Разноцветная реклама в Америке резко почернела

10:34 21.06.2021

Как в Штатах повсюду уничтожают "белость"



Пол Робертс



"Свободная пресса" продолжает публиковать переводы авторов из альтернативных западных СМИ. Это далеко не та пропаганда, которую печатают в CNN, New York Times, Washington Post, Los-Angeles Times и других "авторитетных" медиаресурсах. Если вам интересно побольше о узнать об этих авторах, можно заглянуть сюда.



Сообщение о телевизионной рекламе, присланное одним моим читателем:



Таблицы телевизионных рекламных роликов за 4 месяца дают ошеломительные результаты. Белые мужчины в них почти исчезли.



Когда они появляются в рекламе, то они либо стары, либо уродливы, либо больны, либо являются партнером чернокожей женщины и играют роли без слов. В трех рекламных роликах белые мужчины стирают белье и работают в паре с маленькой девочкой, которой они доставляют чистую одежду. Не было ни одной рекламы белых отцов и сыновей. Ни одной!



Не менее тревожно, что молодые белые мальчики и подростки также исчезли. Мое исследование показало, что большинством детей являются белые девочки с черным братом. В декабре имел место всплеск популярности красивых белых мужчин-моделей. Исследования показали, что в каждом конкретном случае это была реклама одеколона, и каждый из этих рекламных роликов был сделан в Европе, где до сих пор снимают мускулистых, мужественных белых мужчин.



В то время как афроамериканское население в Америке составляет всего 12%, они заняты в 94,3% рекламных роликов. Чернокожие мужчины составляют всего 5% нашего населения, но все же присутствуют в 89,7% рекламных объявлений. Белые мужчины составляют самый большой сегмент нашего населения, но они присутствуют только в 4% телевизионных рекламных роликов! В большинстве из этих случаев им было от 60 до 80 лет, и они продавали лекарства от изнурительных заболеваний, обратные ипотечные кредиты (Том Селлек) или планы Medicare.



В рекламе новых автомобилей, кроме "Линкольна", фигурирует водитель-женщина. Только в одном объявлении был изображен белый мужчина, и он - пассажир. За рулем - чернокожая женщина. В рекламе автомобилей было больше чернокожих женщин-водителей, чем белых женщин.



У "Мерседеса" и "БМВ "водителей не видно. Они показывали машины, курсирующие по шоссе с номерными знаками, которые, очевидно, были европейскими, но никогда не показывали водителя. Латиноамериканские, азиатские и ближневосточные мужчины превосходили белых мужчин в соотношении 4 к 1, но и их присутствие в телевизионных рекламных роликах было значительно меньше, чем чернокожих мужчин.



ПОСЛЕСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА: А ведь очень скоро вся эта "черная" реклама придет и в Европу, в том числе в Россию. Так что не удивляйтесь, когда, наблюдая, например, за роликом, где продвигают бренды Эппл или Гугл, вы увидите, что достижениями высоких технологий пользуются исключительно чернокожие пользователи, а белые мужики даже не смеют подойти к ноутбуку, потому что моют пол и выносят мусор.



Aвтор - Пол Крэг Робертс- Paul Craig Roberts-доктор экономических наук, заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации Рональда Рейгана. Работал редактором и обозревателем газеты "Уолл-стрит джорнел", журнала Businessweek и информационного агентства Scripps Howard News Service. В свое время был автором постоянной колонки в газете The Washington Times. Автор многочисленных книг, посвященных крупнейшим проблемам современности.



Перевод Сергея Духанова.

Публикуется с разрешения автора.

Copyright (c)Paul Craig Roberts