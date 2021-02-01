Скончался экс-депутат КазПарламента от "Казмунайгаза" Тарас Хитуов

13:44 21.06.2021

Сегодня, 21 июня, на 58-м году жизни после продолжительной болезни скончался депутат Мажилиса Парламента VI созыва Хитуов Тарас Кикбаевич, работавший в последние годы омбудсменом АО "НК "КазМунайГаз", сообщает zakon.kz.



Председатель Мажилиса Парламента Нурлан Нигматулин от имени депутатов выразил соболезнования и искренние слова поддержки семье, родным и близким в связи с невосполнимой утратой.



Тарас Кикбаевич Хитуов внес весомый вклад в совершенствование законодательной базы Казахстана. Светлая память о нем, как о замечательном человеке, надежном друге, патриоте своей Родины навсегда останется в памяти всех тех, кто знал и работал с ним, - отметил Спикер Мажилиса.



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ХИТУОВ Тарас Кикбаевич

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[04.02.1964 - 21.06.2021]

Род. в г. Форт-Шевченко, Мангышлакская обл.



окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина (1986), специальность "Инженер-механик"



Слесарь по ремонту аппаратурного оборудования завода пластмасс города Актау Мангистауской области (1986-1988);

Мастер смены, ведущий инженер отдела технического надзора завода пластмасс города Актау Мангистауской области (1988-1990);

Технолог ТОО "Акжол", г. Актау (1990-1991);

Менеджер бизнес-центра "Мангистау", г. Мангистау (1991-1993);

Заместитель начальника цеха Павлодарского нефтехимического завода, г. Павлодар (2000-2001);

Заместитель акима города Актау Мангистауской области (2002-2003);

Аким Тупкараганского района Мангистауской области (2003-2004);

Начальник Управления физкультуры и спорта Мангистауской области (2004-2008);

Заместитель акима города Актау Мангистауской области (2008-2010);

Управляющий директор по социальной политике и персоналу АО "РД "КазМунайГаз", г. Астана (2010-2012);

Заместитель по общим вопросам АО "Озенмунайгаз", город Жанаозен Мангистауской области (2012-2012);

Вице-президент по кадровым и административным вопросам АО "Каражанбасмунай", г. Актау (2012-2015);

Руководитель аппарата АО "Каражанбасмунай", г. Актау (2015-2016);



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Руководитель первичной партийной организации "Нұр Отан" Тупкараганского района Мангистауской области (2003-2004);

Руководитель первичной партийной организации "Нұр Отан" г. Актау (2008-2010)



Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии "Нұр Отан" (03.02.2016),

депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва от партии "Нұр Отан", Член Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента РК (24.03.2016-12.2020)



Омбудсмен АО НК "КазМунайГаз" (с 02.2021)



Мастер спорта СССР по боксу



награды: Почетная грамота акима Мангистауской области;

Юбилейная медаль в честь 50-летия г. Актау, медаль за вклад и организацию работы с ветеранами войны в Афганистане, медаль "Ерен еңбегі үшін" (12.2019)



Женат

Дети: трое