Турецкие военные базы в Азербайджане - "Они уже есть!"

10:49 21.06.2021

Голос социальных сетей Азербайджана



НАДИР КЕРИМОВ, 21 июня 2021, 08:11 - REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности создания турецкой военной базы в Азербайджане в рамках подписанного двумя странами Шушинского соглашения.



"Турецкая военная база в Азербайджане не находится вне пунктов Шушинского соглашения. Возможно дальнейшее развитие этого вопроса. Сейчас главное - обеспечить безопасность границ. Переговоры, которые будут проводить между собой Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также которые проведем мы, могут развить эту тему", - заявил Эрдоган турецким журналистам в Баку.



В тексте Шушинской декларации, подписанной на прошлой неделе президентами Азербайджана и Турции, в частности, отмечается, что обе страны будут действовать совместно в случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства. Также в декларации отмечено, что "стороны продолжат совместные усилия по модернизации вооруженных сил двух братских стран в соответствии с современными требованиями".



Как в социальных сетях Азербайджана оценили это заявление?



Пользователь Микаил в Телеграм прокомментировал:



@Maik_gym: Это остудит горячие головы на западе.



Пользователь под ником Ralf Magnus подхватил:



Ralf Magnus: Не только на западе, но и на севере и юге.



А пользователь Шамиль из г. Баку считает:



@ShamilZinger: Они уже есть в Азербайджане)) ближе к сентябрю все официально узнают.



Азербайджанец Нейяз рассуждает:



Neyz Iman: База Турции - это база страны - члена НАТО. Для Кремля это сильный раздражитель. Но видимо, у Эрдогана с Алиевым есть особые возможности договариваться с Путиным. Может, даже какие-то совместные проекты.



Пользователи сети Телеграм на одном из информационных каналов про Азербайджан комментируют:



Farkhad Makhmudov: А как же политика неприсоединения Азербайджана? Как-же обещания не вступать в военные блоки? Хоть малое, хоть большое - ни одно государство от чужих военных баз пользу не извлекало! Швейцария всегда сохраняла нейтралитет, даже Гитлер туда не сунулся!



Пользователь Сеймур Зейналов пишет в ответ:



Seymur Zeynalov: Прочитайте положения и устав этой организации 😉



Фархад все-таки считает, что ничего хорошего не стоит ждать и приводит пример:



Farkhad Makhmudov: Я одно знаю точно! От чужих военных баз на территории ничего, кроме проблем, не жди! И это почти навсегда! Представь себе: у тебя есть друг, очень близкий. В один прекрасный день для помощи тебе он по твоему согласию поселяет у тебя во дворе его сыновей. Проходят годы, проблем у тебя нет, своя семья разрослась, хочешь выпроводить "гостей", но им не особенно хочется уходить… Вот тут-то отношения с другом дают трещину!



Seymur Zeynalov: Мы пока не размещаем базы Турции, рано об этом говорить. Но стоит поговорить о присутствии российских МС, они уже заявили, что им нужна база для разоружения боевиков.



А некоторые пользователи в Youtube придерживаются другого мнения:



Младший Махмудов: давно пора уже начинать новую историю.



Ахмед и Рызван поддерживают:



Ahmed Djafarov: Это классно! Дай бог, чтобы турецкая армия была в Азербайджане.



Rizvan Mantsigov: Молодец Алиев, вернул свои земли, а Турции давно надо было поставить свои базы на Кавказе.



Азербайджанец Эльвин подытожил:



Elvin Qayibov: Военные базы должны быть, кто бы что ни говорил, для более быстрого реагирования в случае агрессии какой-либо другой страны. Нам придется сильно усилить Армию, особенно ВВС, придется закупать истребители, военные транспортные самолеты, усиливать сухопутные войска для быстрого развертывания, работы предстоит много.