 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россию накрывает "индийское" цунами, власти меняют подход к вакцинации, - А.Башкатова
08:20 21.06.2021

Страну накрывает "индийское" цунами, власти меняют подход к вакцинации

Анастасия Башкатова
Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"
20.06.21

Минувшая неделя стала переломной для России – в негативном смысле: началась новая волна заражений, связанная с проникновением более агрессивного, как уточняется – "индийского", штамма. И наиболее сильный удар приняли на себя прежде всего крупнейшие города страны. Так, если в начале недели в России фиксировалось около 14 тыс. новых заражений в день, то в конце – уже почти 18 тыс.; в Москве показатель подскочил с 6–7 тыс. заражений в день до примерно 9 тыс.

Особую тревогу вызывает рост госпитализаций. "За последнюю неделю… в среднем по стране на 30% увеличилось количество заболевших, находящихся под наблюдением врачебного сообщества… Рост госпитализации составил 32,5%", – сообщил в четверг глава Минздрава Михаил Мурашко. "За два дня "съедается" мощность такой больницы, как Коммунарка", – привел данные по столице мэр Москвы Сергей Собянин.

Такое развитие событий заставило регионы действовать решительнее. В ряде субъектов РФ для многих категорий работников из тех сфер, которые предполагают массовые контакты, вакцинация становится обязательной, а не добровольной процедурой. И ответственность за стимулирование работников к вакцинации перекладывается на работодателей, которым грозят штрафные санкции в случае срыва плана.

Как пояснил глава Минтруда Антон Котяков, если в регионах главные санитарные врачи приняли решение об обязательности вакцинации определенных категорий работников по эпидемическим показателям, то сотрудника, который без объективных на то причин не сделал прививку, могут отстранить без сохранения зарплаты, передает РИА Новости.

В то же время в экспертном сообществе уже поднимается вопрос о необходимости вакцинации детей и подростков, у которых симптомы нередко почти не проявлены, но они могут быть так же заразны, как и взрослые. Даже если родители и прошли вакцинацию, дети вполне могут их заразить, принеся инфекцию из детских садов, школ, лагерей и т.п.

Такое развитие событий вовсе не исключено – особенно сейчас, когда большинство заражений обусловлены "индийским" штаммом. По словам Сергея Собянина, для того чтобы оградить себя от этого более агрессивного штамма, уровень иммунитета должен быть в два раза выше по сравнению с так называемым "уханьским" вариантом. "Мы видим и повторные заболевания. Видим заболевания у тех, кто сделал прививку", – пояснил он. Кроме того, хоть страна еще не достигла необходимого уровня коллективного иммунитета, уже встает вопрос о повторной вакцинации тех, кто привился в первых рядах.

Не обошлось и без поиска "виноватых". Например, как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, первая причина всплеска заражений – это "тотальный нигилизм" по отношению к защитным мерам: люди сняли маски, стали меньше соблюдать дистанцию. Вторая причина связана с "интенсивностью миграции конца весны, начала лета".

Но, не отрицая важности соблюдения всех защитных мер и вакцинации, стоило бы также признать, что определенную расслабленность граждане могли ощутить на фоне проводимых в крупных городах громких и довольно массовых мероприятий в условиях, когда о последствиях распространения в других странах "индийского" штамма уже было известно. А рассуждения про итоги возросшей миграции могут показаться даже странными на фоне, например, активно продвигаемой властями программы туристического кешбэка за туры по России.

На прошлой неделе глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что "завершился очередной этап программы туристического кешбэка, когда в период с 18 марта по 15 июня все желающие могли приобрести туры или проживание в отеле и вплоть до конца июня отправиться в любой регион страны". "За это время программой воспользовалось почти 1,5 млн человек, которые потратили на путешествия 27 млрд руб. По условиям программы им автоматически вернулось 5 млрд руб.", – рассказала она.

В начале минувшей недели Росстат представил первую оценку динамики российского ВВП за январь-март 2021 года. По сравнению с аналогичным периодом 2020-го он сократился на 0,7%. Ранее Росстат предварительно оценивал годовое снижение ВВП за первый квартал на 1%. Некоторое улучшение показателя обусловлено уточнением данных по промышленному производству, оптовому товарообороту, грузо- и пассажирообороту, первичной отчетности предприятий.

В стране продолжают дорожать продукты питания, причем в ряде случаев с заметным опережением общего показателя инфляции. Если сравнивать данные на середину июня с началом этого года, то среди явных лидеров по росту цен оказались морковь, картофель, капуста, лук, подорожавшие в полтора-два раза, что может быть обусловлено сезонностью. Но также в этом списке куры, баранина, маргарин, подорожавшие за указанный период более чем на 10%.

Источник - ng.ru
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