Выборы в Иране выиграл Верховный суд, - М.Беленькая

07:47 21.06.2021

Президентом Ирана избран Эбрахим Раиси



Победителем выборов в Иране предсказуемо стал кандидат консерваторов - председатель Верховного суда Эбрахим Раиси. При этом явка избирателей была рекордно низкой. И пока одни международные политики поздравляют господина Раиси с победой, другие - прежде всего США - сомневаются в том, что иранские выборы были свободными. Впрочем, Вашингтон от диалога с Тегераном не отказывается, хотя избранный президент уже полтора года находится под американскими санкциями.



Первая пресс-конференция избранного президента Ирана Эбрахима Раиси запланирована на понедельник, спустя два дня после того, как были объявлены официальные результаты выборов. Восьмой президент Ирана получил 17,9 млн (или примерно 62%) голосов тех, кто пришел на избирательные участки. Явка составила всего 48,8% - это самый низкий показатель за всю историю президентских выборов в Иране. В провинции Тегеран проголосовали около 26%, то есть каждый четвертый житель столичного региона. Число испорченных бюллетеней (4,1 млн) было больше, чем получил кто-либо из трех соперников господина Раиси. Единственный кандидат-неконсерватор, бывший глава Центробанка Ирана Абдольнасер Хеммати, причисляющий себя к умеренным кругам, получил 2,4 млн голосов. Для сравнения, пока еще действующий президент Ирана Хасан Роухани на выборах 2013 года набрал 18,6 млн при явке 72,7%, а в 2017 году он победил с 23,6 млн и явкой 73,3%. Конкурентом президенту Роухани на выборах 2017 года был как раз Эбрахим Раиси, набравший тогда 15,8 млн голосов (38,2%).



Цифры демонстрируют, что электорат господина Раиси за последние годы сильно не увеличился. До того как был дан старт избирательной кампании, многие эксперты задавались вопросом - решится ли глава Верховного суда пойти на выборы с учетом предыдущего проигрыша. Второе поражение подряд могло катастрофически сказаться на его карьере, особенно с учетом упорных слухов о том, что его конечная цель - не президентский пост, а должность верховного лидера, которую сейчас занимает аятолла Али Хаменеи. В июле тому должно исполниться 82 года, и вопрос о преемнике закономерен, тем более сам он занимал пост президента Ирана на момент кончины аятоллы Хомейни в 1989 году. С тех пор процедуру избрания верховного лидера не повторяли, и как она будет осуществляться, точно неизвестно. Однако некоторые СМИ предполагают, что определять судьбу будущего руководителя Ирана будет совет из трех человек: президент, верховный судья и председатель Совета стражей конституции.



На этих выборах Совет стражей сделал все возможное, чтобы не допустить к участию в президентской гонке любых потенциальных соперников Эбрахима Раиси. Впервые за много лет выборы были лишены интриги, и это отвратило многих иранцев от участия в голосовании. С другой стороны, ни у реформаторов, ни у умеренных сил не было кандидатов, которые могли бы составить реальную конкуренцию господину Раиси. Во-первых, потому что эти силы разрозненны и не могут соревноваться с организованным электоратом консерваторов. Во-вторых, сказывается разочарование иранцев в тех, кто руководил страной в последние годы и привел ее к серьезному экономическому кризису. И если ответственность за часть проблем правящая элита может переложить на санкции США, последовавшие за выходом Вашингтона в 2018 году из "ядерной сделки", или Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), то коррупция, отсутствие доступного жилья, неустроенность молодежи - прямая вина властей.



Господин Раиси, как глава Верховного суда, также несет ответственность за происходящее в стране. Одни считают, что он больше боролся с инакомыслием, чем с коррупцией, другие, напротив, называют его ярым и неподкупным борцом с коррупционной системой. В качестве примера приводят аресты за коррупцию и другие экономические преступления брата президента Хасана Роухани и брата вице-президента Эсхака Джахангири. Они были приговорены соответственно к пяти и четырем годам тюремного заключения. Правда, западные СМИ связали аресты с проигрышем консерваторов в лице Эбрахима Раиси на выборах 2017 года и их желанием дискредитировать президента Роухани. Собственно, эта тенденция только усилилась после развала СВПД и возвращения американских санкций в отношении Ирана. Теперь консерваторы получили своего президента, и их война против исполнительной власти должна сойти на нет.



