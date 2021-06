Рэтклифф: "Путин выиграл 3:0 у Байдена" в отношении трубопроводов

13:22 21.06.2021

Первые пять месяцев администрации Байдена оказались лучшими в политической жизни Владимира Путина, заявил бывший глава Национальной разведки США во времена президентства Трампа. При этом США от участия в саммите не получили ничего, заявил он, а Владимир Путин одержал политическую победу, не сделав никаких уступок.

Бывший директор Национальной разведки Джон Рэтклифф заявил, что президент Байден предоставил президенту России Владимиру Путину несколько политических и экономических выигрышей на прошлой неделе во время встречи в Женеве.



Лидер разведывательного сообщества во время президентства Трампа заявил в воскресенье телеканалу "Фокс ньюс", что "первые пять месяцев администрации Байдена оказались лучшими в политической жизни Владимира Путина".



"Люди знают, что просто с экономической точки зрения Владимир Путин выиграл со счетом 3: 0 в отношении трубопроводов", - сказал г-н Рэтклифф.



"Джо Байден закрыл трубопровод „Кистоун" (Keystone), это была победа Путина; преступные сети в России закрыли один из наших основных трубопроводов - „Колониал пайплайн" (Colonial Pipeline), и это была победа Путина", - объяснил он.



"И, конечно, Джо Байден ответил на это, предоставив Владимиру Путину то, чего он больше всего хотел: возможность завершить трубопровод „Северный поток - 2" и тем самым контролировать поток энергии в Западную Европу", - заключил г-н Рэтклифф в программе "Воскресное утро" (Sunday Morning Futures).

По мнению г-на Рэтклиффа, у г-на Путина был и так хороший год до того, как он встретился с г-ном Байденом. При этом США от участия в этой встрече не получили ничего, заявил он.



"Владимир Путин оказался на мировой сцене в равных условиях с лидером свободного мира и не сделал никаких уступок, - сказал г-н Рэтклифф. - Он не делал никаких уступок ни по поводу кибератак, ни по поводу политических диссидентов, ни по поводу российского вмешательства на Украине или в Белоруссии. И это политическая победа Владимира Путина, о которой он и мечтать не мог".



Сторонники господина Байдена парировали, что нынешний президент резко отличался от своего предшественника во время встречи с господином Путиным.



Джейк Салливан, советник г-на Байдена по национальной безопасности, защищал г-на Байдена в ходе воскресных выступлений, сообщив на передаче "Фокс ньюс санди", что г-н Байден "не миндальничал" во время саммита с г-ном Путиным.



Оригинал публикации: Ratcliffe: ‘Putin was 3-0 when it comes to pipelines" versus BidenОпубликовано 20/06/2021