных территорий, развал армии, коррупцию и другие беды на "бывших", и в первую очередь на Роберта Кочаряна.



Как Никол Пашинян и Роберт Кочарян пообщались с Владимиром Путиным

В ходе предвыборной кампании Никол Пашинян заявил, что, в отличие от событий трехлетней давности, на выборах 20 июня он ждет уже не "бархатный", а "стальной мандат", который должен помочь ему "расправиться со всеми бывшими коррупционерами" и "эксплуатирующей элитой", которые, по его словам, "хотят отобрать власть у народа". Приходя на встречи со своими избирателями, Никол Пашинян даже носил с собой молоток с гвоздодером, обещая "после победы вытащить все ржавые гвозди".



Одно из программных положений правящей партии "Гражданский договор" - обеспечение железнодорожного сообщения Армении с Россией и Ираном, а через них - со всем миром. Сделать это можно только одним образом - открыв транспортные коридоры с Азербайджаном. Переговоры на этот счет уже идут, но постоянно сталкиваются с подозрениями в предательстве национальных интересов.



Особенно жестко в Армении воспринимают понятие "Зангезурский коридор", проект которого продвигает Азербайджан. Считается, что слово "коридор" предполагает передачу будущей дороги и земли под ней под контроль Баку.

Дезавуируя эти опасения, Никол Пашинян подчеркнул, что его правительство "не обсуждало, не обсуждает и не будет обсуждать какую-либо коридорную логику". "В контексте открытия коммуникаций мы исключаем изменение статуса суверенной территории Армении вообще",- сообщил он.



В условиях крайней взаимной нетерпимости и нежелания вступать в диалог предвыборные дебаты лидеров партий и блоков прошли без участия основных фигур из лагеря оппозиции. Принять участие в дебатах, проходивших в ночь на прошлую пятницу, согласились лишь шесть из 25 политиков.



Весьма символично, что среди них не было ни Роберта Кочаряна, ни бывшего главы Службы национальной безопасности Армении, лидера партии "Родина" Артура Ванецяна (блок "Честь имею"), ни первого президента, главы партии "Армянский национальный конгресс" Левона Тер-Петросяна, ни богатейшего человека страны, главы партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. Главные оппоненты Никола Пашиняна от общения с ним демонстративно отказались. В этой ситуации главными обвинителями Никола Пашиняна, "сдавшего армянские территории Азербайджану", выступили экс-премьер и лидер партии "Свобода" Грант Багратян и еще один бывший премьер, глава партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян.



Согласно предварительным опросам, ни партия "Гражданский договор" Никола Пашиняна, ни блок "Армения" Роберта Кочаряна, скорее всего, не смогут сформировать парламентское большинство (54% мандатов) в одиночку.

Это значит, что им придется вступать в коалицию с другими силами. Если же коалицию не удастся сформировать в течение шести дней, то будет назначен второй тур, в котором 54% мандатов будет разыграно непосредственно между партиями Никола Пашиняна и Роберта Кочаряна.



Сергей Строкань; Аршалуйс Мгдесян, Ереван Источник - kommersant.ru

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