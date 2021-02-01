 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 20.06.2021
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Скончался экс-депутат КазПарламента от "Казмунайгаза" Тарас Хитуов
13:44 21.06.2021

Сегодня, 21 июня, на 58-м году жизни после продолжительной болезни скончался депутат Мажилиса Парламента VI созыва Хитуов Тарас Кикбаевич, работавший в последние годы омбудсменом АО "НК "КазМунайГаз", сообщает zakon.kz.

Председатель Мажилиса Парламента Нурлан Нигматулин от имени депутатов выразил соболезнования и искренние слова поддержки семье, родным и близким в связи с невосполнимой утратой.

Тарас Кикбаевич Хитуов внес весомый вклад в совершенствование законодательной базы Казахстана. Светлая память о нем, как о замечательном человеке, надежном друге, патриоте своей Родины навсегда останется в памяти всех тех, кто знал и работал с ним, - отметил Спикер Мажилиса.

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ХИТУОВ Тарас Кикбаевич
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[04.02.1964 - 21.06.2021]
Род. в г. Форт-Шевченко, Мангышлакская обл.

окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина (1986), специальность "Инженер-механик"

Слесарь по ремонту аппаратурного оборудования завода пластмасс города Актау Мангистауской области (1986-1988);
Мастер смены, ведущий инженер отдела технического надзора завода пластмасс города Актау Мангистауской области (1988-1990);
Технолог ТОО "Акжол", г. Актау (1990-1991);
Менеджер бизнес-центра "Мангистау", г. Мангистау (1991-1993);
Заместитель начальника цеха Павлодарского нефтехимического завода, г. Павлодар (2000-2001);
Заместитель акима города Актау Мангистауской области (2002-2003);
Аким Тупкараганского района Мангистауской области (2003-2004);
Начальник Управления физкультуры и спорта Мангистауской области (2004-2008);
Заместитель акима города Актау Мангистауской области (2008-2010);
Управляющий директор по социальной политике и персоналу АО "РД "КазМунайГаз", г. Астана (2010-2012);
Заместитель по общим вопросам АО "Озенмунайгаз", город Жанаозен Мангистауской области (2012-2012);
Вице-президент по кадровым и административным вопросам АО "Каражанбасмунай", г. Актау (2012-2015);
Руководитель аппарата АО "Каражанбасмунай", г. Актау (2015-2016);

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Руководитель первичной партийной организации "Нұр Отан" Тупкараганского района Мангистауской области (2003-2004);
Руководитель первичной партийной организации "Нұр Отан" г. Актау (2008-2010)

Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии "Нұр Отан" (03.02.2016),
депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва от партии "Нұр Отан", Член Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента РК (24.03.2016-12.2020)

Омбудсмен АО НК "КазМунайГаз" (с 02.2021)

Мастер спорта СССР по боксу

награды: Почетная грамота акима Мангистауской области;
Юбилейная медаль в честь 50-летия г. Актау, медаль за вклад и организацию работы с ветеранами войны в Афганистане, медаль "Ерен еңбегі үшін" (12.2019)

Женат
Дети: трое

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1624272240
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