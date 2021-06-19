КырПарашОппозишн. Бабанов, Жээнбеков и Атамбаев в тюрьме могут "задружить" против власти, - А.Ажиев

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08:35 21.06.2021

Бабанов, Жээнбеков и Атамбаев в тюрьме могут "задружить" против власти

19 июня 2021 - Анвар Ажиев



Недавно по фактам незаконного обогащения ГКНБ задержал экс-заместителя руководителя аппарата президента КР Алмамбета Салиева.



По версии следствия, Салиев, являясь в свое время заместителем руководителя аппарата, а также пользуясь покровительством Сооронбая Жээнбекова, активно вмешивался в работу судебной системы, правоохранительных и государственных органов, лоббируя интересы частных структур в ущерб государственным интересам. За годы работы на государственной должности он приобрел имущественные активы, несопоставимые с его официальными доходами.



Отметим, вся трудовая деятельность Салиева, юриста по образованию, проходила на госслужбе. А точнее в обладминистрации Ошской области, которую возглавлял Сооронбай Жээнбеков. В апреле 2016 года Салиев стал помощником новоназначенного премьера (опять же Жээнбекова), а в декабре 2017-го -заместителем руководителя аппарата президента КР.



Очевидно, что ГКНБ недаром заявляет о высокой степени влияния Алмамбета Салиева на экс-президента. Говорят, что для Жээнбекова он был по-настоящему доверенным лицом, таким как для Алмазбека Атамбаева Икрам Илмиянов, Манас Арабаев и Фарид Ниязов вместе взятые.



Вернемся к аресту Салиева. Он, понятное дело, считает себя невиновным. Адвокат Жаргалбек Бабаев уже заявил журналистам, что все обвинения в отношении Алмамбета Салиева голословные.



Тем временем, как ни удивительно, чиновник Салиев после задержания стал вдруг фигурой политической.



В его поддержку собрали небольшой митинг у Первомайского суда в Бишкеке. Сторонники - человек тридцать женщин и молодых людей - с плакатами и лозунгами ждали, когда судья определит меру пресечения для их лидера.



После того, как следственный судья Туратбек Бекенов, постановил арестовать Салиева на два месяца с содержанием в СИЗО ГКНБ, задержанного вывели из здания суда. К машине он шел уверенной походкой, игнорируя вопросы журналистов, а когда увидел митингующих, собравшихся ради него, помахал им в стиле революционера Эрнесто Че Гевары. Дескать, ничего, товарищи, прорвемся.



Этот жест Салиева получился весьма символичным – экс-рукаппарата не просто не чувствует себя невиновным, он играет в несправедливо плененного хорошего парня, который ждет своего часа для реванша. Также, впрочем, ведут себя и многие другие чиновники, политики, депутаты из числа арестованных в последнее время по подозрению в незаконном обогащении и коррупции.



К слову, потенциальных реваншистов за решеткой скопилось уже немало. Среди них и те, кто обладает реальным влиянием на массы. Это Омурбек Бабанов, Алмазбек Атамбаев, Асылбек Жээнбеков. Нынешняя общая обида на действующую власть может стать для этих политиков фактором консолидации. Они вполне могут забыть о взаимных претензиях и объединиться для борьбы с руководством страны.



Сегодня все прекрасно понимают, что координировать действия сторонников (и даже очень успешно) можно и из тюрьмы. Тем более, что на воле есть политик, который мог бы возглавить эту оппозицию по интересам – Сооронбай Жээнбеков.