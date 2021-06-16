Байден после встречи с Путиным плохо спит.., - А.Раевский

07:50 21.06.2021 Женевский саммит - ничего особенного или переломный момент?

Андрей Раевский



Долгожданный саммит президентов Путина и Байдена состоялся. Но был ли он успешным? Изменит ли это что-нибудь? Ответ на этот вопрос во многом зависит от ваших ожиданий. Давайте рассмотрим подробнее, начиная с контекста.



Контекст саммита



Единственное, в чем сходятся и американские, и российские наблюдатели, - это в том, что состояние российско-американских отношений настолько плохое, насколько это возможно (по моему личному мнению, оно даже намного хуже, чем во время Кубинского ракетного кризиса или в любое другое время холодной войны).



Как я уже неоднократно упоминал, англо-сионистская империя и Россия находятся в состоянии войны, по крайней мере, с 2013 года. Помните Обаму с его "российской экономикой, разорванной в "клочья"? Именно такой результат Обама обещал народу США (быстрая проверка фактов: компания "Делойт" недавно опросила руководителей крупнейших российских корпораций, и только 4% из них "пессимистично" оценили свои финансовые перспективы как "негативные", 40% ответили "так же, как и раньше", а 56% ответили "оптимистично").



Конечно, это была не обычная война, она примерно на 80% информационная, на 15% экономическая и только на 5% кинетическая. Это, однако, не меняет того факта, что эта война - экзистенциальная война для обеих сторон, в которой только одна сторона может одержать победу, в то время как другая, если не совсем исчезнет, то, по крайней мере, полностью потеряет свой статус сверхдержавы.



Это цивилизационная война, которая противопоставила западную и российскую цивилизационные (культурные, социальные и даже религиозные) модели друг другу примерно по следующим направлениям.



Мировоззрение США/англо-сионистов: мы - "город на холме", маяк света и надежды для всего человечества. Наше "явное предназначение" состоит в том, чтобы "расширить область свободы" во всем мире.



У нас лучшие вооруженные силы в истории, самая сильная экономика, все самое лучшее. Мы - "лидеры свободного мира", "ответственность" которых состоит в том, чтобы руководить миром. Это не империализм, это "долг" и "ответственность", возложенные на нас историей.



Наши ценности являются универсальными ценностями и должны быть приняты всеми. Те, кто отказывается присоединиться к нашей модели, являются авторитарными "государствами-изгоями".



Россия должна принять это, потому что она проиграла холодную войну и западные ценности возобладали. Те, кто отказывается принять это, являются "реваншистами", которые хотят отменить итоги холодной войны и восстановить Советский Союз.



США пришлось расширить НАТО на Восток, чтобы защитить Европу от "российской агрессии". Теперь Америка вернулась, и вместе с нашими союзниками и друзьями мы создадим "основанный на правилах" международный порядок, который будем благожелательно применять к огромной благодарности всего человечества.



Русское мировоззрение



Россия отвергает любые формы империализма, как для себя, так и для других. Россия хочет многостороннего мирового порядка, основанного на международном праве и полном суверенитете наций. Каждая нация должна иметь право следовать своей собственной культурной, экономической, духовной и цивилизационной модели, не подвергаясь угрозам, санкциям, бомбардировкам, подрывной деятельности или вторжению.



Россия отвергает так называемые "западные ценности" (турбокапитализм, империализм, пробужденность*, мультикультурализм, воинствующий атеизм, критическую расовую теорию, гендерную текучесть и т. д.).



США могут вывешивать гомосексуальные флаги на своих посольствах, но им не пристало указывать другим, как жить. На самом деле, США должны принять две тесно связанные реальности: во-первых, у США нет средств навязать свою идеологию остальной части планеты, и, во-вторых, остальная часть планеты видит полное лицемерие страны, утверждающей, что она отстаивает ценности, которые сама может нарушать столько, сколько захочет. Любые сравнения тут же отметаются словами "но это совсем другое!!!".



Опять же, Россия согласна с тем, что США могут жить в пост-правде, пост-реальности, в заблуждении, если они хотят. Но она также считает и говорит так, что Запад не имеет права пытаться навязывать свои притворные ценности другим, когда ему это удобно.



