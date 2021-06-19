Профанация цифровизации. КазМинЗдрав болен...

11:15 21.06.2021

Медикам надоело стучать по клавиатуре, вбивая в компьютер тонны бумажных форм и отчетов



Оксана АКУЛОВА, "Время", 19 июня



Почему цифровизация в системе здравоохранения внедряется больше 10 лет, но ее до сих пор так и не довели до ума? На этот ставший уже практически риторическим вопрос пытались ответить участники "круглого стола" в мажилисе, посвященного данной теме.

Первым докладывал вице-министр здравоохранения Жандос БУРКИТБАЕВ. Цифры, которые он представил, думаю, не требуют дополнительных комментариев. Стартовал проект по созданию единой информационной системы отечественного здравоохранения в 2008 году. В 2013-м была утверждена концепция развития электронного здравоохранения. Через два года активно начали внедрять медицинские информационные системы (МИС). Сейчас в здравоохранении используют 47 (!) информационных систем. И они, как заметил Буркитбаев, нуждаются в доработке. Такое количество площадок в сфере, которую изначально позиционировали как объединяющую разрозненные данные, - это, конечно, впечатляет! Со знаком минус.

- С точки зрения пациентов, информационные системы здравоохранения непрозрачны. Их множество, и их нужно объединить. Сама цифровизация нуждается в оптимизации, - заговорил афоризмами вице-министр. - Сейчас идет разработка центрального компонента ядра согласно принятой архитектуре электронного здравоохранения. Это основное базовое хранилище, в котором будут сконцентрированы все основные медицинские данные о гражданах Казахстана. Планируется слияние всех информационных систем в единое ядро. В него будут передавать данные все медицинские системы. Полная их интеграция должна завершиться до конца 2022 года. Это позволит систематизировать и упростить по принципу одного окна работу медиков. Пациентам будет предоставлен полноценный доступ к их клиническим данным посредством электронного паспорта здоровья. Система будет абсолютно прозрачной.

Разумеется, мы это уже слышали, и не один раз. Планов у Минздрава громадье, не меньше, чем количество МИС: интегрировать, решать, упрощать. И все выступавшие согласны с тем, что данные нужно объединить, саму систему оптимизировать и упростить. Вопрос: как именно и в наилучшем виде?

Буркитбаев попросил помощи у депутатов мажилиса, они, к слову, и инициировали обсуждение. В Минздраве считают, что довести до ума то, что успели наворотить за минувшие годы, будет проще, если Республиканскому центру электронного здравоохранения (он сейчас курирует вопросы цифровизации) присвоить статус национального сервисного интегратора по цифровизации в области здравоохранения.

Председатель Казахстанского общества врачей-гематологов Ирина ПИВОВАРОВА подчеркнула, что цифровизация нужна и важна, но…

- То, что происходит сейчас (возможно, это этап развития), я бы назвала имитацией цифровизации, - выразила мнение подавляющего большинства казахстанцев Ирина Алексеевна. - Тонны бумажных форм и отчетов, которые мы унаследовали еще со времен Советского Союза, перекочевали на монитор компьютера! Мы продолжаем вбивать данные, заполняем графики и таблицы, это приводит к профессиональному выгоранию. Мы очень надеемся уйти от стучания пальцами по клавиатуре и перейти на какие-то дисплейные формы! Нам нужно работать с пациентами и регистрировать данные, касающиеся их состояния, а не заполнять отчеты! Я поддерживаю Минздрав в идее продолжать цифровизацию - она бесконечно нужна. Но нужно пересмотреть подходы и процессы, учитывая мнение врачей - система должна быть удобной для них.

- Включите в эту группу, которая будет работать над цифровизацией, аналитиков, data-специалистов, финансовых аналитиков, математиков, программистов. А всех нас, медиков, включая тех, кто работает в Минздраве, в фонде (соцмедстрахования. - О. А.), отстраните - пусть мы будем экспертами. С нами нужно разговаривать так: "Что ты хочешь в итоге получить?", "Как то, что ты получишь, повлияет на решение?" И тогда математики и аналитики прекрасно создадут бизнес-процесс, - отметила Пивоварова.

Ее поддержали другие спикеры. Депутат мажилиса Гульдара НУРУМОВА рассказала, что незадолго до этого обсуждения группа парламентариев посетила столичную поликлинику №5.

- Мы хотели увидеть, как работает врач, который принимает больных, с какими проблемами он сталкивается. И я хочу сказать, что с цифровизацией здравоохранения ожидаемого облегчения работы медиков не произошло, наоборот, она усложнилась, - констатировала Нурумова.

Вот один из примеров. Все заболевания в информационных системах разделены на те, что входят в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), и те, что входят в пакет обязательного соцмедстрахования (ОСМС). Перечень медуслуг изложен на 358 страницах!

- Можно представить, сколько времени нужно врачу, чтобы найти нужный код заболевания, вбить (в компьютер, в систему. - О. А.) услуги, разделить их по источникам финансирования на пакеты ГОБМП или ОСМС и правильно занести эти данные в направления, - продолжила депутат. - При этом есть ежемесячный план финансирования по двум источникам (ГОБМП и ОСМС. - О. А.), который врач вынужден выполнять. При таком сложном разделении финансирования происходит путаница, допускаются ошибки.

Прошлась Нурумова и по всем известной системе Damumed. По ее словам, сегодня именно этот мобильный IT-сервис является основным поставщиком в МИС в подавляющем большинстве регионов. При этом Damumed не интегрирован с другими порталами, и врач вынужден сначала заносить все данные о пациенте туда, а затем в другие системы.

- В развитых странах на работу за компьютером у врача уходит две минуты. Почему у нас не так? Цифровизация внедряется уже 10 лет! Неужели нельзя довести ее до ума?! - обратилась к вице-министру депутат. - С 2017 года только организации ПМСП (поликлиники. - О. А.) потратили на техобслуживание МИС около 14 млрд тенге. За такие деньги давно можно было создать совершенную цифровую площадку с едиными требованиями для всей страны!.. Это происходит еще и потому, что никто не несет прямой ответственности за результат. В итоге страдают не только врач и пациент, но и здравоохранение в целом. Кому выгодна эта путаница? Минздраву, чтобы исключить прозрачность? Или Damumed, чтобы отпугивать конкурентов? Непонятно.

Гульдара Алданышевна предложила ввести до 2023 года (к этому времени Минздрав, как известно, обещает доработать систему) мораторий на штрафы, которые накладывают на медиков. Правда, не уточнила, наказание за какие именно "проступки" она подразумевает. Ведь за приписки в том же Damumed, которые рисуют в поликлиниках, тоже штрафуют. И правильно делают - с этим, думаю, согласятся все пациенты!

Кроме того, Нурумова предлагает создать конкурентную среду для компаний - разработчиков МИС. Их, по мнению парламентария, должно быть минимум три в каждом регионе. В кратчайшие сроки собрать рабочую группу по вопросам цифровизации и совместно с практикующими медиками разработать эффективные программы.

- Я в недавнем прошлом врач, еще в начале года работал в клинике и поэтому полностью разделяю замечания и предложения своих коллег! - откликнулся Буркитбаев. - Мы проводим системную работу. Как я отмечал в своем докладе, до конца года мы планируем интегрировать 47 МИС. Это даст нам возможность исключить те вопросы, о которых шла речь.

В общем, болевые точки обозначили. В очередной раз. Немного времени есть на то, чтобы вылечить "пациента". И уж тогда решать, скорее жив он или мертв.