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Цена нефти уверенно ползет к сотке за баррель, - Д.Мигунов
10:44 21.06.2021

Инфа - сотка: ТНК предсказали возвращение цен на нефть к 100 долларам
Крупнейшие трейдеры обратили внимание на коллапс инвестиций в добычу и сокращение запасов

Дмитрий Мигунов

На этой неделе сразу несколько крупнейших транснациональных компаний, занимающихся торговлей нефтью, предсказали рост цен на черное золото до $100 за баррель. Представители корпораций отмечают, что нефтяной рынок может стать жертвой снижения поставок из-за недоинвестирования. При этом перестройка экономики под "зеленую" энергетику может, как ни парадоксально, вызвать заметный рост спроса на углеводороды. Опрошенные "Известиями" российские эксперты считают такой сценарий маловероятным, и даже если нефть преодолеет 100-долларовую отметку, случится это ненадолго.

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Последний раз нефть стоила дороже $100 за бочку в 2014 году. На тот момент еще не всем был очевиден эффект сланцевой революции, спрос продолжал бодро увеличиваться на фоне быстрого экономического роста в Китае и Индии, а переход на возобновляемые источники энергии считался похвальной, но крайне экстравагантной идеей. После этого произошли всем известные события, когда ОПЕК пришлось объединяться с другими производителями и впервые за несколько десятилетий "по-взрослому" ограничивать поставки на мировой рынок. Даже после всех этих телодвижений цены удалось удержать лишь в диапазоне $50–70.

Тем более казалось невероятным восстановление цен, когда еще не закончилась тяжелейшая в новейшей истории пандемия, а национальные экономики большинства стран мира просели на рекордные с начала века показатели. И все-таки нефть поползла вверх: баррель Brent уже коснулся 75-долларового уровня, а теперь ему предрекают и возвращение к старым добрым временам. Даже на фоне постепенной отмены ограничений ОПЕК+ на поставки.

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В интервью The Financial Times представители Vitol, Glencore, Trafigura and Goldman Sachs - трех крупнейших нефтетрейдеров и самого большого инвестбанка мира назвали такой рост цен "реальной возможностью". По словам Джереми Уира, главы Trafigura, есть беспокойство по поводу уровня поставок на рынок. Объем запасов снизился с 15 лет потребления до 10 лет, а инвестиции рухнули с 400 до 100 млрд долларов в год.

Что касается спроса, то он стал расти с впечатляющей скоростью из-за того, что восстановление экономики после кризиса оказалось намного быстрее, чем ожидали игроки рынка.

- С начала года наблюдается сильный рост спроса на нефть во многих крупных стран на фоне восстановления экономической активности и снятия карантинных ограничений, - отмечает директор по экономическому направлению Института энергетики и финансов Марсель Салихов. - Более того, как и предполагалось, пандемия может способствовать увеличению спроса на нефтепродукты. Из-за закрытых границ и повышения цен на авиабилеты граждане как в ЕС, так и в России стали активнее использовать личный транспорт для путешествий в отпуск, на дальние расстояния. Это создает дополнительный спрос на бензин. К примеру, дорожный трафик в ЕС уже восстановился до предпандемийных уровней, а летом, вероятно, его превысит.

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А вот рост предложения остается ограниченным. ОПЕК+ стал увеличивать добычу, однако это в большей степени компенсация. Добыча нефти в США оставалась стабильной в начале 2021 года - в районе 11 млн баррелей в день согласно данным Управления энергетической информации. Все это создавало условия для устойчивого роста цен на нефть. Скорее всего, похожая динамика (сильный рост спроса при ограниченном росте предложения) сохранится, и это приведет к дальнейшему росту цен, резюмирует Салихов.

Впрочем, по его словам, для роста цен до $100 за баррель, скорее всего, потребуются какие-то дополнительные факторы - к примеру, новые санкции против Ирана или всплеск напряженности на Ближнем Востоке. Однако это возможно.