Основная проблема



Основное убеждение, лежащее в основе этих очень разных мировоззрений, чрезвычайно простое: США считают себя исключительными и, следовательно, наделенными особыми правами, и рассматривают Россию как гораздо более низкого собеседника, которому необходимо принять американскую гегемонию в мире. В отличие от этого, Россия отказывает Соединенным Штатам в каком-либо особом статусе и требует, чтобы американские лидеры приняли Россию в качестве равноправного собеседника, прежде чем можно будет даже вести речь о каком-либо значимом диалоге или сотрудничестве.



В течение очень короткого времени Трамп пытался наладить какой-то диалог, но он был быстро и полностью кастрирован неоконами и мессианскими империалистами в своем собственном лагере (я вспоминаю, например, о Помпео). Трамп не смог положить конец войне, начатой Обамой.



Затем появился Байден, и поначалу все казалось безнадежным. Видя провал первой американо-китайской встречи на Аляске, можно было бы ожидать аналогичного или даже худшего результата от любых встреч между Байденом и Путиным. Многие (с обеих сторон) считали, что такая встреча в лучшем случае бессмысленна, поскольку США загнали себя в угол с нулевой суммой, в котором все, кроме обмена оскорблениями, будет рассматриваться американскими СМИ (и общественным мнением, которое они формируют) как "поражение", "капитуляция" и, возможно, даже "измена" Байдена. Это, безусловно, месседж, переданный многими американскими СМИ, включая Fox.



Пометки на полях



Я хочу выразить свое полное отвращение к американским республиканцам в США, которых в течение четырех лет буквально преследовали СМИ за то, что Трамп якобы "уступил" Путину или даже за то, что он был "агентом", приведенным к власти "Путиным".



Теперь республиканцы придерживаются точного языка позора, обвиняя Байдена в "слабости" и в том, что он "уступил" Путину. Действительно, демократы и республиканцы похожи на "Кока-колу" и "Пепси": разные этикетки, один и тот же продукт. Хуже того, и демократы, и Республиканская партия ставят свои мелкие интересы выше благополучия Соединенных Штатов и их народа. Я считаю обе стороны предателями США и их народа.



Что на самом деле произошло



Несмотря на все возражения (с обеих сторон!), Путин и Байден все-таки встретились. Правда, встреча не принесла никаких впечатляющих результатов, но было бы неправильно делать вывод, что ничего важного не произошло.



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Во-первых, тон администрации Байдена по отношению к России и Путину действительно изменился, что примечательно, особенно после печально известного "угу, он убийца" Байдена.



Некоторые санкции были сняты, США в основном отказались от попыток предотвратить завершение строительства "Северного потока-2", и был достигнут ряд небольших шагов, в том числе:



Соглашение об обсуждении кибербезопасности на экспертном уровне (то, чего русские требовали в течение многих лет, но что США сразу же отвергали).

Совместное заявление о стратегической стабильности (подробнее об этом ниже)

Соглашение об обсуждении нерешенных вопросов на экспертном уровне

Возвращение послов США и России на их прежние должности

Обсуждение вопроса о возможном обмене заключенными

Обсуждение возможных будущих соглашений о контроле над вооружениями

Также представляют интерес те моменты, которые были упомянуты мимоходом, в основном, американской стороной, но на которых явно не акцентировалось внимание. К ним относятся:



Украина и Беларусь

Права человека (он же "Навальный" и Ко.)

Предполагаемое вмешательство России в выборы на Западе

Предполагаемые тайные операции России против США

Предполагаемая российская угроза для ЕС или в Арктике

Связи России с Китаем и Ираном.

Такова официальная картина. Но давайте будем немного мудрее в этом отношении: в состав американской и российской делегаций (около 400 человек каждая) входили некоторые очень высокопоставленные чиновники, в том числе начальник Генерального штаба России. Ни одна из сторон не стала бы утруждать себя столь масштабным мероприятием только с целью обмена угрозами, ультиматумами или оскорблениями. И такие саммиты никогда не организуются, если у сторон нет хотя бы разумной перспективы какого-то взаимопонимания (именно поэтому о возвращении послов было объявлено до саммита!).



Так что же на самом деле произошло?



Чтобы ответить на этот вопрос, нам сначала нужно посмотреть на то, что не произошло.



Во-первых, совершенно ясно, что язык/тон администрации Байдена резко изменился. Это сразу же заметили (психически инфантильные) американские СМИ, которые атаковали Байдена на его пресс-конференции за то, что он не оказал достаточного давления на Путина.



