Братскую могилу сарматских воинов нашли на западе Казахстана

11:02 21.06.2021

Ученые приступили к изучению останков воинов: они предполагают, что один из них принадлежит женщине



НУР-СУЛТАН, 21 июн - Sputnik. Археологи Атырауского университета имени Досмухамедова начали исследование курганов железного века, сообщает "Ак Жайык".



Уже на первом этапе при раскопке на участке Каракудук ученым повезло: они обнаружили могилу трех воинов-сарматов.



"В одном из курганов мы обнаружили останки трех человек с оружием: копья, ножи на поясе, коробка со стрелами и точилка", - рассказал глава экспедиции, директор НИИ истории, археологии и этнологии Прикаспия при АГУ Сайфулла Сапанов.



Для чего российским "Сарматам" летать через оба полюса планеты



Он отметил, что обнаружение в одном кургане сразу трех воинов-сарматов – очень редкий случай в археологии.



Ученый предположил, что этих людей похоронили вместе, потому что, возможно, они вместе погибли в бою.



Один из скелетов вызвал особый интерес археологов: они считают, что он может принадлежать воину-женщине, но, чтобы утверждать это наверняка, придется провести более точный антропологический анализ костей.



Вторая группа ученых под руководством профессора Калмыцкого государственного университета Петра Кольцова приступила к раскопкам близ села Мукур - там тоже есть курганы.



Какие тайны открывают курганы Золотой Орды на севере Казахстана



О сарматах

Это древние ираноязычные племена, которые с IV века до нашей эры начали заселять территорию современных Казахстана, России и Украины от Дуная до Арала. Предположительно, Геродот называл их в V веке до нашей эры "савроматами" и отличал их от скифов.



Отец истории считал, что савроматы происходят от смешения скифов и племен амазонок. Сарматы были кочевниками.