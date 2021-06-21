Раскарабахать до тла. ЦИК Армении передумал и объявил партию Пашиняна победившей на выборах

10:26 21.06.2021

Партия Пашиняна набрала голоса для самостоятельного формирования кабмина



21 июня 2021,

Партия исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор", по предварительным данным, набрала достаточно голосов на выборах, чтобы самостоятельно сформировать правительство. Об этом 21 июня сообщил глава ЦИК страны Тигран Мукучян.



На заседании Центризбиркома Мукучян подтвердил, что партия "Гражданский договор" получила 53,92% голосов, и отметил, что этого количества достаточно, чтобы партия Пашиняна могла сформировать кабмин самостоятельно.



"Те данные, которые мы опубликовали, конечно, да, дают такое право", - сказал глава ЦИК Армении журналистам.



При этом ранее в этот день сообщалось, что партии Пашиняна не хватило 0,08% для самостоятельного формирования правительства. Однако позднее сам и.о. армянского премьера в социальных сетях написал, что его партия самостоятельно сформирует правительство.



"Таким образом, в новоизбранном парламенте партия "Гражданский договор" будет иметь конституционное большинство и сформирует правительство", - сообщил Пашинян в Facebook.



Второй показатель, согласно предварительным результатам выборов, у блока экс-президента страны Роберта Кочаряна "Армения" - 21,04%. Далее идет блок экс-президента Сержа Саргсяна "Честь имею" (5,23% голосов) и партия Гагика Царукяна "Процветающая Армения" (3,96%). Избирательный порог для партий - 5%, для блоков - 7%.



Пашинян уже обратился с поздравлениями к гражданам Армении, заявив о победе своей партии на выборах.



Он также анонсировал политические консультации с сильными участниками избирательного процесса в рамках конкретизации возможностей консолидации и национального оздоровления. Лидер "Гражданского договора" пообещал предпринять шаги в целях усиления диалога государства с такими сферами, как бизнес, культура, наука, что поможет решить актуальные проблемы республики.



По информации Центрального избирательного комитета Армении, явка на голосование составила 49,9%.



Президент Армении Армен Саркисян 10 мая подписал указ о назначении досрочных парламентских выборов в стране после того, как депутаты во второй раз не избрали Пашиняна, являвшегося единственным кандидатом, на пост премьер-министра. Согласно конституции республики, при таком сценарии парламент должен быть распущен.



Пашинян ушел в отставку с поста премьер-министра на фоне многочисленных акций протеста в стране 25 апреля. Правительство страны вслед за ним сложило полномочия.