Конечно, Байден на словах говорил обычную русофобскую чепуху, на которой, похоже, навсегда зациклились американские СМИ. Но совершенно ясно, что американские наследные сио-СМИ не получили того, чего хотели. Они хотели, чтобы Байден "объединил Запад за спиной США", а затем "сказал" Путину "вести себя как надо" и признать что-нибудь - что угодно - по части российских "проступков".



Путин не дал им абсолютно и ровно ничего. Во всяком случае, мы могли бы сказать, что он показал зеркало дяде Шмуэлю, и что на это дяде Шмуэлю сказать было нечего.



Во-вторых, впервые за очень долгое время США не прибегали к каким-либо угрозам или ультиматумам. Во всяком случае, было довольно удивительно видеть, как Байден сердится на кого-то из CNN (я думаю), кто спросил Байдена, почему он ожидает, что Путин "изменит свое поведение", когда последний не признал никаких ошибок. Позже Байден извинился, но он был явно разочарован уровнем идиотизма американских СМИ.



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Пометки на полях



Во время обеих пресс-конференций американские СМИ действительно показали свое истинное лицо. Путину они задавали глупые наводящие вопросы, основанные на их собственных бредовых предположениях, и Путин легко отмахивался от этих вопросов, указывая на неоспоримые и хорошо известные факты.



Пресс-конференция Байдена, как обычно, была полностью подвергнута санитарной обработке подготовленным списком репортеров и вопросов, а также отсутствием допуска для российских журналистов (плюрализм, свободные СМИ или свобода слова?!).



Инфантилизированная американская общественность не слишком задумывалась об этом, но в остальном мире - в "Зоне Б", если хотите, - люди сразу заметили поразительную разницу между двумя лидерами и между двумя пресс-конференциями.



США будет ужасно трудно говорить о "свободе слова", когда их президенту нельзя доверить разговор со своим коллегой наедине (Блинкен никогда не отходил от него - точно так же, как Дик Чейни делал при Буше-сыне или Дон Риган - при Рейгане в его последние годы) и когда он не в состоянии отвечать на незаписанные вопросы (предположительно) "свободных" СМИ. Американские СМИ явно хотели, чтобы Байден отправился в Женеву и сказал Путину: "немедленно подчинитесь, а не то…". И только совершенно невежественная и инфантилизированная американская общественность к этой чепухе могла отнестись серьезно. Когда этого не произошло, они набросились на Байдена и обвинили его в слабости за то, что он "не угрожал"!



В-третьих, и это очень важно, не обсуждая глупые вопросы, а сосредоточившись на реальных, важных темах, лежащих в основе американо-российских отношений, Байден де-факто признал две вещи:



1. Политика, которую с 2013 года проводили США в отношении России, провалилась и



2. Россия является равноправным партнером США. Ее нельзя запугать, нельзя угрожать и на нее нельзя напасть.



Вот вам и весь "разговор с русскими с позиции силы", который нам, как мантру, обещали ВСЕ западные лидеры. В отличие от этого, Кремлю не пришлось делать никаких угроз: недавние военные учения, которые действительно напугали НАТО и ЕС, сделали любое позерство со стороны России совершенно ненужным.



Я не настолько наивен, чтобы поверить, что все это высечено в камне.



Во-первых, мы знаем, что американские политики обычно встречаются со своими российскими коллегами и говорят "А" только для того, чтобы позже вернуться домой, уступить военному лобби, а затем объявить "не-А".



Трамп делал такое, равно как Керри и многие другие. Американские дипломаты - в основном, невежественные политические назначенцы и/или разжигающие войну неоконы, которые просто интеллектуально не подготовлены к тому, чтобы иметь дело со своими российскими коллегами (Джеймс Бейкер, вероятно, был последним по-настоящему искушенным госсекретарем США).



Во-вторых, мы все понимаем, что Байден на самом деле "Байден" (сам человек - это всего лишь прикрытие; реальные решения принимаются коллективным "Байденом"). А это означает, что, хотя он и даже Блинкен могут о чем-то договориться, это ни в коем случае не означает, что они будут придерживаться того, о чем договорились.



Напряженные переговоры, особые меры безопасности: Первый саммит лидеров США и России

Наконец, объективно действительно трудно исправить то, что было сделано: восемь лет саморазрушительных заблуждений о себе и остальном мире нанесли огромный ущерб Соединенным Штатам, и потребовалось бы что-то очень близкое к чуду, чтобы теперь повернуть вспять курс, на реализации которого так глупо настаивали по крайней мере две администрации США.



