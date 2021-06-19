КазМинфин на борьбу с пандемией распипетил 1 лярд баксов!

11:04 21.06.2021

Глава Счеткома возмутилась попыткой Минфина оправдаться в прессе



Наталья Годунова раскритиковала министерство финансов Казахстана за то, что потраченные на борьбу с последствиями пандемии деньги в сумме более миллиарда долларов оказались малоэффективными. Также она указала на растущую угрозу госдолга и неэффективные налоговые льготы



НУР-СУЛТАН, 21 июн - Sputnik. Глава Счетного комитета Казахстана Наталья Годунова раскритиковала министерство финансов, которое пыталось "реабилитировать себя в прессе" после озвученных в его адрес замечаний.



В понедельник в Нур-Султане проходит совместное заседание палат парламента, на котором депутаты рассмотрели отчет Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2020 год. На заседании Наталья Годунова раскритиковала эффективность налоговых проверок и указала на расхождения в таможенной статистике.



"Все обсуждения прошли на заседании Счетного комитета и на заседании в парламенте. При этом уполномоченный госорган не смог объяснить замечаний ни аудиту, ни на рабочих группах мажилиса и сената, но счел нужным реабилитировать себя в прессе. Видимо, рассчитывая на сложность самого вопроса и то, что читатели профессиональных деталей не поймут. К сожалению, недостатки и нарушения от этого никуда не делись", - сказала Годунова.



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По ее словам, все недостатки и нарушения подтверждены аудиторскими доказательствами, вместе с тем нужно пересмотреть механизмы государственной помощи бизнесу.



"В частности, нужно принятие мер по расширению налоговой базы посредством отмены неэффективных налоговых льгот и их систематизации, последовательной борьбе с теневой экономикой и уклонением от исполнения налоговых обязательств", - добавила глава комитета.



Годунова также отметила, что растущий госдолг создает риски макроэкономической стабильности стране.



"Задел прочности еще есть, но хотелось бы, чтобы у нас были четко сформированные намерения по принятым долговым обязательствам: когда, с каких источников и в каких объемах планируется осуществлять погашение долга. И не на один-три года, а как минимум на десять лет. Здесь нужна ясность и прозрачность", - считает Годунова.



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Также, по мнению Годуновой, нужно ужесточить персональную ответственность за нерациональное привлечение и использование внешних займов, их неосвоение и аннулирование.



Раскритиковала она и эффективность исполнения бюджета.



"Пока все еще идет гонка за освоением, за это жесткий спрос. А вот переформатировать сознание на результат пока удается не очень хорошо. Суммы неэффективно использованных бюджетных средств выделенных в 2020 году составила 570 миллиардов тенге. В результате эти деньги вовремя не сработали на смягчение последствий пандемии. И не только", - отметила Годунова.

Поэтому важно продолжить работу по усилению ответственности чиновников, виновных в неэффективном использовании госресурсов, заключила глава Счетного комитета.