 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Турецкие военные базы в Азербайджане - "Они уже есть!"
10:49 21.06.2021

Голос социальных сетей Азербайджана

НАДИР КЕРИМОВ, 21 июня 2021, 08:11 - REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности создания турецкой военной базы в Азербайджане в рамках подписанного двумя странами Шушинского соглашения.

"Турецкая военная база в Азербайджане не находится вне пунктов Шушинского соглашения. Возможно дальнейшее развитие этого вопроса. Сейчас главное - обеспечить безопасность границ. Переговоры, которые будут проводить между собой Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также которые проведем мы, могут развить эту тему", - заявил Эрдоган турецким журналистам в Баку.

В тексте Шушинской декларации, подписанной на прошлой неделе президентами Азербайджана и Турции, в частности, отмечается, что обе страны будут действовать совместно в случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства. Также в декларации отмечено, что "стороны продолжат совместные усилия по модернизации вооруженных сил двух братских стран в соответствии с современными требованиями".

Как в социальных сетях Азербайджана оценили это заявление?

Пользователь Микаил в Телеграм прокомментировал:

@Maik_gym: Это остудит горячие головы на западе.

Пользователь под ником Ralf Magnus подхватил:

Ralf Magnus: Не только на западе, но и на севере и юге.

А пользователь Шамиль из г. Баку считает:

@ShamilZinger: Они уже есть в Азербайджане)) ближе к сентябрю все официально узнают.

Азербайджанец Нейяз рассуждает:

Neyz Iman: База Турции - это база страны - члена НАТО. Для Кремля это сильный раздражитель. Но видимо, у Эрдогана с Алиевым есть особые возможности договариваться с Путиным. Может, даже какие-то совместные проекты.

Пользователи сети Телеграм на одном из информационных каналов про Азербайджан комментируют:

Farkhad Makhmudov: А как же политика неприсоединения Азербайджана? Как-же обещания не вступать в военные блоки? Хоть малое, хоть большое - ни одно государство от чужих военных баз пользу не извлекало! Швейцария всегда сохраняла нейтралитет, даже Гитлер туда не сунулся!

Пользователь Сеймур Зейналов пишет в ответ:

Seymur Zeynalov: Прочитайте положения и устав этой организации 😉

Фархад все-таки считает, что ничего хорошего не стоит ждать и приводит пример:

Farkhad Makhmudov: Я одно знаю точно! От чужих военных баз на территории ничего, кроме проблем, не жди! И это почти навсегда! Представь себе: у тебя есть друг, очень близкий. В один прекрасный день для помощи тебе он по твоему согласию поселяет у тебя во дворе его сыновей. Проходят годы, проблем у тебя нет, своя семья разрослась, хочешь выпроводить "гостей", но им не особенно хочется уходить… Вот тут-то отношения с другом дают трещину!

Seymur Zeynalov: Мы пока не размещаем базы Турции, рано об этом говорить. Но стоит поговорить о присутствии российских МС, они уже заявили, что им нужна база для разоружения боевиков.

А некоторые пользователи в Youtube придерживаются другого мнения:

Младший Махмудов: давно пора уже начинать новую историю.

Ахмед и Рызван поддерживают:

Ahmed Djafarov: Это классно! Дай бог, чтобы турецкая армия была в Азербайджане.

Rizvan Mantsigov: Молодец Алиев, вернул свои земли, а Турции давно надо было поставить свои базы на Кавказе.

Азербайджанец Эльвин подытожил:

Elvin Qayibov: Военные базы должны быть, кто бы что ни говорил, для более быстрого реагирования в случае агрессии какой-либо другой страны. Нам придется сильно усилить Армию, особенно ВВС, придется закупать истребители, военные транспортные самолеты, усиливать сухопутные войска для быстрого развертывания, работы предстоит много.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1624261740
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