Тем не менее, совершенно очевидно: то, что сделал и сказал Байден, было очень обдуманным и подготовленным. Это не тот случай, когда дряхлый президент теряет концентрацию и просто извергает (пораженческую) чепуху. Поэтому мы должны сделать вывод, что в нынешней (реальной) конфигурации власти США есть и те, кто решил, что Байден должен следовать новому, иному, курсу или, по крайней мере, изменить риторику.



Я не знаю, кто/что представляет собой этот сегмент конфигурации власти США, но утверждаю, что произошло нечто, что заставило, по крайней мере, часть правящего класса США решить, что война Обамы с Россией провалилась и что необходим другой подход. Это оптимистичный взгляд.



Пессимистичный взгляд предполагает, что, подобно боксеру, который нанес так много ударов, что теперь ему нужно отдышаться, лидерам Империи просто нужен короткий перерыв, чтобы "отдышаться", прежде чем возобновить бесконечный цикл мелких нападок, угроз и обвинений в адрес России.



Время покажет, какая группа права. Я ставлю на пессимистов (как обычно).



Сейчас мы можем сказать следующее: период 2013-2021 годов ознаменовался огромным снижением могущества США за рубежом и взрывом столь же огромного внутреннего политического и социального кризиса, который все еще катастрофически вредит Соединенным Штатам (Обама и Трамп действительно были самыми слабыми и худшими президентами в истории США).



В отличие от этого, в те же 2013−2021 годы наблюдался огромный рост российской военной, политической, экономической и социальной мощи. Всегда отрицать эту реальность - просто не вариант для США (даже если американские СМИ никогда об этом не сообщают). Похоже, что администрация Байдена решила сохранить тот же инфантильный язык, что и ее предшественники для внутреннего потребления, но решила, что срочно необходимо изменить отношение на международном фронте - хотя бы для того, чтобы избежать одновременного нападения как на Россию, так и на Китай (и, возможно, на Иран).



История также показывает, что даже просто разговаривать с Россией с якобы "позиции силы" было бы в лучшем случае бесполезно, а в худшем - самоубийственно. История западного империализма в Китае предлагает более двусмысленный образ, но нынешнее возрождение китайской власти при Си (Цзинпине - С.Д.) также предполагает, что китайцы не уступят своим бывшим колониальным хозяевам.



А как насчет Китая?



Если Китай вообще упоминался, то неофициально. Кремль уже неоднократно указывал в своих заявлениях, что попытка настроить Китай и Россию друг против друга не является реалистичным вариантом, поэтому с российской стороны не было никаких ожиданий каких-либо изменений в этом вопросе. Кроме того, в то время как Китай может многое предложить России, у США буквально нет абсолютно ничего, что Россия хотела бы или в чем нуждалась бы. То же самое касается и Ирана, хотя и в меньшей степени.



В правящем классе США есть те, кто считает, что для англо-сионистской империи Китай является гораздо более опасным врагом, чем Россия, и вполне возможно, что именно эти интересы подтолкнули Байдена к тому, чтобы занять более реалистичную позицию.



Правда в том, что любой, кто хоть что-то знает о китайско-российских отношениях (которые китайцы теперь официально называют "стратегическим всеобъемлющим партнерством координации для новой эры"), понимает, что эти две страны жизненно нужны друг другу. Неужели американские дипломаты действительно надеялись, что им удастся склонить Россию на сторону США? Скорее всего, нет. Так что, в лучшем случае, им нужен был короткий перерыв или, по крайней мере, какая-то временная стабилизация "русского фронта".



А как насчет европейцев?



Европейцы застряли на какой-то политической "ничейной земле": одни хотят конфронтации любой ценой (три прибалтийских страны плюс Польша и Украина), тем более что ЕС перестал их финансировать, в то время как другие явно сыты по горло (Германия, Франция, Италия и т. д.) нынешней ситуацией. Все они понимают: что-то только что изменилось, но они, похоже, не уверены в том, что, почему и как. И как теперь ЕС будет относиться к Байдену?



Во-первых, в то время как ненависть к Трампу рассматривалась правящими классами ЕС как "политкорректная", ненависть к Байдену совершенно немыслима.



Во-вторых, хотя Байден действительно "консультировался" с G7 и НАТО, эти "консультации" не дали никакого значимого результата. В отличие от саммита с Путиным, эти "подготовительные саммиты" были просто хорошим пиаром, хорошим чувством "ля-ля, мы все едины", своего рода символическим событием. Думайте об этом как о том, что король империи посещает свои колонии - весело, но не очень важно.