В этом году Эбрахиму Раиси исполняется 61 год. Он из поколения молодежи, призванной на службу государству после Исламской революции. Происходит из семьи потомков пророка Мухаммеда. В 25 лет стал заместителем прокурора Тегерана и, как утверждают международные правозащитные организации, входил в так называемый "комитет смерти", который санкционировал внесудебные массовые казни политзаключенных в 1988 году. Спустя год он стал прокурором Тегерана. В 2004–2014 годах занимал пост первого заместителя верховного судьи, а два следующих года был генеральным прокурором. В 2016–2019 годах господин Раиси возглавлял крупнейший в Иране холдинг Astan Qods Razavi, состоящий из нескольких благотворительных фондов, куда входят десятки организаций и тысячи сотрудников. Astan Qods Razavi управляет мавзолеем имама Резы, убитого в 818 году. Стоимость фондов холдинга, который считается центром деловых интересов верховного лидера Ирана, насчитывает миллиарды долларов США. В 2019 году аятолла Хаменеи назначил Эбрахима Раиси на пост верховного судьи. Спустя несколько месяцев господин Раиси попал под американские санкции вместе с сыном аятоллы - Моджтабой Хаменеи.



И вот теперь господин Раиси избранный президент. Вопрос снятия всех санкций с Ирана - ключевой на переговорах по "ядерной сделке", которые проходят сейчас в Вене. Напомним, что в 2019 году в ответ на действия Вашингтона иранские власти заявили о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках СВПД, отказавшись от ряда ограничений своей ядерной программы. В середине апреля Иран приступил к обогащению урана до уровня 60%. Для производства ядерной бомбы нужен уран, обогащенный до 90%. В Вене обсуждается возвращение Вашингтона и Тегерана к выполнению СВПД.



В воскресенье состоялся уже шестой раунд переговоров. По мнению постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, следующий раунд может стать финальным. Такой же позиции придерживаются и иранские переговорщики. При этом они уже давно утверждают, что в Вене достигнута договоренность о снятии секторальных санкций с Ирана, в том числе на экспорт нефти. В Вашингтоне это не комментируют. "Мы продолжим обсуждение вместе с нашими союзниками и партнерами вопроса о взаимном возвращении к СВПД",- сказал в воскресенье представитель Госдепа Нед Прайс, комментируя итоги выборов в Иране.



В то же время советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан справедливо отметил, что "человек, который принимает решение, вернется ли Иран в ядерную сделку и возьмет ли на себя обязательства в соответствии с международным правом,- не президент, а верховный лидер Ирана". Как сообщает издание Axios, администрация президента США Джо Байдена не хочет затягивать переговоры до августа, когда должна состояться инаугурация Эбрахима Раиси.



Что касается самих выборов, то, по мнению Госдепа, "иранцам было отказано в праве выбирать своих лидеров на основе свободного и справедливого избирательного процесса". Некоторые западные СМИ задаются вопросом, как президент Байден, ставящий в центре внимания тему прав человека, отнесется к новому президенту Ирана, которому правозащитники не намерены забывать прошлое. "Избрание Эбрахима Раиси на пост президента вместо расследования его преступлений против человечности в виде убийств, похищений и пыток является мрачным напоминанием о том, что в Иране царит безнаказанность",- написала генсек Amnesty International Аньес Калламар в Twitter.



В то же время господин Раиси уже получил поздравления от многих международных партнеров Ирана, включая президента РФ. "Рассчитываю, что ваша деятельность на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного двустороннего сотрудничества на различных направлениях, а также партнерского взаимодействия в международных делах",- написал Владимир Путин в поздравительной телеграмме, направленной избранному президенту.



Марианна Беленькая

Газета "Коммерсантъ" №104/П от 21.06.2021, стр. 6