- На горизонте 1–2 лет рост цен на нефть до $100 за баррель представляется маловероятным, считает аналитик ГК "Финам" Анна Зайцева. - По прогнозам агентства EIA, уже во втором полугодии 2021 года спрос и предложение на нефтяном рынке вернутся к состоянию баланса, а запасы опустятся к докризисному уровню. В дальнейшем, со второго квартала 2022 года, мировое предложение нефти превысит уровень спроса, что станет серьезным сдерживающим фактором для роста нефтяных цен.

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Аналитик предложила учитывать, что в случае отмены американских санкций против Ирана на рынок могут вернуться дополнительные объемы иранской нефти.

- Конечно, во многом реакция рынка будет зависеть от того, насколько быстро Иран будет наращивать добычу и экспорт. По мнению многих экспертов, прирост предложения со стороны Ирана составит около 500 тыс. баррелей в сутки до конца года, однако представители нефтяной отрасли Ирана заявляют о готовности нарастить добычу до докризисных уровней в считаные месяцы - а это дополнительные 1–1,5 млн б/с, что может ощутимо повлиять на рыночный баланс.

По мнению главного аналитика TeleTrade Марка Гойхмана, нужно учитывать интересы самих трейдеров в публикации таких прогнозов.

- В финансовом мире такую практику, как известно, называют "словесные интервенции". Для того чтобы цена росла, не нужно вкладывать значительные суммы, повышая объемы спроса. Нужно высказать авторитетное мнение, и повышенный спрос будет обеспечиваться чужими деньгами. Самим же нефтетрейдерам значительное удорожание товара дает возможности дополнительного заработка.

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По его словам, возврат к уровням потребления нефти, наблюдавшимся до пандемии, маловероятен. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что до конца года спрос вырастет на 5,7 млн баррелей в сутки, но это все равно на 3 млн меньше обвала спроса в прошлом году. Факторы дальнейшего роста цен - соглашение об ограничении добычи и накачка деньгами американской и мировой экономики - близки к своему исчерпанию, считает собеседник "Известий".

- Следующая встреча ОПЕК+ по вопросу квот состоится 1 июля. Вполне вероятно, что из-за опережающего роста цен будут приняты решения о более значительном наращивании добычи. В этом есть смысл, поскольку из-за искусственного ее сдерживания высокими ценами и свободными "нишами" спроса воспользуются другие страны-производители, прежде всего США. С другой стороны, американский Федрезерв близок к тому, чтобы обсуждать сокращение денежного стимулирования. Об этом недвусмысленно было указано на заседании регулятора на текущей неделе. Такая новость послужила поводом для коррекции нефтяных цен в диапазоне $73–74 за баррель.

Даже если цены достигнут таких показателей, они не смогут оказаться устойчивым в долгосрочной перспективе, убежден Марсель Салихов.

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- По нашим оценкам, большая часть себестоимости для новых проектов в добыче находится в диапазоне $40–60 за баррель. Это определяет некий долгосрочный ориентир по уровню цен. Поэтому даже если в 2021 году мировые цены на нефть достигнут $100 за баррель, то в последующие годы будет происходить их снижение. Краткосрочный всплеск нефтяных цен будет способствовать тому, что альтернативные решения на стороне спроса (те же электромобили) усилят свою конкурентоспособность. Подобный сценарий не является желательным для традиционной нефти.

Впрочем, стоит отметить, что перестройка экономики на "зеленые рельсы" потребует строительства инфраструктуры невиданных масштабов, историк Адам Туз даже допустил увеличение государственных расходов до половины ВВП США, как это было в период Второй мировой войны. Но такие колоссальные инвестиции неизбежно потребуют соответственного количества расходных материалов и топлива. И в этом смысле программа такого масштаба не снизит, а увеличит спрос на нефть и газ. По крайней мере, на какое-то время. Это значит, что вкупе с обвалом инвестиций вариант с ростом цен до уровней десятилетней давности может и правда оказаться реальностью.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1624261440
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