Но встреча с лидером "заправочной станции, маскирующейся под страну", потребовала присутствия около 400 высших должностных лиц США и месяцев подготовки. Наконец, тот факт, что "Байден" должен был уступить Германии по "Северному потоку-2", показывает, что хватка дяди Шмуэля в Германии ослабевает, это - "еще одна надпись на стене", которую "Байден", по-видимому, прочитал.



Так кто же победил?



На данный момент я не думаю, что мы можем сказать, что кто-то выиграл. На самом деле, экзистенциальная война между англо-сионистской империей и Россией еще не закончена. Самое большее, это будет временное прекращение огня, позволяющее дяде Шмуэлю перевести дух. Но я думаю, что мы также можем справедливо заключить, что война Обамы с Россией провалилась и что администрация Байдена больше соприкасается с реальностью - в отличие от Обамы.



Как долго продлится этот новый реализм, можно только догадываться. Я не думаю, что мы должны придавать большое значение идее о том, что сейчас началась новая эра мира или сотрудничества. Но, может быть - только может быть - США перестанут играть в то, что я называю "игрой в ядерного труса-слабака" со сверхдержавой, которая, по крайней мере, на целое десятилетие опережает по военным (и гражданским!) ядерным технологиям и средствам доставки, а также со сверхдержавой, которая сейчас работает в качестве бинома с другой ядерной сверхдержавой - Китаем.



Вывод: Совместное заявление России и США о стратегической стабильности



Ниже следует полный текст Совместного заявления США и России о стратегической стабильности, о котором я упоминал выше (выделено автором):



Совместное заявление Президентов России и США по стратегической стабильности



16 июня 2021 года



Мы, Президент Российской Федерации В.В.Путин и Президент Соединенных Штатов Америки Дж.Р.Байден, отмечаем: Россия и США демонстрировали, что даже в периоды напряженности они способны добиться прогресса в реализации совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны.



Недавнее продление Договора о СНВ является свидетельством нашей приверженности контролю над ядерными вооружениями. Сегодня мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.



Для достижения этих целей Россия и США в ближайшее время запустят комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Посредством такого диалога мы стремимся заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков.



Формулировки здесь очень важны - это отказ от главного заблуждения США, которое началось со "Звездных войн" Рональда Рейгана и которое разделял каждый следующий президент. Это - отказ от представления о том, что США могут выиграть ядерную войну против России, нанеся России технологическое или экономическое поражение. На сайте "Defense One" (который вряд ли является "российским дезинформационным каналом") было так сказано об этой иллюзии, возраст которой десятилетия: "Байден может исправить ошибки прошлого. Будущее противоракетной обороны будет тщательно изучено в рамках более широкого обзора ядерной позиции/сдерживания, который начнется в ближайшие несколько недель. Памятуя о том, что менее дорогостоящее наступательное оружие всегда может быть разработано для подавления, диверсии или уничтожения любой мыслимой оборонительной системы, его администрация может вернуться к дипломатии, добиваться поддающихся проверке взаимных сокращений, предотвращать развитие новых угроз и решать возникающие озабоченности - такие, как превращение космоса в оружие и киберугрозы. Это позволило бы перевести средства с оружия, которое не работает, на программы, которые восстановят и повысят безопасность Америки".



Если это действительно то, что происходит (а нам нужно подождать, прежде чем делать какие-либо поспешные выводы!), то это хорошая новость. Это хорошая новость для России, которая ничего не выиграет от любой "перезагруженной холодной войны" с Западом, это хорошая новость для европейцев, которым нужно восстановить хотя бы каплю свободы, это хорошая новость для США, которые обескровлены и быстро становятся слаборазвитой страной третьего мира, и это хорошая новость для всей планеты, которая будет опустошена любой ядерной войной между любой комбинацией сверхдержав. Если это действительно то, что произошло.



А пока "сумасшедшие в подвале" все еще такие же сумасшедшие, как и раньше. Как и проснувшиеся* уроды. Как и гомо-лобби. Все они страстно ненавидят Россию и Путина, и в ближайшее время они никуда не денутся. Кроме того, не похоже, что "Байден" сделает что-либо, кроме как устроит им всем овацию, окажет полную поддержку и даст миллионы долларов на их дело: эти "меньшинства" (точнее: эта "коалиция" меньшинств) являются идеологической основой всего президентства Байдена; они привели его к власти, и он не может от них отказаться.



