The Times: полицейские в США увольняются отделами из-за движения BLM

13:26 21.06.2021

С идеологией "прогрессистов", в какой-то момент захвативших контроль над Демократической партией США, простым людям трудно не соглашаться. Кто же против борьбы с расизмом? Но оппоненты этой идеологии указывают на неоспоримый факт: она уже расколола общество в США. Протест портлендских полицейских - еще один симптом этого раскола.



The Times (Великобритания): портлендская полиция протестует против насилия движения "Жизни чернокожих важны" (BLM)

Расовая дискриминация и полицейское насилие



Целое подразделение портлендской полиции подало в отставку, возмущенное отсутствием поддержки местных властей в ходе прошлогодних массовых протестов, прокатившихся по городу.



Около 50 полицейских из группы быстрого реагирования на прошлой неделе уволилось из него после того, как районный прокурор обвинил одного из членов этого подразделения Кори Бадуорта (Corey Budworth) в физическом насилии.



Бадворта обвиняют в том, что во время августовских протестов он ударил женщину дубинкой по голове.



В своем заявлении бюро портлендской полиции отметило, что полицейские из группы быстрого реагирования "добровольно оставили свои должности и больше не входят в состав данного подразделения".



"Полицейские были преданными сотрудниками портлендской полиции и служили в группе быстрого реагирования, одновременно исполняя свои обязанности в составе бюро, - говорится в заявлении. - Они больше не служат в группе быстрого реагирования, но продолжают выполнять свои обычные обязанности как полицейские".



Дело в том, что Портленд, являющийся одним из городов в периферийном штате Орегон, в прошлом году вдруг стал центром демонстраций и других протестов по поводу гибели чернокожего Джорджа Флойда, убитого полицейским в Миннеаполисе в мае прошлого года. Протестующие выходили на улицы 150 ночей подряд, устраивая преимущественно мирные протесты. Позже демонстрации переросли в крупное антиправительственное движение.



Иногда насилие все же имело место, и тогда полицейские применяли слезоточивый газ. Сообщалось о грабежах и вандализме, а один человек был убит. Демонстрации меньшего масштаба продолжаются и в этом году.



Исполняющий обязанности начальника портлендской полиции Крис Дэвис (Chris Davis) заявил, что члены группы быстрого реагирования широко задействовались в прошлом году, и подчеркнул, что полицейское управление последние 14 месяцев "испытывает чудовищный стресс". По его словам, мотивом для добровольной отставки стало не только предъявленное Бадуорту обвинение, но и отсутствие поддержки властей действиям полицейских. Именно на это отсутствие жалуются сотрудники полиции.



Члены группы быстрого реагирования обучены контролировать толпу. В отчете Министерства юстиции США говорится, что в период с мая по ноябрь оно более 6 000 раз применяло силу.



Оригинал публикации: Portland police riot squad ‘let down" over BLM violenceОпубликовано 21/06/2021