Однако можно только догадываться, как долго плюс-плюс-добромыслящие овцы с промытыми мозгами будут продолжать "вставать на колено" против "системного расизма".



На внешнем фронте США не могут отказаться от своей мессианской идеологии и претензий на исключительность. Это было бы поистине немыслимо для подавляющего большинства американцев. Это не меняет того факта, что, как я уже много раз писал, англо-сионистская империя и нынешняя политическая система США не являются ни устойчивыми, ни реформируемыми. Кроме того, империи почти невозможно реформировать. Вот почему они обычно заканчиваются крахом. И когда это происходит, они часто пытаются наброситься на тех, кого обвиняют в своих собственных неудачах. Это именно то, что происходит с 2013 года, и это не изменится и, по сути, не может измениться до окончательного - и неизбежного - краха.



Между США и Россией не будет ни дружбы, ни даже партнерства до тех пор, пока США будут продолжать служить для паразитической англо-сионистской империи. Как только что заявил пресс-секретарь Путина Песков,"США пока не могут быть исключены из списка недружественных стран России, потому что для этого отсутствуют поводы ".



"Победил"ли Путин?



Я бы ответил: "И да, и нет". Да, он действительно победил в том смысле, что его стратегия борьбы с Империей, находящейся на тропе войны против России, оказалась чрезвычайно эффективной. Все противники (либералы или неомарксисты) обвиняют Путина в том, что он уступает практически всем и везде. Но именно Соединенным Штатам пришлось проглотить обиду, отказаться от всех своих предварительных условий и попросить о саммите. Ни одна из многочисленных пропагандистских атак против России (MH17, Скрипали, химическое оружие, Беларусь, Карабахская война, Навальный, допинг, спорт и флаги, захват российских дипломатических представительств, похищение российских граждан, экономические и политические санкции, угрозы, бряцание оружием на границах и т. д. и т. д. и т. д.) не сработала и даже не дала каких-либо значимых результатов.



В этом смысле да, Путин действительно победил. Но эта экзистенциальная война не закончена ни для США, ни для России, ни для Китая, Ирана, ни для любой другой страны, желающей истинного суверенитета.



В этом смысле то, что произошло в Женеве, не является началом конца (прежде всего потому, что это начало конца уже давно состоялось, даже если об этом никогда не сообщалось в "Зоне А" **), но это определенно шанс изменить некоторую динамику на международной арене.



Бесконечное высокомерие таких людей, как Трамп и Помпео, сменилось гораздо более осторожным и реалистичным подходом, по крайней мере, в отношениях со сверхдержавами. Но Путин и Россия по-настоящему победят только тогда, когда США признают реальность того, что Империя мертва и что США, как и все бывшие империи, теперь должны стать "нормальной" страной (как и все бывшие империи).



Звучит легко, но это почти бесконечно трудно, когда империализм - это то, с чем вы родились, выросли, получили образование и привыкли жить, и когда вы искренне верите, что ваш бренд империализма в какой-то степени доброжелателен, даже альтруистичен. Россия и Путин по-настоящему победят только тогда, когда последняя империя в истории, наконец, уступит место цивилизованному международному мировому порядку. До тех пор борьба России - и всех остальных участников сопротивления против Империи - будет продолжаться.



Автор: Андрей Раевский - публикуется под псевдонимом The Saker - широко известный на Западе блогер. Родился в г. Цюрих (Швейцария). Отец - голландец, мать - русская. Служил аналитиком в вооруженных силах Швейцарии и в исследовательских структурах ООН. Специализируется на изучении постсоветских государств. Проживает во Флориде (США).



Публикуется с сокращениями.



Публикуется с разрешения автора.



Перевод Сергея Духанова.



* wokism (от woke) - политический термин афроамериканского происхождения. Имеет отношение к осознанному пониманию вопросов, касающихся социальной справедливости и расовой справедливости. Это происходит от афроамериканского простонародного англоязычного выражения stay woke (проснись, будь начеку).



К концу 2010-х годов "Wоke" был принят в качестве более общего жаргонного термина, широко связанного с политикой левого толка, с социально-либеральным "делом", с феминизмом, с активностью ЛГБТ и культурными проблемами (при этом также использовались термины "культура пробуждения" и "политика пробуждения"). Термин был предметом мемов, иронического использования и критики. Его широкое использование с 2014 года является результатом движения Black Lives Matter.



** По версии автора - англо-сионистская Империя. Источник - свободная пресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1624251000

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